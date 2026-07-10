EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 10 de julio: El Pato Merlín y su familia ya tienen casa gracias a la intervención del gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum podría continuar hablando sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos y sobre quién era el piloto que lo trasladó.
También hablar sobre las declaraciones de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en donde afirmó que sí tiene la intención de retomar las relaciones diplomáticas con México.
Otro de los temas sobre los que podría posicionarse la mandataria es sobre la imputación de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, por el presunto delito de simulación de secuestro. Así como la vinculación a proceso del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, por el delito de abuso de autoridad.
En pocas líneas:
Sheinbaum explica por qué durante su sexenio no habrá un Genaro García Luna
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó por qué actualmente no habría posibilidad de que se repita un caso como el de Genaro García Luna durante el sexenio de Felipe Calderón, en el marco de las tensiones con Estados Unidos por las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios, así como por la detención de Ismael “El Mayo” Zambada ocurrida en 2024 a manos del gobierno estadounidense sin que se informara a México.
La diferencia entre esos gobiernos, explicó, es la disminución en homicidios. Durante su primer año de gobierno, han demostrado una tendencia a la baja, aseguró.
De acuerdo a la mandataria, en la época de Calderón, se realizaban operaciones al margen de la ley, pues se tenía la instrucción de disparar a un presunto delincuente sin un juicio previo y sin que hubiera afectados.
Además, la presidenta destacó que durante el gobierno de Felipe Calderón hubo una apertura a la intervención de agentes de Estados Unidos para que realicen operaciones en México.
¡El Pato Merlín ya tiene casa!
En una llamada sorpresiva durante la conferencia de prensa matutina, la mamá del Pato Merlín agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo brindado luego de que la mascota mundialista causara furor en todo México y el mundo.
Ahora, la familia del Pato Merlín recibió una casa gracias a la coordinación del gobierno de México y el gobierno de la Ciudad, por lo que se le otorgó una residencia del Instituto de Vivienda.
Taller original, la iniciativa que busca impulsar el trabajo de los artesanos en México
El Taller Original es un espacio de colaboración en donde artesanas y artesanos desarrollan propuestas conjuntas para fortalecer sus capacidades técnicas y comerciales.
En la primera colección de Taller Original participaron 41 maestras y maestros artesanos de Monterrey y Ciudad de México. Como resultado de este trabajo conjunto, se seleccionaron 21 piezas para conformar la colección inaugural.
Las piezas se van a vender en las tiendas Fonart y el objetivo es pagar de manera justa al artesano, no solo la mano de obra, sino también una regalía por el derecho de diseño que se vende.
Iniciará a partir del 12 de noviembre en la próxima edición de Original, en el Conjunto Cultural Los Pinos.
Museo de sitio de Teotihuacán
El espacio reúne una colección de objetos ceremoniales, utilitarios y simbólicos, procedentes de diversos conjuntos arquitectónicos y barrios de la ciudad prehispánica.
La exposición está conformada por 174 piezas, de las cuales 150 nunca habían sido exhibidas al público. Desde su apertura el 9 de junio, la muestra ha recibido 25 mil 15 visitantes. La inversión destinada al proyecto fue de 7 millones de pesos.
El museo fue el primero en su tipo dentro de la Zona Arqueológica de Teotihuacán. Permaneció cerrado al público durante 20 años, hasta su reciente reapertura. Se intervinieron 950 metros cuadrados distribuidos en dos niveles para la recuperación del espacio. El proyecto incluyó la restauración arquitectónica, así como el desarrollo de un nuevo proyecto museográfico y la actualización de la gráfica.
De manera temporal, se exhibe una de las pelotas de hule más antiguas de la historia, proveniente de una región de Veracruz que guarda consigo la historia milenaria del juego de pelota en Mesoamérica.
Repatriación de bienes culturales
Al momento se han repatriado 17 mil 800 bienes arqueológicos desde que iniciaron los gobiernos de la Cuarta Transformación, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador seguido por la presidenta Claudia Sheinbaum.
- Durante el sexenio de López Obrador, se repatriaron 14 mil 162 piezas arqueológicas.
- En lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum se han regresado 3 mil 716 piezas.
A diferencia de los sexenios de Enrique Peña Nieto, en el que se recuperaron 351 piezas, mientras que con Felipe Calderón, fueron 5 mil 479.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en la mañanera de este 10 de julio se hablará sobre la zona arqueológica de Teotihuacán.
También adelantó que al final habrá “una sorpresa” con una llamada telefónica.
Inicia la conferencia de prensa matutina
Están presentes Claudia Curiel, Secretaria de Cultura, la doctora Marina Núñez, Subsecretaria de Desarrollo Cultural y el antropólogo Joel Omar Vázquez, Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia