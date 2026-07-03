Colombia

Petro aseguró que la reforma tributaria de De la Espriella podría incluir IVA para los huevos: “No digan después que no lo advertí”

El presidente reaccionó ante advertencias que hizo la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) sobre la propuesta del presidente electo

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El Gobierno anunció una nueva ley de financiamiento que prevé una sobretasa del 15% al impuesto de renta del sector financiero - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República
El presidente Petro recordó que presentó varias reformas tributarias para aumentar los impuestos a los más ricos del país, pero el Congreso las archivó - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Miguel Gómez, el ministro de Hacienda y Crédito Público designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, confirmó que la administración entrante tramitará en el Congreso de la República una reforma tributaria. De acuerdo con detalles que entregó el experto sobre la propuesta en entrevista con Portafolio, la iniciativa contempla reducir los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Adicionalmente, pretende concentrar el recaudo en tres tributos: el IVA, el IVA externo y la renta. “Necesitamos una reforma tributaria sistémica, encaminada a simplificar el sistema tributario colombiano y a hacerlo mucho más eficiente y fácil de controlar", afirmó Gómez, en diálogo con el medio de comunicación citado.

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Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), hizo advertencias sobre el impacto negativo que podría tener la reforma tributaria que propone el Gobierno entrante. Según precisó, podría afectar a los productores del país y los precios de alimentos como el pollo y los huevos, que son productos fundamentales en la canasta familiar de los colombianos.

El recaudo tributario ha sido uno de los dolores de cabeza para el Gobierno Petro y por eso se tuvo que hacer varios recortes en el PGN - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Fenavi aseguró que la reforma tributaria de De la Espriella podría afectar a pequeños productores y a consumidores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Eso va a afectar directamente, no solamente a los consumidores, sino a todas esas personas que son pequeños productores, que son medianos productores, y a todas las personas que estamos atacando la desnutrición en el país (...). Son el 65 % de la canasta total de proteínas que se consumen en Colombia. Cada colombiano, en promedio, come 38 kilogramos de carne de pollo y 366 huevos al año”, afirmó Gonzalo Moreno, presidente Ejecutivo de Fenavi, citado por Blu Radio.

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El presidente Gustavo Petro reaccionó a las advertencias expuestas por la Federación Nacional de Avicultores. En una publicación en X, afirmó que con la tributaria de De la Espriella, los huevos pasarían de ser un producto exento de IVA a tener cierto porcentaje de gravamen.

Comparó la situación con la administración del expresidente Iván Duque Márquez, su antecesor, que en su momento presentó una reforma tributaria que generó indignación entre la ciudadanía y derivó en un estallido social. “Ya le van a poner IVA a los huevos, que no digan después que no lo advertí. Quieren como Duque pagar la alta tasa de interés de los títulos con que endeudan al estado y que les garantiza el Banco de la República con el bolsillo de la gente que trabaja (sic)”, detalló.

El presidente Gustavo Petro criticó la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro criticó la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

De igual manera, recordó que, durante su administración, presentó en varias oportunidades una reforma tributaria (ley de financiamiento), orientada a incrementar los impuestos a las personas más ricas del país. Esto, con el fin de completar el Presupuesto General de la Nación (FGN). Las iniciativas no fueron aprobadas por el Congreso de la República (Comisiones Económicas Conjuntas).

Los legisladores que se opusieron a las reformas tributarias oficialistas advirtieron que su implementación terminaría encareciendo el costo de vida, destruyendo miles de empleos e impactando de manera negativa la economía.

“Lo dijimos y lo cumplimos, se hundió la ley de financiamiento del gobierno de Petro, nuestra prioridad es cuidarle el bolsillo a los colombianos, este era un momento inoportuno para meterle nuevamente la mano al bolsillo a las familias de Colombia, por eso las cuatro comisiones han tomado la decisión de archivar la reforma”, dijo el senador liberal Mauricio Gómez en su momento, citado en un boletín informativo de la corporación.

Con la reforma laboral en camino hacia el Senado, los defensores de los derechos laborales en el campo, como Mafe Carrascal, esperan que se reabran los debates sobre los artículos eliminados en la Cámara - crédito @MafeCarrascal/X
Las comisiones económicas del Congreso tumbaron los proyectos de reforma tributaria de Gustavo Petro - crédito @MafeCarrascal/X

Así las cosas, el presidente Gustavo Petro aseguró que el progresismo tiene la tarea de defender las reformas sociales y de pronunciarse si evidencia que alguna de las políticas implementadas en el Gobierno entrante puede afectar a la ciudadanía.

“El papel de hoy del progresismo no es ver cuáles son los candidatos del 2027, sino salir con el pueblo pacíficamente a defender las reformas sociales, apenas ataquen al pueblo”, concluyó el jefe de Estado.

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