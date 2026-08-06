EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 6 de agosto: estas son las calles y avenidas cerradas

Cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres
Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible
Se restablece circulación de Calle de la Palma a la altura de Av. 5 de Mayo, luego de la presencia de manifestantes.
Cerrados ambos sentidos de José María Izazaga a la altura de José María Pino Suárez por manifestantes.
Reportan tráfico pesado en Av. Insurgentes y la Autopista México-Pachuca por lluvia, pero no está inundado el paradero de Indios Verdes.
Eje 5 Sur se habilita en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco, el carril confinado corre de manera habitual (sentido Poniente) solo para el transporte público.
Otro accidente reportado en Río Churubusco pasando la Calzada de Tlalpan hacia Universidad.
Se reporta un accidente en Eje 3 Oriente a la altura de Viaducto dirección al metro Coyuya.
Accidente en Av. Constituyentes pasando Av. de las Torres dirección a Reforma.
Debido al concierto en Palacio de los Deportes a las 08:00 de la noche, habrá afectación vial en inmediaciones de Circuito Interior, Eje 3 Sur y Viaducto Río de la Piedad. Alternativas: Zaragoza, Eje 4 Oriente, Eje 4 Sur y Eje 3 Oriente.