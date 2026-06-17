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Brasil y Japón anunciaron negociaciones para un acuerdo comercial Mercosur-Japón

La negociación comenzará en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur a realizarse en Paraguay a fines de junio

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE/ Andre Borges
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE/ Andre Borges

Brasil y Japón anunciaron este martes negociaciones para un acuerdo de comercio entre la nación asiática y el Mercosur, según una nota conjunta divulgada por la cancillería brasileña tras una reunión de los mandatarios de ambos países en el G7 en Francia.

El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva ha impulsado tratados entre el bloque sudamericano -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y socios externos como la Unión Europea, que firmó en enero un acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

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El izquierdista Lula se reunió este martes con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante la cumbre de líderes del G7 a la que Brasil fue invitado.

“Con base en la voluntad común de todas las partes, los dos líderes anunciaron el lanzamiento de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre el Mercosur y Japón“, indicó la nota conjunta.

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La negociación comenzará en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur a realizarse en Paraguay a fines de junio.

“Estoy muy feliz con esta perspectiva virtuosa de un acuerdo Japón-Mercosur”, declaró Lula durante la reunión con Takaichi.

“Espero que en la próxima reunión del Mercosur el 30 de junio podamos tener buenas noticias”, agregó.

Brasil, un país de perfil exportador, ha enfrentado desde 2025 amenazas arancelarias del gobierno estadounidense de Donald Trump, un aliado de la oposición de derecha a Lula.

Las declaraciones del presidente brasileño se producen después de que el Gobierno japonés manifestara en mayo su interés en iniciar negociaciones con el Mercado Común del Sur (Mercosur) para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica, equivalente a un tratado de libre comercio.

Según informó entonces el diario económico Nikkei, Tokio pretende centrar las conversaciones en la reducción de aranceles para automóviles y en el fortalecimiento de la cooperación energética y minera con los países del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en la fase final de adhesión.

La iniciativa supondría el primer gran acuerdo comercial impulsado por el Gobierno de Takaichi, que asumió el poder en octubre del año pasado con el objetivo de reactivar la economía japonesa.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, camina durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 15 de junio de 2026. REUTERS/Christian Hartmann
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, camina durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 15 de junio de 2026. REUTERS/Christian Hartmann

Actualmente, el Mercosur figura entre las principales economías con las que Japón aún no mantiene un acuerdo comercial.

En diciembre pasado, ambas partes formalizaron un Marco de Asociación Estratégica para ampliar la cooperación en áreas como comercio, inversiones, transición energética y seguridad económica.

Brasil alberga a la mayor comunidad japonesa fuera de Japón, mientras que cientos de miles de brasileños residen actualmente en el país asiático.

Además de las negociaciones comerciales, los líderes abordaron asuntos de la agenda económica bilateral, entre ellos la posibilidad de ampliar las exportaciones brasileñas de petróleo al mercado japonés, un tema que ya había sido discutido en recientes encuentros entre las autoridades de ambos países.

El encuentro marcó la primera reunión de Lula con Takaichi, quien en octubre del año pasado se convirtió en la primera mujer en asumir la jefatura del Gobierno japonés.

Japón importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado interrupciones en su suministro que han obligado a las autoridades a sacar al mercado millones de barriles de sus reservas estratégicas, entre otras medidas.

Japón y el Mercosur llevan años avanzando la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio. El pasado diciembre, ambas partes acordaron fortalecer sus relaciones bilaterales al alcanzar un Marco de Asociación Estratégica.

(Con información de AFP y EFE)

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