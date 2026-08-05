Qué pasó entre Toñita y Yahir en La Academia: la historia completa

La cantante veracruzana habló de nuevo sobre Yahir en agosto de 2026 y fue directa. (CUARTOSCURO)

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Toñita volvió a hablar de Yahir en agosto de 2026, en el programa Sinvergüenza con René Gómez, justo cuando el sonorense participa en La Casa de los Famosos México 4. La veracruzana confirmó que entre ellos hubo intimidad durante su paso por la primera generación de La Academia, el reality de TV Azteca que arrancó en 2002, y reveló que lo que vivieron fue una relación de “amigos con derecho” que se terminó cuando vio que él manejaba varias relaciones al mismo tiempo, incluida una novia formal.

La cantante ha ido revelando la historia por partes a lo largo de más de dos décadas. En 2022, en el programa De Primera Mano, reconoció que entre ellos hubo algo real: “Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres”.

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En 2023, en el podcast Blalala Show, Toñita fue más explícita. Confirmó que hubo intimidad y no guardó la calificación: “Les voy a decir una cosa, yo lo disfruté, yo lo gocé, yo lo disfruté, yo sí puedo decir cómo estuvo, para mí estuvo sabroso”.

Se conocieron en 2002 dentro de La Academia y desde entonces los rumores de romance los han perseguido por más de dos décadas. (Fotos archivo)

La cantante aclaró que no considera que aquello haya sido una relación formal. “Yo por eso dije, yo no tuve una relación con él, fue calentura. Porque si hubiera sido una relación hubiera durado lo que duré con mi expareja, 17 años”, dijo en el mismo espacio.

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Lo que frenó cualquier posibilidad fue la conducta de Yahir. Toñita relató que lo vio manejar varias mujeres al mismo tiempo, incluida una novia fuera del programa: “Sí llegué a sentir algo por él y por lo mismo me alejé cuando ya vi que era una, dos, hasta tres. Ahí dije ya hasta ahí muere”.

En agosto de 2026, Toñita retomó el tema

La declaración más reciente llegó en el programa Sinvergüenza, Toñita no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza de lo que vivieron: “Exactamente, amigos con derecho. Perdón por ventilarte amigo, pero sí bien loquillo, ya cuando vi que andaba con tres y la novia, decía...”.

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La frase quedó incompleta, pero el mensaje no. También insinuó que podría revelar más: “Y si yo quisiera quemar a mi compañero, diría con todas las que ha andado de Azteca y del medio”. Toñita aclaró que guarda silencio por lealtad, no por desconocimiento, y que habla solo porque seguidores de Yahir han cuestionado su versión.

Intimidad, sentimientos y una despedida sin drama: así describe Toñita lo que vivió con Yahir durante la primera generación de La Academia, un vínculo que el sonorense nunca ha reconocido formalmente. (Foto: Captura de pantalla)

La versión de Yahir

Cabe señalar que el sonorense nunca ha reconocido ningún romance. En declaraciones a medios describió su vínculo con Toñita como una amistad de más de dos décadas marcada por los piropos y los “sabroseos”: “Tengo más de 20 años de amistad con ella y siempre nos hemos llevado así, siempre me ha sabroseado, siempre me echa piropos, y me encanta”.

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El “romance” con Nadia en La Academia

Yahir no solo tuvo acercamientos con Toñita dentro de La Academia. Con Nadia vivió un romance de besos y abrazos durante un par de semanas que nunca se formalizó como noviazgo, pero que quedó grabado en la memoria de una generación de televidentes.

El vínculo entre Yahir y Nadia no fue espontáneo. Según relató el propio cantante, los maestros de actuación del programa asignaban parejas para ejercicios que incluían besos y escenas de proximidad física. La producción lo emparejó con Nadia, y la convivencia diaria en la casa-escuela hizo el resto: “nació algo lindo”, dijo el cantante.

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El cuarto concierto del reality incluyó la interpretación conjunta de “Es por ti”, que el público leyó de inmediato como el reflejo de una cercanía que iba más allá del escenario. Ese dueto se convirtió en el momento más recordado del romance para la audiencia.

Yahir no solo tuvo acercamientos con Toñita dentro de La Academia. Con Nadia vivió un romance de besos y abrazos durante un par de semanas que nunca se formalizó como noviazgo, pero que quedó grabado en la memoria de una generación de televidentes.(Foto: archivo)

El punto más complejo del episodio es que Yahir ingresó a ese reality show con una relación sentimental establecida afuera. Describió a su pareja de entonces como “una tipaza, una mujer hermosa, maravillosa” con quien compartía departamento. La imposibilidad de comunicarse con el exterior durante el encierro le impidió aclarar su situación mientras el romance con Nadia avanzaba.

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Esa conciencia lo llevó a frenar. Yahir relató que empezó a ver a Nadia como “una chamaca hermosa” a quien no podía ofrecerle una relación estable, y optó por detener los besos antes de que el vínculo se profundizara. La noche de la final, al salir del Auditorio Nacional, habló por teléfono con su novia, le explicó lo ocurrido y terminaron la relación.

Nadia, por su parte, habló del episodio con ternura y sin dramatismo. Calificó lo vivido como un romance tierno dentro del contexto del reality y aclaró que no fue una relación formal ni tuvo continuidad después del programa.

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