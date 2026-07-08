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Confirman a Karina Torres para La Casa de los Famosos México 4: “Por fin se les cumplió, comadre”

La amiga de Wendy Guevara es la segunda habitante anunciada para el reality show

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Karina Torres es la segunda confirmada para LCDLFM (redes)
Karina Torres es la segunda confirmada para LCDLFM (redes)

Karina Torres es la segunda habitante confirmada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. La influencer de León, Guanajuato, entrará al reality y desde ya es una de las favoritas para llegar a la final.

Su nombre no es ajeno al programa de televisión, pues se trata de una de las amigas más cercanas de Wendy Guevara, la ganadora de la primera temporada. La fuerza mediática de la influencer se dejó ver desde que comenzaron los rumores de su participación.

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Galilea Montijo anunció a la influencer en la transmisión oficial de la revelación. “Por fin se les cumplió, comadre, vamos a pasarla super bien y que la gente conozca esa parte de mí que la gente no conoce en las redes sociales”, fue la frase con la que Karina Torres comenzó su participación en el programa de televisión.

Las pistas visuales anticiparon el anuncio

La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La producción eligió una estrategia distinta para revelar la identidad de la nueva participante. La audiencia recibió desde días antes una serie de pistas en videos y redes sociales. Entre los objetos más comentados estuvo una bandera trans colocada en una máquina, así como un vestido rojo-naranja, prenda característica en la imagen pública de Karina Torres.

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El escenario de los promocionales mostró tijeras, maquillaje, secadora y un cuadro con símbolo de salón de belleza. Estas referencias resultaron determinantes para quienes siguen la emisión, pues la estilista maneja una estética en León y estudió estilismo profesional. El degradado arcoíris en el cuadro mostró un vínculo directo con la decoración de su propio salón, lo que llevó a la audiencia a descifrar que sería la elegida.

Otros detalles, como el taconcito y un termo rosa, alimentaron las especulaciones. El primero fue interpretado como una referencia a la licenciatura de Karina Torres o a una posible colaboración con Paola Suárez, otra figura de la escena digital. El vestido rojo-naranja se repite en la imagen mediática de la participante, lo que refuerza la identidad detrás de las pistas.

La confirmación de Karina Torres como habitante se realizó este martes 7 de julio a las 8:28 p.m. La transmisión se siguió en televisión abierta por Las Estrellas y Canal 5, así como en plataformas digitales y la señal de ViX. El evento en tiempo real permitió al público participar desde distintos dispositivos y comentar en redes sociales.

El elenco y la apuesta por el cruce de perfiles

Hombre sonriente con saco marrón y camisa rosa, junto al logo azul de La Casa de los Famosos México, con un fondo de luces de neón azules y rosas.
El presentador Ernesto Laguardia posa sonriente junto al logo del programa La Casa de los Famosos México, sobre un fondo de luces de neón azules y rosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México inició el lunes 6 de julio con la presentación de Ernesto Laguardia como primer habitante. La integración de nombres se realiza de forma progresiva, manteniendo el interés y la especulación sobre quiénes serán los siguientes participantes.

La emisión busca mantener la atención con un elenco que combina figuras consolidadas en televisión y personajes influyentes en redes sociales. La inclusión de Karina Torres responde al interés del público por voces y trayectorias diversas, en un formato que privilegia la convivencia y la exposición mediática las 24 horas del día.

El programa se transmite en distintos horarios y plataformas, permitiendo al público seguir la convivencia de los habitantes en tiempo real. La expectativa crece ante la integración de nuevas personalidades y las dinámicas que definan el rumbo de la temporada.

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