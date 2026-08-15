Ley sismorresistente llegaría al Congreso tras terremoto: buscan reconstrucción exprés

Aunque el país cuenta con normativa en esta materia, ya se prepara una propuesta para actualizar la legislación vigente y llevarla al Congreso de la República, con el fin de facilitar la reconstrucción - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El terremoto del 10 de agosto abrió una nueva discusión en Colombia sobre la forma en que se construyen y reconstruyen viviendas en zonas de riesgo sísmico. Aunque el país cuenta con normativa en esta materia, ya se prepara una propuesta para actualizar la legislación vigente y llevarla al Congreso de la República, con el fin de facilitar la reconstrucción en las regiones afectadas y reducir el riesgo de nuevas catástrofes.

De acuerdo con la información publicada por Semana, la iniciativa busca que distintas bancadas impulsen una actualización de las reglas aplicadas a la construcción de vivienda en el territorio nacional. El proyecto también serviría como base para atender a las familias damnificadas por el terremoto y acelerar soluciones habitacionales en los departamentos más golpeados.

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La propuesta fue explicada en el Congreso por Martha Isabel Serrano, gerente del grupo consultor Gestores de Vivienda, quien planteó que la tragedia debe convertirse en una oportunidad para revisar subsidios, métodos constructivos y mecanismos de acceso a suelo.

En Pereira (Risaralda), con corte a las 10:00 a. m. del 14 de agostode 2026, se confirmaron 93 personas fallecidas producto de la emergencia, según cifras de Asocapitales - crédito Luis Acosta / AFP

Subsidios más flexibles para damnificados

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es flexibilizar la asignación de subsidios de vivienda para las familias que perdieron sus casas o quedaron con inmuebles afectados por el sismo. La idea es que los apoyos estatales puedan adaptarse a la urgencia de la emergencia y no queden atrapados en trámites ordinarios.

“De las circunstancias trágicas podemos sacar un hecho histórico para flexibilizar la asignación del subsidio en nuestro territorio nacional para estas familias”, afirmó Serrano, al explicar que la reconstrucción requiere medidas excepcionales.

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La propuesta también plantea modificar el sistema constructivo convencional aprobado en la política pública de vivienda. Según Serrano, el objetivo es incorporar sistemas de construcción industrializada que permitan levantar hogares en menos tiempo, sin dejar de cumplir las normas de sismo-resistencia.

La gerente de Gestores de Vivienda sostuvo que este tipo de edificación permitiría responder más rápido a la emergencia y entregar soluciones seguras, tranquilas y confortables a quienes hoy no tienen vivienda o permanecen en condiciones temporales.

“Proponemos un sistema de edificación industrializado, que cumpla normas de sismo resistencia, pero que nos permita en un tiempo más corto atender la situación que tenemos en nuestro país”, reiteró.

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Pereira, junto a Armenia (Quindío), Cali (Valle del Cauca), Manizales (Caldas) y Quibdó (Chocó) son las ciudades capitales más afectadas en Colombia por el terremoto de 7.4 que se reportó la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 - crédito Luis Acosta / AFP

Suelo exprés y actualización normativa

Otro componente de la propuesta apunta a la gestión del suelo. Serrano señaló que será fundamental revisar la ubicación del uso del suelo y la gestión predial por parte de alcaldes y entidades territoriales en los departamentos afectados. La meta sería habilitar terrenos de manera más rápida para construir vivienda.

Según explicó, la norma debería permitir que el suelo requerido para la reconstrucción se active de forma exprés, especialmente en los lugares donde la destrucción de viviendas exige una respuesta inmediata. Este punto resulta clave porque, sin suelo disponible, los subsidios y los métodos constructivos rápidos no serían suficientes para resolver la emergencia habitacional.

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La iniciativa será socializada con partidos políticos para que alguno de ellos asuma las banderas legislativas y la presente formalmente ante el Congreso. El propósito es que la discusión no se limite a la atención de la emergencia, sino que derive en una actualización estructural de la política de vivienda y construcción.

Actualmente, Colombia aplica la Norma Sismo Resistente NSR-10, expedida en 2010, que establece estándares mínimos para reducir el riesgo de colapso de edificaciones. Sin embargo, el terremoto volvió a poner sobre la mesa si esas medidas se están cumpliendo correctamente y si deben fortalecerse.

La propuesta legislativa buscaría entonces combinar tres frentes: subsidios más flexibles, construcción industrializada y habilitación rápida de suelo. Con ello, sus promotores esperan que la reconstrucción no solo sea más ágil, sino también más segura para las familias afectadas por el terremoto.

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