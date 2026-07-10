EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 10 de julio: El Pato Merlín y su familia ya tienen casa gracias a la intervención del gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum podría continuar hablando sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos y sobre quién era el piloto que lo trasladó.

También hablar sobre las declaraciones de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en donde afirmó que sí tiene la intención de retomar las relaciones diplomáticas con México.

Otro de los temas sobre los que podría posicionarse la mandataria es sobre la imputación de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, por el presunto delito de simulación de secuestro. Así como la vinculación a proceso del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, por el delito de abuso de autoridad.