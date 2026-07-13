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Carambola en la autopista Guadalajara-Tepic deja 10 muertos y 10 lesionados, confirman autoridades de Nayarit

El accidente ocurrió en Plan de Barrancas, Jalisco, cuando un tractocamión impactó vehículos y otra unidad de carga mientras cuerpos de emergencia atendían un choque previo; varias unidades quedaron calcinadas

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De acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias, entre las víctimas mortales se encuentran siete personas que murieron calcinadas, dos más que fallecieron por el impacto y un trabajador de mantenimiento de la autopista que fue localizado debajo de uno de los tractocamiones. (Crédito: redes sociales)
De acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias, entre las víctimas mortales se encuentran siete personas que murieron calcinadas, dos más que fallecieron por el impacto y un trabajador de mantenimiento de la autopista que fue localizado debajo de uno de los tractocamiones. (Crédito: redes sociales)

Un accidente múltiple registrado en la autopista Guadalajara-Tepic dejó un saldo preliminar de 10 personas fallecidas y 10 lesionadas, luego de que un tractocamión impactó varios vehículos y otras unidades de carga mientras cuerpos de emergencia atendían un choque previo en el tramo de Plan de Barrancas, en las inmediaciones del municipio de Magdalena, Jalisco.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó que el percance ocurrió en el kilómetro 69 de la vía, donde elementos de Protección Ciudadana y Bomberos del Estado, adscritos a la base regional de Jala, además de personal de la Guardia Nacional, realizaban labores de atención tras una primera colisión entre dos tractocamiones.

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De acuerdo con el reporte oficial, un tercer tractocamión se incorporó a la zona del accidente y provocó un nuevo impacto que desencadenó una carambola. Como consecuencia del choque, varios vehículos quedaron envueltos en llamas.

La dependencia estatal detalló que tres vehículos particulares y dos unidades de carga fueron consumidos por el fuego, mientras que otros dos automóviles y una patrulla de la Guardia Nacional resultaron con daños.

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Los servicios de emergencia realizaron maniobras de rescate y atención a las víctimas, mientras que los lesionados fueron trasladados a hospitales de Tepic y Guadalajara para recibir atención médica.

Tres vehículos particulares y dos unidades de carga fueron consumidos por el fuego, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit. (Crédito: redes sociales)
Tres vehículos particulares y dos unidades de carga fueron consumidos por el fuego, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit. (Crédito: redes sociales)

Comisión Nacional de Emergencias reportó un saldo distinto

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) difundió un balance diferente al de las autoridades estatales y reportó nueve personas fallecidas y 13 lesionadas tras el accidente.

Según la organización civil, el conductor del tractocamión que ocasionó el segundo impacto habría perdido los frenos mientras circulaba por el carril de alta velocidad. Al intentar cambiarse hacia el carril de baja para ingresar a una zona de frenado de emergencia, se encontró con el accidente previo y terminó por impactar cinco vehículos y otro tractocamión.

La CNE señaló que entre las víctimas mortales se encuentran siete personas que murieron calcinadas y dos más que fallecieron por el impacto, entre ellas un trabajador de mantenimiento de la autopista que fue localizado debajo de uno de los tractocamiones involucrados.

En cuanto a las personas heridas, informó que entre los lesionados hay tres trabajadores de mantenimiento de la vía, dos elementos de la Guardia Nacional y ocho civiles.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales. Cuatro fueron llevados a unidades médicas de Tepic, seis al Hospital Arboledas y tres al Hospital Country 2000, ambos ubicados en Guadalajara.

Entre los lesionados hay tres trabajadores de mantenimiento de la vía, dos elementos de la Guardia Nacional y ocho civiles, de acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias. (Crédito: redes sociales)
Entre los lesionados hay tres trabajadores de mantenimiento de la vía, dos elementos de la Guardia Nacional y ocho civiles, de acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias. (Crédito: redes sociales)

Reabren circulación hacia Guadalajara

Tras varias horas de labores por parte de cuerpos de emergencia, personal de seguridad y equipos de auxilio, las autoridades informaron la reapertura de la circulación con dirección a Guadalajara.

La zona permaneció bajo resguardo mientras se realizaban los trabajos periciales, el retiro de los vehículos involucrados y la recopilación de indicios para determinar con precisión la mecánica del accidente.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las causas del choque múltiple y concluir la identificación de todas las víctimas. El saldo podría actualizarse conforme avancen las diligencias.

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