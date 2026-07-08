Colombia

Falsos guías turísticos de San Andrés fueron judicializados por abusar de una menor de edad chilena

La investigación indica que los criminales habrían vendido un supuesto tour para llevar a las ciudadanas a una zona apartada y accederlas carnalmente

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Primer plano de unas manos masculinas aferradas a unas barras de prisión metálicas y oxidadas, con gotas de agua y un fondo oscuro.
La menor chilena, su madre y su tía enfrentaron una pesadilla en sus vacaciones al ser agredidas sexualmente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la jornada del 7 de julio de 2026 se conocieron detalles de la judicialización de Edinson Evelio Meza Matos y Yamid Arrieta Mendoza por delitos sexuales, debido a las agresiones denunciadas por una menor de 13 años, su madre y su tía, provenientes de Chile, durante un viaje de vacaciones a la isla de San Andrés.

El reporte oficial indica que la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y acoso sexual, ambas conductas agravadas. Del mismo modo, se confirmó que la investigación en contra de los dos señalados se adelanta por hechos ocurridos el 29 de enero de 2026 en el sector turístico de Cayo Acuario.

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Pese a que ninguno de los involucrados aceptó los cargos, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Meza Matos, mientras que se informó que Arrieta Mendoza seguirá vinculado al proceso en libertad.

Durante la audiencia, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) de San Andrés fue la encargada de formular la imputación contra ambos procesados.

Los implicados fueron judicializados y uno de ellos quedó en libertad - crédito Fiscalía
Los implicados fueron judicializados y uno de ellos quedó en libertad - crédito Fiscalía

Los señalados habrían engañado a las víctimas con un falso paquete turístico

De acuerdo con la investigación, los dos hombres se habrían hecho pasar por operadores turísticos en Cayo Acuario. Con esa fachada, ofrecieron un supuesto plan para observar fauna marina.

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La promesa habría servido para llevar a las tres mujeres a lugares apartados de la playa, con el fin de evitar que los pobladores, turistas y trabajadores de la isla escucharan sus gritos mientras ellos cometían el ataque sexual en contra de las dos adultas y la menor de 13 años.

La indagación permitió establecer que la víctima principal era una menor chilena de 13 años. Según los elementos materiales probatorios recaudados, Meza Matos la habría apartado de sus cuidadoras hacia una zona profunda del mar para someterla a actos de índole sexual.

La misma investigación sostiene que las dos mujeres adultas también fueron víctimas de tocamientos en sus partes íntimas.

La familia chilena había llegado de vacaciones al país

El expediente del caso indicó que la menor de edad había llegado al país para pasar unos días de vacaciones con su madre y su tía desde Chile, lo que fue ampliamente rechazado por los pobladores de la isla que consideran que este tipo de casos afectan la imagen de la seguridad en la región, así que piden la máxima condena para los involucrados.

Primer plano de cuatro manos masculinas esposadas, unidas por una cadena, sobre un fondo oscuro con dos siluetas borrosas.
Hay preocupación porque uno de los señalados quedó en libertad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Preocupante panorama de abuso de menores en el territorio nacional

El 5 de julio, la Fiscalía General de la Nación informó que detectó el almacenamiento y distribución de videos y fotografías de abuso sexual infantil mediante un juego en línea, tras una alerta internacional que condujo a la identificación de un presunto responsable en Santa Marta.

La investigación estableció que en febrero de 2026 se habrían difundido 63 archivos con registros de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, a través de funciones de mensajería, chat, voz, videollamada y mensajes de texto habilitadas por la plataforma.

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta se originó en avisos generados por una plataforma internacional de servicios de mensajería en línea sobre circulación de contenido explícito de menores, que fueron recibidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos y enviados por cooperación a la Fiscalía de Colombia.

Ilustración de una mano presionando teclas de un teclado de ordenador portátil, iluminada en tonos azules sobre un fondo oscuro.
Los criminales distribuían el contenido en una plataforma en línea - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Como resultado del operativo fue capturado Wadin Rafael de Alba Navarro Carrera en un procedimiento realizado con la Sijín de la Policía Nacional. El sujeto fue presentado ante un juez de control de garantías que le imputó pornografía con personas menores de 18 años en concurso homogéneo y sucesivo.

Según la Fiscalía, el procesado no aceptó los cargos, aunque tendrá que cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

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