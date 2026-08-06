¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de agosto? Reportan atrasos en 4 líneas del STC

En pocas líneas:
Metrobús CDMX
El Metrobús de la Ciudad de México reportó una actualización sobre la situación en la Línea 4, ruta sur, debido a movilizaciones sociales.
El servicio opera actualmente entre las estaciones Cecilio Robelo y San Lázaro, mientras que permanece suspendido el tramo que va de Buenavista a Pino Suárez.
Para los traslados desde Amajac hacia AICM Terminal 1 y Terminal 2, el recorrido se realiza a través de la ruta norte.
Metrobús CDMX
El Metrobús de la Ciudad de México informó la reanudación del servicio en la estación Xola de la Línea 2, en dirección a Tepalcates. La actualización más reciente, emitida a las 18:54 horas, confirma que la operación en este tramo se encuentra restablecida.
Para información adicional sobre el estado del servicio, se recomienda consultar el portal oficial del Metrobús.
Metro CDMX
El Metrobús de la Ciudad de México comunicó una afectación en la Línea 4 en su ruta sur, atribuida a la presencia de movilizaciones sociales.
El servicio está habilitado únicamente entre las estaciones San Pablo y San Lázaro. Se suspendió la operación en el tramo de Buenavista a Pino Suárez.
Los usuarios que requieren trasladarse desde Amajac hacia AICM Terminal 1 y Terminal 2 deben utilizar la ruta norte. Esta información corresponde a la actualización realizada a las 14:50 horas.
Metro CDMX
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó una obstrucción de carril que afecta el servicio en la estación Xola, correspondiente a la Línea 2. Debido a esta situación, se suspendió el servicio en Xola en dirección a Tepalcates.
La actualización más reciente, emitida a las 14:34 horas, confirma la continuidad de la suspensión del servicio en ese tramo.
Metro CDMX
Las líneas 3, 7, 8 y B continúan registrando retrasos de hasta 15 minutos por estación. Usuarios reportan que, contrario a lo que anuncian las autoridades, los trenes no se encuentran saturados, sino que demoran en salir de las terminales.
Exigen enviar más unidades con el objetivo de agilizar el traslado de los viajeros.
Metrobús CDMX
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Metro CDMX
Las líneas 8 y 12 presentan alta afluencia de usuarios por lo que varios de éstos aseguran que hay retrasos de más de 5 minutos en cada estación.
En redes sociales exigen a las autoridades enviar más unidades para satisfacer la demanda del servicio.
Usuarios reportan atrasos en Línea 9 de la estación Puebla en dirección Tacubaya.
Usuarios reportan atrasos en Línea 12 de la estación Periférico Oriente con dirección a Mixcoac.
El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este jueves.