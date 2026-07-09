Centro Democrático acusó a Petro de agravar la crisis financiera de la Nueva EPS tras intervención estatal: “Demuestra el ‘Shu Shu Shu’”

El Centro Democrático señaló al presidente Gustavo Petro por el empeoramiento de la situación financiera de la Nueva EPS después de la intervención estatal de abril de 2024 - crédito Colprensa/Presidencia

El partido Centro Democrático responsabilizó al presidente Gustavo Petro por el deterioro financiero de la Nueva EPS luego de la intervención estatal realizada en abril de 2024.

En una publicación en la red social X, el partido sostuvo que, antes de la intervención, el patrimonio de la entidad se estimaba en $300 mil millones, pero tras la certificación oficial ante la Superintendencia Nacional de Salud esa cifra se pasó a -$7,1 billones en 2023 y a -$11,9 billones al cierre de 2024.

De acuerdo con el mensaje difundido, el Centro Democrático afirmó que la intervención “empeoró la situación financiera de la entidad” y vinculó la caída en el patrimonio y las pérdidas a la gestión del Gobierno.

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El partido Centro Democrático responsabilizó al presidente Gustavo Petro por el deterioro financiero de la Nueva EPS luego de la intervención estatal realizada en abril de 2024 - crédito @CeDemocratico/X

El partido aseguró que, según los estados financieros certificados, las pérdidas de la EPS alcanzaron los $5 billones en un año y que la reserva de obligaciones pendientes pasó de $10,4 billones a $17,6 billones. Señaló además que 11 millones de afiliados dependen de la entidad y reclamó la realización de una auditoría forense sobre el manejo financiero.

El pronunciamiento del partido se conoció después de que la Nueva EPS entregó sus estados financieros definitivos de 2023 y 2024 ante la Superintendencia Nacional de Salud.

“La realidad salió a la luz y demuestra el “Shu Shu Shu”. 11 millones de afiliados dependen de esta entidad. Y aún no conocemos los resultados de 2025 ni de lo corrido de 2026. Colombia necesita una auditoría forense a fondo, ya (sic)“, indicó la colectividad.

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El pronunciamiento del Centro Democrático se conoció después de que la Nueva EPS entregó sus estados financieros definitivos de 2023 y 2024 ante la Superintendencia Nacional de Salud - crédito Nueva EPS

Detalles del informe

Nueva EPS presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud los estados financieros correspondientes a los años 2023 y 2024, una gestión que la administración actual interpreta como el fin de una etapa de incertidumbre contable. Este proceso se concretó después de cinco intervenciones y la revisión de cerca de 10 millones de facturas acumuladas desde 2008. El interventor Jorge Iván Ospina Gómez encabezó la entrega, buscando consolidar la estabilidad contable de la entidad y disipar los rumores sobre una posible liquidación.

El análisis técnico reveló que Nueva EPS, que cuenta con más de 11,5 millones de afiliados, enfrenta un desequilibrio estructural debido a que los costos médicos exceden los recursos proporcionados por el Estado. Según el reporte financiero de 2024, la empresa registró ingresos ordinarios por $22,2 billones, pero los gastos relacionados con la prestación de servicios de salud ascendieron a $26,4 billones. Esto provocó una pérdida neta de $4,8 billones durante ese periodo.

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El comunicado de la entidad destaca que los gastos administrativos se mantuvieron en $0,5 billones, lo que representa solo el 2,5% de los ingresos ordinarios. De este modo, la pérdida acumulada no se atribuye al manejo interno, sino al desfase entre la cifra que el Estado otorga a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y lo que realmente cuesta la atención de los usuarios, sumado a compromisos financieros pendientes de periodos anteriores.

Nueva EPS presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud sus estados financieros correspondientes a 2023 y 2024 - crédito @AndresForeroM/x

Pese al resultado negativo, el informe señala que la pérdida de 2024 es menor que la registrada en 2023, cuando el déficit financiero fue de aproximadamente $6,5 billones. La situación financiera al cierre de 2024 muestra activos por $10,6 billones, pasivos que alcanzan los $22,5 billones y un patrimonio negativo de $11,9 billones. Este saldo en rojo refleja la obligación de reconocer las deudas históricas del sistema en los registros contables, tal como exigen los organismos de control.

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Las obligaciones con clínicas y hospitales ascienden a $13,2 billones, cifra que se ajustará tras recibir los giros pendientes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y aplicar los descuentos de las auditorías.

“Creo firmemente que, si seguimos por este camino de la reorganización empresarial que hoy adelantamos con rigor, Nueva EPS demostrará su viabilidad absoluta y no tendría por qué ser liquidada. Con esta estrategia de ‘quirófano financiero’, la actual administración no solo asegura la transparencia de la operación, sino que avanza en el único camino técnico viable hacia la sostenibilidad del mayor asegurador del país”, afirmó el interventor Jorge Iván Ospina, según se lee en el documento.

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