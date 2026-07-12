Colombia

Judicializan a los señalados de reclutar mujeres vulnerables como ‘correos humanos’ para droga: una de ellas murió

Según el ente acusador, los señalados convencían a jóvenes de llevar diversas cantidades de cocaína y marihuana ocultas en el cuerpo, poniendo en riesgo su salud e integridad

Guardar
Google icon
Fiscalía - crédito Fiscalía
La investigación conectó operaciones en dos ciudades importantes, donde quienes señalaban a las jóvenes también planificaron rutas internacionales y colaboraron con autoridades de otros países - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó que judicializó a nueve personas presuntamente involucradas en una red dedicada a captar mujeres en condición de vulnerabilidad para trasladar cocaína y marihuana ocultas en el cuerpo hacia distintos países y cárceles colombianas.

Según la entidad, un juez impuso una medida de aseguramiento en un centro carcelario para todos los procesados.

“Contactar mujeres en condición de vulnerabilidad, convencerlas de viajar e instrumentalizarlas para que llevaran estupefacientes a diferentes países y cárceles colombianas habría sido la modalidad delictiva utilizada por una red narcotraficante que tenía injerencia en Medellín (Antioquia) y San Andrés Islas”, indicó el ente acusador en su comunicado.

PUBLICIDAD

Fiscalía - crédito Fiscalía
Fiscalía - crédito Fiscalía

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los señalados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las investigaciones indican que la organización tenía presencia en Medellín y San Andrés Islas, y habría recurrido a jóvenes para transportar droga al exterior y a centros de reclusión en Colombia.

La Fiscalía señaló que la investigación se realizó con enfoque diferencial y de género y permitió identificar la preparación y salida de mujeres con estupefacientes ocultos en el cuerpo hacia destinos como España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana. Según la información oficial, esta actividad expuso a las mujeres a riesgos para su salud y su integridad y ocasionó la muerte de una de ellas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Fiscalía, las mujeres transportaban diversas cantidades de cocaína y marihuana y eran convencidas por la estructura para realizar los traslados.

Entre las personas procesadas, la Fiscalía identificó a Carlos Gary Ruiz Taborda, alias El Mago; Xiomara Andrea Ruiz Taborda; Humberto Gallardo Hudgson, alias El Negro; Sergio Alexander Quimbay Castro; Jessica Murillo Álvarez; Marly Marcela Chacón Saldarriaga; Margarita María Tamayo Valencia, alias Margara; María Salomé González, alias Salo; Leidy Estefanía Castro Arango; y Valentina Suaza Holguín, alias Mochita.

“Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los posibles involucrados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por disposición de un juez de control de garantías, todos deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”, indicó el ente acusador.

Las evidencias recopiladas por la Fiscalía señalan a Ruiz Taborda como presunto cabecilla y encargado de la elaboración, camuflaje y dirección de la distribución nacional e internacional de los estupefacientes. La entidad atribuye a Gallardo Hudgson la compra de la droga y la coordinación de los envíos desde San Andrés al extranjero. Tamayo Valencia habría ubicado a las mujeres, mientras que alias Salo y alias Mochita habrían trasladado pequeños cargamentos a centros de reclusión.

Fiscalía - crédito Fiscalía
De acuerdo con la Fiscalía, las mujeres transportaban diversas cantidades de cocaína y marihuana y eran convencidas por la estructura para realizar los traslados - crédito Fiscalía

La Fiscalía indicó que los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y junio de 2026. El proceso contó con la participación de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), lo que permitió exponer el funcionamiento de la organización y los delitos atribuidos a sus integrantes.

“El trabajo articulado de la Fiscalía, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), permitió poner en evidencia a esta estructura criminal y conocer diferentes hechos delictivos en los que estaría vinculada, ocurridos entre 2022 y junio de 2026″, aseveró la entidad.

