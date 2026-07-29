Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Después de 1.577 días de angustia por la desaparición del ingeniero en Hidroituango, capturan a un tercer señalado

La búsqueda de Andrés Camilo Peláez dio un nuevo paso judicial con la detención de Willinton Ortiz Muños, mientras Claudia Yepes, madre del joven, continúa reclamando respuestas por el paradero del joven

Andrés Camilo Peláez, joven de 26 años desaparecido en abril de 2022 en Hidroituango - crédito @claoyepes/X
Andrés Camilo Peláez, joven de 26 años desaparecido en abril de 2022 en Hidroituango - crédito @claoyepes/X
Guardar

Las autoridades confirmaron la captura de Willinton Ortiz Muños, señalado por su presunta participación en la desaparición forzada del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, en Hidroituango (Antioquia). Con este procedimiento se suma el tercer detenido en menos de un mes dentro del desarrollo de esta investigación.

El abogado Miguel Ángel del Río, que representa a la familia de la víctima, dio a conocer la noticia a través de su cuenta en la red social X, en la que confirmó que la diligencia de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento serán el paso a seguir dentro del proceso.

PUBLICIDAD

“Tercera captura relacionada con la desaparición de Andrés Camilo en menos de 1 mes. Audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Will Ortiz este viernes. Cada día más cerca, Claudia”, escribió Del Río en su publicación, en referencia al avance de las investigaciones y al acompañamiento a Claudia Yepes, madre del joven.

El abogado Miguel Ángel del Río, representante de la familia de Andrés Camilo, confirmó que el capturado será presentado ante un juez para la audiencia de imputación de cargos - crédito @migueldelrioabg/X
El abogado Miguel Ángel del Río, representante de la familia de Andrés Camilo, confirmó que el capturado será presentado ante un juez para la audiencia de imputación de cargos - crédito @migueldelrioabg/X

Tercera detención en menos de un mes por el caso Andrés Camilo

De acuerdo con la citación oficial emitida por el Centro de Servicios Judiciales de Medellín, la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Willinton Ortiz Muños quedó programada para el viernes 31 de julio de 2026 a las 2:10 p. m. La diligencia judicial se llevará a cabo de forma virtual ante un Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la capital de Antioquia.

PUBLICIDAD

Ortiz Muños deberá responder ante las autoridades judiciales por la conducta punible de desaparición forzada, según el documento que cita a las partes bajo las normas del Código de Procedimiento Penal.

Esta nueva detención se suma a los arrestos recientes de Weimar Alexánder Castillo, conocido con el alias de “300″ (al parecer coordinó la logística del rapto y conducía la camioneta en la que se llevaron al ingeniero), y de Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa (habría participado en las labores de seguimiento y ejecución del secuestro).

Weimar Alexander Castillo, alias 300, es considerado uno de los pesos pesados dentro de la organización El Mesa, una de las más temidas y peligrosas en el Valle de Aburrá - crédito Fiscalía | @claoyepes/X
Weimar Alexander Castillo, alias 300, es considerado uno de los pesos pesados dentro de la organización El Mesa, una de las más temidas y peligrosas en el Valle de Aburrá - crédito Fiscalía - @claoyepes/X

Las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación vinculan a estos procesados con la estructura delictiva El Mesa, grupo que opera en el departamento de Antioquia y que habría actuado en coordinación con facciones armadas que ejercen presencia en la zona.

Más de cuatro años después, la justicia intenta reconstruir los últimos pasos del joven

Los hechos por los cuales se adelanta este proceso judicial ocurrieron entre la noche del 3 de abril y la madrugada del 4 de abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el norte antioqueño. Andrés Camilo Peláez Yepes, de 26 años -en el momento de la desaparición-, se desempeñaba como contratista en proyectos ambientales para la empresa Hidroituango cuando fue abordado al salir de su lugar de hospedaje.

Desde la desaparición de su hijo, Claudia Yepes no ha cesado en su búsqueda. Cada día recuerda en sus redes sociales cuántas noches pasan sin conocer el paradero de Andrés Camilo; este miércoles 29 de julio completó 1.577 días de una lucha ininterrumpida por encontrarlo, conocer la verdad y exigir que los responsables sean llevados ante la justicia. Durante más de cuatro años, se convirtió en el rostro de una búsqueda que sigue sin respuesta.

