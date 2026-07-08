Así es como el scroll infinito daña el cerebro de los adolescentes, según especialistas de la UNAM

Tres adolescentes miran sus celulares con preocupación, sentados en un sofá, simbolizando la creciente ansiedad digital entre la juventud actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso excesivo de pantallas y el llamado “scroll infinito” en redes sociales generan preocupación entre especialistas de la UNAM, quienes advierten sobre los efectos negativos en el desarrollo cerebral de los adolescentes.

De acuerdo con recientes análisis de la universidad, la exposición constante a videos cortos y estímulos digitales fragmenta la atención, reduce la capacidad de concentración y favorece la aparición de fatiga cognitiva.

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Además, el consumo acelerado de contenido puede detonar ansiedad, estrés y dificultades en el rendimiento escolar, afectando tanto la salud mental como los vínculos sociales de los jóvenes.

Un adolescente usa su teléfono móvil en la cama a las 3:00 de la mañana, iluminado por la pantalla en una habitación oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los daños que causa el scroll infinito en los adolescentes, según especialistas de la UNAM

Especialistas de la UNAM advierten que el uso constante del scroll infinito en redes sociales y plataformas digitales causa varios daños al cerebro de los adolescentes:

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Se reduce la capacidad de concentración y se dificulta mantener periodos prolongados de atención, lo cual afecta el rendimiento escolar y el aprendizaje.

El cerebro adolescente es especialmente vulnerable, ya que durante esta etapa los sistemas relacionados con la recompensa y la interacción social están más activos. Por eso, elementos como los “me gusta” y las reproducciones resultan altamente atractivos y aumentan la necesidad de buscar estímulos nuevos de forma constante.

Esta búsqueda de estímulos genera fatiga cognitiva, que es un desgaste en los mecanismos cerebrales responsables de mantener la atención, fijar recuerdos y regular emociones.

El consumo acelerado de contenido fragmenta la atención y puede provocar dificultades para enfocarse en tareas escolares o actividades que requieran concentración sostenida.

Hay una relación entre el abuso de estas plataformas y un incremento en ansiedad, estrés, problemas de autoestima y vínculos sociales más débiles.

Cuando los videos cortos se usan para escapar de emociones negativas, pueden intensificar problemas preexistentes como estados de ánimo frágiles o dificultades de atención.

Estos efectos están documentados en análisis recientes de la UNAM y respaldados por investigaciones internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para combatir la adicción al celular en adolescentes

Algunos consejos respaldados por especialistas de la UNAM para combatir la adicción al celular en adolescentes son:

Establecer horarios definidos: Fijar momentos específicos para el uso del celular, evitando el acceso durante las horas de estudio, comidas o antes de dormir.

Crear espacios libres de pantallas: Designar zonas en el hogar o en la escuela donde no se permitan dispositivos electrónicos, como la recámara o el comedor.

Fomentar actividades fuera de línea: Impulsar la participación en deportes, actividades artísticas, reuniones familiares o espacios de lectura para diversificar el tiempo libre.

Limitar notificaciones: Desactivar alertas innecesarias para reducir las distracciones y la urgencia de revisar el celular de manera constante.

Hablar sobre los riesgos: Dialogar abiertamente con los adolescentes sobre los efectos del uso excesivo de pantallas y la importancia de cuidar la salud mental y física.

Practicar la autorregulación: Enseñar técnicas como pausas activas, ejercicios de respiración o mindfulness para ayudar a identificar el impulso de revisar el dispositivo y frenarlo de forma consciente.

Utilizar aplicaciones de control: Instalar herramientas que monitorean el tiempo frente a la pantalla y bloquean el acceso a ciertas apps durante periodos críticos.

Predicar con el ejemplo: Adultos y cuidadores deben mostrar hábitos saludables respecto al uso del celular, ya que el ejemplo directo incide en la conducta de los adolescentes.

Estos consejos buscan promover un uso responsable de la tecnología y fortalecer la capacidad de concentración, el bienestar emocional y la convivencia familiar.