Fiscalía - crédito Fiscalía
La Fiscalía indicó que los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y junio de 2026 - crédito Fiscalía

Recientemente, en una operación realizada en el sur del país, la Policía Nacional y el Ejército de Colombia localizaron y desmantelaron una instalación destinada al procesamiento de clorhidrato de cocaína en una zona rural de Rosario, Nariño.

El anuncio fue realizado por el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, el 11 de julio de 2026 a través de su cuenta oficial en X.

Durante la intervención, las autoridades incautaron 423 kilos de cocaína junto con una importante cantidad de precursores químicos, lo que evitó la fabricación mensual de aproximadamente tres toneladas de esta droga.

En el lugar, las fuerzas de seguridad confiscaron 764 galones de cocaína en solución, 3.265 galones de insumos químicos líquidos y 726 kilos de insumos sólidos.

Temas Relacionados

Red NarcotraficanteTráfico de DrogasViolencia de GéneroFiscalíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Definidas las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026: hora, fecha y dónde ver en Colombia por TV

Los equipos tendrán tres días de descanso antes de enfrentar los partidos que definirán los finalistas y las selecciones que jugarán por el tercer y cuarto puesto

Definidas las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026: hora, fecha y dónde ver en Colombia por TV

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

Millonarios se hizo al goleador del semestre anterior para reforzar su delantera tras la salida de Falcao; mientras que Junior quiere buscar el tricampeonato

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

A 25 días del cambio de mando, Gustavo Bolívar defiende el legado de Petro y alerta por el nuevo Gobierno

A días del relevo presidencial, el exdirector de Prosperidad Social alertó sobre la continuidad de medidas impulsadas por el gobierno de izquierda colombiana

A 25 días del cambio de mando, Gustavo Bolívar defiende el legado de Petro y alerta por el nuevo Gobierno

EN VIVO - Etapa 9 del Tour de Francia: Siga aquí a Egan Bernal y a los otros colombianos en una jornada de montaña en la que son candidatos al triunfo

La fracción de carrera que antecede el primer día de descanso tendrá cuatro puertos de montaña y 154 kilómetros de recorrido en donde la fuga puede ser protagonista en medio de altas temperaturas

EN VIVO - Etapa 9 del Tour de Francia: Siga aquí a Egan Bernal y a los otros colombianos en una jornada de montaña en la que son candidatos al triunfo

Críticas y burlas en Ciénaga, Magdalena, por curioso kit para combatir el dengue: un colador y un cepillo para la ropa

Habitantes del municipio expresaron en redes sociales que la medida fue insuficiente y una burla a los ciudadanos

Críticas y burlas en Ciénaga, Magdalena, por curioso kit para combatir el dengue: un colador y un cepillo para la ropa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pulgarín, Miss Grand All Stars, reveló que no quiere hijos para sentirse realizada como mujer: “No siento que tenga que serlo”

Vanessa Pulgarín, Miss Grand All Stars, reveló que no quiere hijos para sentirse realizada como mujer: “No siento que tenga que serlo”

Camilo Cifuentes conmueve a las redes con una tierna noticia: compartió la primera ecografía de su bebé

Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026 se prepara para acoger una fiesta de música electrónica en la Plaza de Bolívar

Sofía Vergara presumió su figura en redes sociales y compartió mensaje tras celebrar su cumpleaños: “Es un buen número”

‘Padilla’ muestra su primer tráiler oficial y calienta motores para su estreno en 2027

Deportes

Definidas las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026: hora, fecha y dónde ver en Colombia por TV

Definidas las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026: hora, fecha y dónde ver en Colombia por TV

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

EN VIVO - Etapa 9 del Tour de Francia: Siga aquí a Egan Bernal y a los otros colombianos en una jornada de montaña en la que son candidatos al triunfo

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II: Millonarios y Deportivo Cali tuvieron los mejores movimientos el 11 de julio

Alejandro Char le sigue dando “gasolina” a la llegada de la IndyCar a Barranquilla: “Calienta motores”