Desde la desaparición de su hijo, Claudia Yepes mantuvo una búsqueda constante y convirtió sus publicaciones diarias en una forma de reclamar verdad y justicia - crédito @claoyepes/X
Desde la desaparición de su hijo, Claudia Yepes mantuvo una búsqueda constante y convirtió sus publicaciones diarias en una forma de reclamar verdad y justicia - crédito @claoyepes/X

Según los reportes de la investigación adelantada por la Fiscalía y el Gaula Militar, el profesional fue retenido en el casco urbano por hombres armados. Posteriormente, las indagaciones indican que fue llevado a un inmueble de la localidad y luego trasladado en una camioneta hacia una zona rural del municipio, punto en el que se perdió el contacto con su ubicación.

Durante el desarrollo inicial del caso entre 2022 y 2023, las autoridades capturaron a dos hombres identificados como José Fernando Chavarría Ramírez, alias Huevito, y Juan Fernando Tapias Guzmán, alias Juancito; no obstante, en el transcurso de las etapas del juicio judicial, ambos hombres fueron absueltos al no encontrarse pruebas suficientes que los vincularan de manera directa con los hechos investigados.

A partir de la revisión de los elementos materiales probatorios, los investigadores reorientaron la línea de trabajo hacia los integrantes de la banda El Mesa. Las actuaciones judiciales buscan esclarecer la responsabilidad individual de los capturados y determinar el paradero exacto del ingeniero forestal.

Temas Relacionados

Andrés Camilo PeláezMiguel Ángel del RíoWillinton OrtizIngeniero desaparecido en HidroituangoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella designó a María Carolina Restrepo como directora del Icbf: “Será fundamental para recuperar el rumbo”

La abogada cuenta con más de 30 años de experiencia liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos

Abelardo de la Espriella designó a María Carolina Restrepo como directora del Icbf: “Será fundamental para recuperar el rumbo”

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: sigue en empate el partido de Copa Sudamericana 2026

El ‘Poderoso de la montaña’ dejó pasar la oportunidad de irse en ventaja en el primer partido, jugado en el estadio Atanasio Girardot, y deberá definir su clasificación a octavos de final en Río de Janeiro

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: sigue en empate el partido de Copa Sudamericana 2026

El Concierto de la Esperanza reúne en Bogotá a leyendas del rock en español y al rap colombiano: todos los detalles

La Plaza de Bolívar recibirá el próximo 1 de agosto una maratón de música gratuita desde las 11:00 a. m., con figuras colombianas e internacionales de la cumbia, el hip hop, el rock en español y la salsa

El Concierto de la Esperanza reúne en Bogotá a leyendas del rock en español y al rap colombiano: todos los detalles

Gobernadora del Magdalena arremetió contra el Inpec por control criminal de alias Robinsito y el ‘Negro Ober’ desde prisión: “Una vergüenza nacional”

La mandataria departamental pidió la separación inmediata de los dos presuntos cabecillas, a quienes atribuye la continuidad de extorsiones, amenazas y homicidios que afectan al municipio de Fundación

Gobernadora del Magdalena arremetió contra el Inpec por control criminal de alias Robinsito y el ‘Negro Ober’ desde prisión: “Una vergüenza nacional”

La CAR ordenó suspender 33 establecimientos en el Sendero de Monserrate por presuntas intervenciones irregulares

La decisión fue adoptada como medida preventiva tras una inspección técnica realizada junto con el distrito, mientras avanza una investigación para establecer si hubo afectaciones ambientales o incumplimientos a la normativa vigente

La CAR ordenó suspender 33 establecimientos en el Sendero de Monserrate por presuntas intervenciones irregulares
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

El Concierto de la Esperanza reúne en Bogotá a leyendas del rock en español y al rap colombiano: todos los detalles

El Concierto de la Esperanza reúne en Bogotá a leyendas del rock en español y al rap colombiano: todos los detalles

Reykon le puso fecha y lugar a su regreso a los escenarios en Colombia: todos los detalles

Tres meses después de la boda de Kika Nieto, Santimaye oficializó su matrimonio civil con Laura Guzmán

Greeicy celebra con “YAPAQUE” el primer No. 1 de su carrera en Billboard junto a Farruko y Steve Aoki

Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina debutó como modelo en Colombiamoda 2026

Deportes

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: sigue en empate el partido de Copa Sudamericana 2026

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: sigue en empate el partido de Copa Sudamericana 2026

El Metropolitano tendrá una nueva cara y Luis Díaz fue testigo de la sorpresa con 74.000 luces led

Este es el “cáncer” que aqueja al fútbol colombiano, según Hugo Rodallega: afecta a los más jóvenes

Carlos Antonio Vélez expuso los puntos clave de la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor sobre el reparto de derechos de televisión: “No hubo sangre”

Caracas FC vs. Independiente Santa Fe: hora y dónde ver el partido de vuelta por la Copa Sudamericana 2026