‘Mr. Taxes’ afirmó que reforma tributaria de De la Espriella gravaría la canasta básica: “No nos dejemos meter ese gol”

Luis Carlos Reyes alertó que en el Gobierno Abelardo de la Espriella gravarían a productos básicos de la canasta familiar - crédito luiscarlosreh/Instagram

El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, conocido como “Mr. Taxes”, publicó un video en sus redes sociales para explicar su perspectiva de la eventual reforma tributaria que se decretaría en el Gobierno De la Espriella para responder al déficit fiscal que tiene la Nación.

De acuerdo con un reciente informe publicado por The Economist, el déficit fiscal del país estaría cerca del 6,6% del Producto Interno Bruto (PIB), 1,3% por encima de la meta del Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda.

Sobre el tema, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se puso manos a la obra para dirigir todo el proceso de empalme con el Gobierno Petro, y alegó “inconsistencias” en los informes del Gobierno y un déficit fiscal probablemente superior al reportado.

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Luis Carlos Reyes aseguró que van a gravar productos de la canasta básica familiar - crédito Colprensa y captura de pantalla @luiscarlosreh/Instagram

De hecho, el entrante ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró que una de las iniciativas es aplicar ajustes fiscales más estrictos, incluido un fuerte recorte al gasto público a través de una reforma tributaria.

Qué dijo ‘Mr. Taxes’ sobre la nueva tributaria de Abelardo de la Espriella

Según “Mr.Taxes”, el nuevo Gobierno está buscando justificar el proyecto fiscal bajo el argumento de una supuesta caída en los ingresos tributarios del país durante la administración Petro.

“Van a decir que en este Gobierno los ingresos tributarios, los impuestos, se desplomaron. Eso es falso. Incluso, aunque la Corte Constitucional tumbó una buena parte de la reforma tributaria que gravaba la industria petrolera y minera, se tuvieron los ingresos tributarios más altos de la historia del país, desde los muiscas hasta ahoritica”, afirmó.

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Luis Carlos Reyes habló que no se puede hacer un recorte del gasto público - crédito Colprensa

Luis Carlos Reyes también se mostró preocupado de cara a la posibilidad de que la eventual reforma busque gravar con IVA productos de la canasta básica como la papa, el arroz y la carne, puesto que, si bien la reforma puede retomar impuestos a las industrias extractivas y continuar el proceso de descarbonización de la economía, se presentarían obstáculos y se intentará imponer gravámenes a productos básicos, dijo.

“Esa reforma tributaria podría hacer cosas como volver a retomar esos impuestos a las industrias extractivas, al petróleo, al carbón, continuar en ese camino de descarbonización de la economía, pero se va a vender que eso es imposible y van a tratar de ponerle IVA al arroz, a la papa y a la carne (...) Un gol que los colombianos no se tienen que dejar meter es una reforma tributaria que le ponga IVA a la papa, al arroz y a la carne”, sostuvo.

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El exdirector de la Dian también hizo referencia al debate sobre el gasto público, y recordó que no se puede realizar un recorte tan rotundo, porque, de no mantenerlo, habría menos recursos para garantizar derechos fundamentales.

“El gasto del Estado es esencial para garantizar derechos fundamentales y saben que recortarlo no va a ser fácil porque la gente va a continuar exigiendo esos derechos”, puntualizó.

Miguel Gómez Martínez habló sobre el estatuto tributario: “Es diabólico”

Miguel Gómez Martínez, designado como nuevo ministro de Hacienda por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, anunció una serie de cambios sustanciales para la política económica de Colombia, entre los que se destacan un gran recorte al gasto público, la simplificación del sistema tributario y la reapertura del diálogo con agencias multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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En una entrevista con Portafolio, Gómez Martínez cuestionó la veracidad de las cifras fiscales del gobierno saliente y anticipó que el 7 de agosto se expedirá un decreto para congelar el gasto público.

Miguel Gómez Martínez alertó cambios en el estatuto tributario - crédito Colprensa

“El déficit fiscal es mucho más alto y la situación de liquidez es muy delicada. El primer paso para reconstruir la confianza es decir la verdad”, afirmó el futuro ministro.

El congelamiento implicará que no se podrán incorporar nuevos contratos ni apropiaciones, y que el presupuesto será inferior a la inflación, buscando una reducción real de los gastos.

Sobre la política tributaria, fue enfático: “Nuestro estatuto tributario es diabólico. Solo les produce ingresos a los asesores tributarios. Para el resto de los ciudadanos tributar en Colombia es un dolor de cabeza”.

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Propuso simplificar el sistema a tres grandes tributos: renta, IVA e IVA externo, y advirtió sobre la alta evasión: “La evasión del IVA puede estar alrededor del 35% y la de renta podría estar alrededor del 40%”.