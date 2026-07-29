Después de 1.577 días de angustia por la desaparición del ingeniero en Hidroituango, capturan a un tercer señalado

Andrés Camilo Peláez, joven de 26 años desaparecido en abril de 2022 en Hidroituango - crédito @claoyepes/X

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Las autoridades confirmaron la captura de Willinton Ortiz Muños, señalado por su presunta participación en la desaparición forzada del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, en Hidroituango (Antioquia). Con este procedimiento se suma el tercer detenido en menos de un mes dentro del desarrollo de esta investigación.

El abogado Miguel Ángel del Río, que representa a la familia de la víctima, dio a conocer la noticia a través de su cuenta en la red social X, en la que confirmó que la diligencia de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento serán el paso a seguir dentro del proceso.

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“Tercera captura relacionada con la desaparición de Andrés Camilo en menos de 1 mes. Audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Will Ortiz este viernes. Cada día más cerca, Claudia”, escribió Del Río en su publicación, en referencia al avance de las investigaciones y al acompañamiento a Claudia Yepes, madre del joven.

El abogado Miguel Ángel del Río, representante de la familia de Andrés Camilo, confirmó que el capturado será presentado ante un juez para la audiencia de imputación de cargos - crédito @migueldelrioabg/X

Tercera detención en menos de un mes por el caso Andrés Camilo

De acuerdo con la citación oficial emitida por el Centro de Servicios Judiciales de Medellín, la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Willinton Ortiz Muños quedó programada para el viernes 31 de julio de 2026 a las 2:10 p. m. La diligencia judicial se llevará a cabo de forma virtual ante un Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la capital de Antioquia.

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Ortiz Muños deberá responder ante las autoridades judiciales por la conducta punible de desaparición forzada, según el documento que cita a las partes bajo las normas del Código de Procedimiento Penal.

Esta nueva detención se suma a los arrestos recientes de Weimar Alexánder Castillo, conocido con el alias de “300″ (al parecer coordinó la logística del rapto y conducía la camioneta en la que se llevaron al ingeniero), y de Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa (habría participado en las labores de seguimiento y ejecución del secuestro).

Weimar Alexander Castillo, alias 300, es considerado uno de los pesos pesados dentro de la organización El Mesa, una de las más temidas y peligrosas en el Valle de Aburrá - crédito Fiscalía - @claoyepes/X

Las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación vinculan a estos procesados con la estructura delictiva El Mesa, grupo que opera en el departamento de Antioquia y que habría actuado en coordinación con facciones armadas que ejercen presencia en la zona.

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Más de cuatro años después, la justicia intenta reconstruir los últimos pasos del joven

Los hechos por los cuales se adelanta este proceso judicial ocurrieron entre la noche del 3 de abril y la madrugada del 4 de abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el norte antioqueño. Andrés Camilo Peláez Yepes, de 26 años -en el momento de la desaparición-, se desempeñaba como contratista en proyectos ambientales para la empresa Hidroituango cuando fue abordado al salir de su lugar de hospedaje.

Desde la desaparición de su hijo, Claudia Yepes no ha cesado en su búsqueda. Cada día recuerda en sus redes sociales cuántas noches pasan sin conocer el paradero de Andrés Camilo; este miércoles 29 de julio completó 1.577 días de una lucha ininterrumpida por encontrarlo, conocer la verdad y exigir que los responsables sean llevados ante la justicia. Durante más de cuatro años, se convirtió en el rostro de una búsqueda que sigue sin respuesta.

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Desde la desaparición de su hijo, Claudia Yepes mantuvo una búsqueda constante y convirtió sus publicaciones diarias en una forma de reclamar verdad y justicia - crédito @claoyepes/X

Según los reportes de la investigación adelantada por la Fiscalía y el Gaula Militar, el profesional fue retenido en el casco urbano por hombres armados. Posteriormente, las indagaciones indican que fue llevado a un inmueble de la localidad y luego trasladado en una camioneta hacia una zona rural del municipio, punto en el que se perdió el contacto con su ubicación.

Durante el desarrollo inicial del caso entre 2022 y 2023, las autoridades capturaron a dos hombres identificados como José Fernando Chavarría Ramírez, alias Huevito, y Juan Fernando Tapias Guzmán, alias Juancito; no obstante, en el transcurso de las etapas del juicio judicial, ambos hombres fueron absueltos al no encontrarse pruebas suficientes que los vincularan de manera directa con los hechos investigados.

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A partir de la revisión de los elementos materiales probatorios, los investigadores reorientaron la línea de trabajo hacia los integrantes de la banda El Mesa. Las actuaciones judiciales buscan esclarecer la responsabilidad individual de los capturados y determinar el paradero exacto del ingeniero forestal.