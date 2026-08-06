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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 6 de agosto: estas son las calles y avenidas cerradas

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03:38 hsHoy

Cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres

03:37 hsHoy

Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible

03:10 hsHoy

Se restablece circulación de Calle de la Palma a la altura de Av. 5 de Mayo, luego de la presencia de manifestantes.

03:10 hsHoy

Cerrados ambos sentidos de José María Izazaga a la altura de José María Pino Suárez por manifestantes.

02:42 hsHoy

Reportan tráfico pesado en Av. Insurgentes y la Autopista México-Pachuca por lluvia, pero no está inundado el paradero de Indios Verdes.

02:38 hsHoy

Eje 5 Sur se habilita en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco, el carril confinado corre de manera habitual (sentido Poniente) solo para el transporte público.

02:36 hsHoy

Otro accidente reportado en Río Churubusco pasando la Calzada de Tlalpan hacia Universidad.

02:35 hsHoy

Se reporta un accidente en Eje 3 Oriente a la altura de Viaducto dirección al metro Coyuya.

02:03 hsHoy

Accidente en Av. Constituyentes pasando Av. de las Torres dirección a Reforma.

01:54 hsHoy

Debido al concierto en Palacio de los Deportes a las 08:00 de la noche, habrá afectación vial en inmediaciones de Circuito Interior, Eje 3 Sur y Viaducto Río de la Piedad. Alternativas: Zaragoza, Eje 4 Oriente, Eje 4 Sur y Eje 3 Oriente.

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