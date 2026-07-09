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Sheinbaum recuerda que la mayor parte de las armas vienen de EEUU durante evento de “Sí al desarme, sí a la paz”

La presidenta de México detalló que las armas son enviadas al país de forma ilegal

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Sheinbaum recuerda que la mayor parte de las armas vienen de EEUU durante evento de “Sí al desarme, sí a la paz”. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum recuerda que la mayor parte de las armas vienen de EEUU durante evento de “Sí al desarme, sí a la paz”. (Foto: Presidencia)

La tarde de este 9 de julio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezo el evento “Sí al desarme, sí a la paz”, a las afueras de la Basílica de Guadalupe, donde recordó que el mayor número de armas que se trafican hacia México vienen del vecino del norte: Estados Unidos.

“La mayor parte de las armas vienen del país del norte, de los Estados Unidos, y cruzan ilegalmente nuestra frontera para sembrar violencia y arrebatar vidas en México”, reiteró la mandataria.

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Sheinbaum hace llamado a EEUU para detener el tráfico ilegal de armas

También recordó que en el país no se fabrican las armas, por lo que insistió en que la administración de Donald Trump debe “detener el tráfico ilegal“, detallando que el gobierno mexicano sigue trabajando para detener la ”llegada de drogas" a Estados Unidos.

75 por ciento de las armas que se han incautado o entregado en México provienen de los Estados Unidos. La seguridad y la paz son responsabilidades compartidas”, precisó Sheinbaum en medio de las tensiones en materia de seguridad que atraviesa la relación bilateral.

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Sheinbaum recuerda que la mayor parte de las armas vienen de EEUU durante evento de “Sí al desarme, sí a la paz”. (Fotos: Presidencia)
Sheinbaum recuerda que la mayor parte de las armas vienen de EEUU durante evento de “Sí al desarme, sí a la paz”. (Fotos: Presidencia)

La presidenta argumentó que “la seguridad y la paz” son responsabilidades compartidas entre ambas naciones, aprovechó el evento para hacer un llamado a las familias mexicanas e invitarlas a entregar las armas:

“¿Qué se gana al quitarle la vida a otra persona? Nada... Hacemos un llamado a todas las familias de México, a las madres y a los padres. Abracen a sus hijas e hijos, escúchenlos, acompáñenlos, sepan con quién conviven, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus sueños. Ninguna política pública puede sustituir el amor, el cuidado y la presencia de la familia”.

La mandataria agregó que además del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, el gobierno federal lleva a cabo la construcción de “escuelas, espacios deportivos, promueve la cultura y el deporte e impulsa los Programas para el Bienestar y la generación de empleos dignos como parte de la atención a las causas, uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.

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