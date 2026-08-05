Rodrigo Lara envió contundente mensaje al Congreso: el próximo contralor debe ser “independiente y que castigue a los corruptos”

Rodrigo Lara pidió que el próximo contralor general sea independiente y castigue a los corruptos - crédito Diego Pineda/Colprensa

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Rodrigo Lara, ministro del Interior designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, lanzó un mensaje inequívoco de lo que el gobierno entrante espera del nuevo contralor General en vísperas de la elección en el Congreso.

“Al próximo Contralor le pedimos que sea independiente y que castigue a los corruptos”, declaró Lara, según Blu Radio. El funcionario subrayó que la prioridad fundamental para el Ejecutivo es contar con una figura autónoma, capaz de combatir la corrupción y evitar la impunidad.

El futuro titular de la cartera política insistió en que el nuevo contralor “debe ser una figura independiente y al servicio de los colombianos”, agregando que “debe ser un contralor anticorrupción y no pro-corrupción”.

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Lara advirtió sobre la gravedad de los hechos de corrupción que, a su juicio, han surgido en la etapa final del gobierno saliente y recalcó que “esa corrupción debe ser perseguida. No puede haber impunidad con la corrupción de ningún gobierno, y tampoco de este”.

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella sostuvo que el nuevo contralor debe ser una figura autónoma al servicio de los colombianos - crédito Reuters

El contexto político y la postura del Ejecutivo

La elección del contralor General se perfila como uno de los primeros grandes retos institucionales para el gobierno entrante. El Congreso, compuesto por 286 congresistas, tiene previsto escoger al nuevo jefe del control fiscal 12 de agosto, cinco días después de la posesión presidencial de De La Espriella en Cali.

El candidato que aspire a reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez necesitará al menos 142 votos. La carrera por el cargo se desarrolla mientras dos curules permanecen vacantes a raíz de procesos judiciales.

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En este escenario, el Ejecutivo optó por una posición de distanciamiento formal respecto a la negociación, aunque sin renunciar a fijar criterios claros para sus partidos aliados. Es de recordar que el 30 de julio, en una atención a medios. Lara explicó que el gobierno electo no participará directamente en la selección ni respaldará oficialmente a ningún aspirante.

Lara afirmó que la corrupción del gobierno saliente debe ser perseguida y que no puede haber impunidad - crédito @Rodrigo_Lara_/X

No obstante, solicitó a las fuerzas de la coalición progobierno —en especial al Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador y la U— que rechacen cualquier acuerdo con la principal bancada opositora, el Pacto Histórico.

“Solicitamos que ese contralor sea escogido por los partidos de la coalición progobierno. Que esos partidos escojan básicamente ese candidato”, expresó el ministro designado en su momento. El mensaje buscó evitar divisiones internas que puedan dar espacio a la oposición para incidir en el resultado.

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Declaraciones sobre alianzas políticas y respeto institucional

Lara se refirió también a la relación del Ejecutivo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático, con quienes manifestó disposición para trabajar de manera conjunta. “Por parte nuestra y por parte mía, los mejores sentimientos para con y hacia el presidente Álvaro Uribe, para su partido, el que respetamos, valoramos y con el que queremos trabajar”, sostuvo en el medio citado inicialmente.

El ministro del Interior designado invitó a los partidos que defienden la resistencia constitucional y la separación de poderes —como el Centro Democrático— a sumarse a la agenda del nuevo gobierno. “Los colombianos han puesto en este gobierno sus esperanzas, y hay una fe muy grande en que podamos resolver muchos problemas”, afirmó Lara.

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El gobierno electo dijo que no participará directamente en la selección del contralor, aunque pidió a sus partidos aliados que definan un candidato sin acuerdos con el Pacto Histórico - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En cuanto a la ceremonia de posesión del presidente electo, prevista para el 7 de agosto en Cali, Lara reiteró la invitación al expresidente Uribe, resaltando el clima de respeto y apertura institucional que busca proyectar la nueva administración.

El proceso de elección bajo la lupa

La selección del próximo contralor general se desarrolla bajo observación judicial, ya que una demanda cuestiona los criterios utilizados en la convocatoria pública. El Consejo de Estado debe decidir si suspende o no temporalmente el proceso, mientras los partidos políticos mantienen reuniones para definir alianzas.

Entre los diez aspirantes que avanzaron en la convocatoria destacan nombres como Andrés Castro, Carlos Mario Zuluaga, Jorge Laverde y Ana Monsalvo. Recientemente, Luis Enrique Abadía García cobró protagonismo tras obtener el puntaje más alto en la prueba de conocimientos, con 86,74 puntos.

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El gobierno de De la Espriella reiteró que respetará la autonomía del Congreso en la elección, pero mantendrá su acompañamiento si el seleccionado cumple con los criterios de independencia y combate real a la corrupción. “Queremos un contralor anticorrupción. Si se cumplen esos criterios, nosotros acompañamos y, de alguna manera, respaldamos ese proceso”, puntualizó Lara.