Judicializan a los señalados de reclutar mujeres vulnerables como ‘correos humanos’ para droga: una de ellas murió

La investigación conectó operaciones en dos ciudades importantes, donde quienes señalaban a las jóvenes también planificaron rutas internacionales y colaboraron con autoridades de otros países - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó que judicializó a nueve personas presuntamente involucradas en una red dedicada a captar mujeres en condición de vulnerabilidad para trasladar cocaína y marihuana ocultas en el cuerpo hacia distintos países y cárceles colombianas.

Según la entidad, un juez impuso una medida de aseguramiento en un centro carcelario para todos los procesados.

“Contactar mujeres en condición de vulnerabilidad, convencerlas de viajar e instrumentalizarlas para que llevaran estupefacientes a diferentes países y cárceles colombianas habría sido la modalidad delictiva utilizada por una red narcotraficante que tenía injerencia en Medellín (Antioquia) y San Andrés Islas”, indicó el ente acusador en su comunicado.

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Fiscalía - crédito Fiscalía

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los señalados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las investigaciones indican que la organización tenía presencia en Medellín y San Andrés Islas, y habría recurrido a jóvenes para transportar droga al exterior y a centros de reclusión en Colombia.

La Fiscalía señaló que la investigación se realizó con enfoque diferencial y de género y permitió identificar la preparación y salida de mujeres con estupefacientes ocultos en el cuerpo hacia destinos como España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana. Según la información oficial, esta actividad expuso a las mujeres a riesgos para su salud y su integridad y ocasionó la muerte de una de ellas.

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De acuerdo con la Fiscalía, las mujeres transportaban diversas cantidades de cocaína y marihuana y eran convencidas por la estructura para realizar los traslados.

Entre las personas procesadas, la Fiscalía identificó a Carlos Gary Ruiz Taborda, alias El Mago; Xiomara Andrea Ruiz Taborda; Humberto Gallardo Hudgson, alias El Negro; Sergio Alexander Quimbay Castro; Jessica Murillo Álvarez; Marly Marcela Chacón Saldarriaga; Margarita María Tamayo Valencia, alias Margara; María Salomé González, alias Salo; Leidy Estefanía Castro Arango; y Valentina Suaza Holguín, alias Mochita.

“Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los posibles involucrados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por disposición de un juez de control de garantías, todos deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”, indicó el ente acusador.

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Las evidencias recopiladas por la Fiscalía señalan a Ruiz Taborda como presunto cabecilla y encargado de la elaboración, camuflaje y dirección de la distribución nacional e internacional de los estupefacientes. La entidad atribuye a Gallardo Hudgson la compra de la droga y la coordinación de los envíos desde San Andrés al extranjero. Tamayo Valencia habría ubicado a las mujeres, mientras que alias Salo y alias Mochita habrían trasladado pequeños cargamentos a centros de reclusión.

De acuerdo con la Fiscalía, las mujeres transportaban diversas cantidades de cocaína y marihuana y eran convencidas por la estructura para realizar los traslados - crédito Fiscalía

La Fiscalía indicó que los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y junio de 2026. El proceso contó con la participación de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), lo que permitió exponer el funcionamiento de la organización y los delitos atribuidos a sus integrantes.

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“El trabajo articulado de la Fiscalía, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), permitió poner en evidencia a esta estructura criminal y conocer diferentes hechos delictivos en los que estaría vinculada, ocurridos entre 2022 y junio de 2026″, aseveró la entidad.

La Fiscalía indicó que los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y junio de 2026 - crédito Fiscalía

Recientemente, en una operación realizada en el sur del país, la Policía Nacional y el Ejército de Colombia localizaron y desmantelaron una instalación destinada al procesamiento de clorhidrato de cocaína en una zona rural de Rosario, Nariño.

El anuncio fue realizado por el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, el 11 de julio de 2026 a través de su cuenta oficial en X.

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Durante la intervención, las autoridades incautaron 423 kilos de cocaína junto con una importante cantidad de precursores químicos, lo que evitó la fabricación mensual de aproximadamente tres toneladas de esta droga.

En el lugar, las fuerzas de seguridad confiscaron 764 galones de cocaína en solución, 3.265 galones de insumos químicos líquidos y 726 kilos de insumos sólidos.