Capturaron a alias La Tía en Cali, presunta líder de red internacional de celulares robados

Imagen de referencia. Autoridades avanzan en la lucha contra el comercio ilícito de tecnología tras capturar a alias La Tía - crédito Colprensa

Las autoridades capturaron a María Claudia Méndez Castaño, identificada como alias La Tía, en un operativo realizado en una vivienda del barrio Terrón Colorado de Cali.

El procedimiento, coordinado entre la Sijín del Distrito Especial de Policía Palmira y la Fiscalía, permitió la recuperación de 15 teléfonos iPhone, dos computadores portátiles, un iPad y un dispositivo presuntamente empleado para bloquear la señal de los equipos móviles robados.

La detenida es señalada de integrar una presunta red transnacional dedicada a la comercialización de celulares hurtados, con posibles conexiones en diferentes ciudades y vínculos internacionales.

Según la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, la aprehensión representa “un importante avance en la investigación para desarticular una organización con presuntos vínculos internacionales dedicada al hurto y comercialización ilegal de equipos móviles”. La oficial destacó el compromiso institucional para combatir estructuras que afectan el patrimonio ciudadano.

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Imagen de referencia. Alias La Tía cayó en Cali: incautaron teléfonos, portátiles y dispositivo para bloquear señales - crédito Colprensa

Durante el allanamiento, los investigadores hallaron el celular del esposo de la concejal de Palmira, Catalina Isaza Valencia, quien había denunciado el robo el pasado 2 de julio de 2026.

Las autoridades verifican si otros casos registrados en Cali, Palmira y Pasto estarían relacionados con la operación de la misma estructura delictiva, lo que podría ampliar el alcance de la investigación.

Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para Méndez Castaño, mientras la Sijín y la Fiscalía continúan con las pesquisas para identificar y capturar a los demás presuntos miembros de la red.

El caso ha generado atención en las autoridades locales, que insisten en la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y judicialización frente a organizaciones criminales dedicadas al hurto de tecnología.

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La incautación de los dispositivos y la detención de alias La Tía marcaron un avance en la lucha contra el tráfico ilegal de celulares, problemática que afecta a miles de usuarios en distintas regiones.

Policía capturó en Cali a integrante de red internacional buscado por usura y extorsión

El hombre era buscado en Brasil por su participación en una red dedicada a los prestamos ilegales - crédito Policía Nacional

Un hombre acusado de pertenecer a una red delictiva internacional y buscado por usura y extorsión fue capturado por la Policía Nacional en un sector comercial de Cali.

La detención, realizada con apoyo de autoridades brasileñas y basada en una notificación roja de Interpol, se llevó a cabo mientras el sospechoso trabajaba en una obra de construcción, vistiendo el casco reglamentario.

De acuerdo con la investigación, el individuo figuraba entre los más buscados por la justicia de Brasil por su papel en una organización dedicada al préstamo ilegal de dinero, conocido popularmente como “gota a gota”.

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Según el comunicado policial, el capturado era una “pieza articuladora” de una estructura que ejercía presión financiera sobre ciudadanos mediante mecanismos de asfixia económica y amenazas.

La institución destacó que este resultado afecta las economías criminales y fortalece la cooperación internacional para combatir quienes intentan evadir la justicia.

La detención de este sujeto se produjo en la ciudad de Cali - crédito Policía Nacional de Colombia

Tras la captura, el procesado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente a la espera de definir su posible extradición a Brasil, donde enfrenta cargos formales. La acción hace parte de una estrategia conjunta orientada a la persecución de redes transnacionales que operan en el país bajo diversas modalidades delictivas.

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En el proceso de la misma ofensiva, la Policía Nacional reportó la captura de otras tres personas con notificación roja de Interpol, requeridas por sistemas judiciales de España y Panamá.

El brigadier general Herbert Benavídez, comandante de la Metropolitana de Cali, informó que dos de los detenidos, identificados como Cristian Steven P. T. y Ronal Steven T. C., eran solicitados por la justicia española.

El primero, capturado en la vía Cali-Buenaventura, enfrenta acusaciones por lesiones graves en un caso ocurrido en Bilbao. El segundo, detenido en el barrio Altos de Jordán, está vinculado con organización criminal y tráfico internacional de cocaína, con hechos registrados en Mollina y Antequera.

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El tercer caso corresponde a un ciudadano colombiano requerido por Panamá por lesiones personales graves, estafa y asociación ilícita, capturado en el barrio Cañaveralejo. Sin embargo, por disposiciones legales bilaterales, no se logró la extradición inmediata del implicado.