Colombia

El republicano Carlos Giménez salió en respaldo de Abelardo de la Espriella: “No vamos a tolerar ningún impedimento que imponga Petro”

Desde Washington, el congresista afín al presidente Donald Trump exigió de manera pública una transición pacífica y dejó claro que el Congreso estadounidense no aceptará ningún tipo de impedimento al traspaso de mando

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Carlos Giménez celebró la victoria de Abelardo de la Espriella y consideró que bajo su mandato empezará una nueva era - crédito Nathan Howard/REUTERS - Luisa Gonzalez/REUTERS
Carlos Giménez celebró la victoria de Abelardo de la Espriella y consideró que bajo su mandato empezará una nueva era - crédito Nathan Howard/REUTERS - Luisa Gonzalez/REUTERS

El congresista republicano Carlos Giménez reafirmó el jueves 9 de julio el respaldo de Estados Unidos al presidente electo Abelardo de la Espriella, luego de los fuertes señalamientos provenientes no solo del candidato perdedor, el senador Iván Cepeda, sino del presidente de la República, Gustavo Petro, en un ‘tira y afloje’ en el que ha puesto en duda la legitimidad de su elección.

Giménez, de ascendencia cubana y cercano al secretario de Estado Marco Rubio, publicó en su perfil de X un mensaje de apoyo al jefe de Estado y con ello fijó la que sería la postura de Washington frente a la nueva etapa en Colombia. Además, aprovechó para hacer una especial petición de cara a lo que se avecina para el país, que buscaría fortalecer su relación con la potencia norteamericana.

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Desde el Congreso de Estados Unidos, brindamos nuestro total respaldo al presidente electo Abelardo de la Espriella de Colombia y exigimos una transición pacífica por parte del gobierno de turno. No vamos a tolerar ningún impedimento que imponga Gustavo Petro”, expresó Giménez, que al igual que la también congresista María Elvira Salazar expresó su preferencia por la llegada del abogado de derecha al poder.

Carlos Giménez y su respaldo a Abelardo de la Espriella
Con este mensaje, el representante republicano Carlos Giménez salió en respaldo del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @RepCarlos/X

El pronunciamiento del veterano parlamentario, que representa a La Florida, va en la misma línea de una relación política que, en efecto, no comenzó con la victoria definitiva sino durante la campaña. Tras la primera vuelta del 31 de mayo, Giménez ya había felicitado públicamente a De la Espriella por liderar los comicios y había pedido a los partidos de oposición que se unieran en torno a su candidatura, que terminó triunfando.

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Cabe destacar que el congresista republicano es también miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, y buscaría convertirse en uno de los principales aliados del presidente electo en el ámbito legislativo. En especial, en el pedido que ha hecho el jurista a la comunidad internacional, de estar vigilantes frente a lo que ocurra en el país, que en 29 días tendrá un nuevo mandatario en Casa de Nariño.

Carlos Giménez fue uno de los congresistas republicanos que apoyó de forma decidida la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Marco Bello/REUTERS
Carlos Giménez fue uno de los congresistas republicanos que apoyó de forma decidida la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Marco Bello/REUTERS

En ocasiones anteriores, Giménez había destacado el respaldo de la comunidad colombo-estadounidense a De la Espriella y, en ese orden de ideas, sostuvo entonces que el voto en el exterior fue contundente a su favor. También afirmó que el mandatario electo habría ganado por un margen mayor, fuera de las fronteras nacionales, de no haber existido “trampas” y supuestas amenazas provenientes del Gobierno.

De la Espriella lanzó dura advertencia a Gustavo Petro e Iván Cepeda: “No saben con quién se enfrentan”

En la publicación, Giménez citó un mensaje de De la Espriella, emitido el miércoles 8 de julio, en el que lanzó una fuerte advertencia tanto a su antecesor como al congresista Cepeda. “Petro y Cepeda no saben con quién se enfrentan. Por defender la voluntad popular, el orden, la institucionalidad, la Constitución, seré implacable y contundente”, afirmó el mandatario electo.

Abelardo De La Espriella afirmó que ejecutará la defensa de la voluntad popular, el orden, la institucionalidad y la Constitución frente a una narrativa de supuesto fraude - crédito @ABDELAESPRIELLA/x

A su vez, el jurista sostuvo que la discusión sobre un supuesto fraude no es una denuncia electoral, sino una maniobra política. “Esa narrativa del supuesto fraude es la excusa para incendiar el país”, afirmó De la Espriella, que agregó en la parte final de su pronunciamiento una nueva advertencia a la dupla oficialista. “Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas. Que nadie dude de ello”, dijo.

Así pues, el representante a la Cámara Republicano salió en defensa de la legitimidad del proceso electoral, frente a cuestionamientos instalados por Petro sobre aparentes fraudes. Y no solo eso: frente al lobby que estarían adelantando miembros del partido Demócrata, al hacer énfasis de los escándalos que rodearían la aspiración del abogado de derecha, que ganó por una estrecha ventaja (0,96%).

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