Conoce al guapo novio de Aldo Rendón que se parece a Harry Styles, es bohemio y “le da oso” la fama

Aldo Rendón y su novio Gerardo llevan más de 15 años de relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La entrada de Aldo Rendón a La Casa de los Famosos México 2026 trajo consigo una revelación que sus seguidores no esperaban: el nombre de su pareja. El novio del stylist se llama Gerardo Monroy, un músico que lleva más de 15 años a su lado y que, según el propio Aldo, “le da oso” la fama que rodea al experto en moda.

Gerardo Monroy igual que Aldo, ama la música, el arte y la moda (ig/gerardomco)

La relación era un secreto a medias. En redes sociales, quienes seguían a Rendón de cerca ya habían visto a Gerardo aparecer en fotografías de viajes y celebraciones. En 2023, Aldo publicó en Instagram una felicitación de cumpleaños que dejó poco margen a la duda: “Feliz cumple Gerardo Monroy, eres por mucho mi persona favorita, la vida sin ti no sería lo mismo.”

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Músico, viajero y ajeno al mundo del espectáculo, así es el novio de Aldo Rendón

Gerardo Monroy aparece en varias fotografías de Aldo viajando por el mundo (ig/gerardomco)

Gerardo Monroy no tiene nada que ver con la industria del entretenimiento. Su mundo es la música: opera bajo el nombre artístico de Señor Skelter y tiene en su catálogo canciones como “El canto del fenómeno”, “Le Manque” y “Estrella blanca”. En Instagram, donde acumula poco más de 5 mil seguidores, comparte sobre todo imágenes de los viajes que hace junto a Aldo por distintas partes del mundo.

Aunque hay pocas fotos donde Aldo y Gerardo posen juntos, su relación ya no es secreto (ig/gerardomco)

Su perfil en redes es el de alguien que vive de espaldas a los reflectores. No busca visibilidad, no asiste a eventos de industria y rara vez aparece en el entorno profesional de su pareja, que viste a figuras como Belinda, Gloria Trevi y Galilea Montijo. Esa discreción no es casualidad: es una decisión consciente que Aldo ha explicado en distintas entrevistas y podcasts

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Gerardo Monroy, como novio de Aldo, sí ha hecho amistad con muchas de las famosas que el stylist viste (ig/gerardomco)

“No le gusta la farándula, le da oso lo que yo hago”. Esa frase, dicha por Aldo Rendón en más de una ocasión, resume la dinámica de la pareja. Gerardo Monroy prefiere mantenerse al margen del universo de celebridades en el que su novio trabaja a diario. Esa diferencia de mundos, lejos de ser un problema, es parte de la convivencia que han construido en más de década y media juntos.

Otro dato que Aldo ha compartido sobre Gerardo es que pertenece al Opus Dei, institución de la Iglesia católica.

Gerardo Monroy se parece a Harry Styles, la celebrity crush de Aldo Rendón

Gerardo le da un aire a Harry Styles, el crush de Aldo (ig/gerardomco)

Quienes han visto las fotografías de Gerardo Monroy señalan un parecido con Harry Styles: el corte de cabello, el estilo desenfadado y el atractivo físico. Para nadie es secreto que si Aldo tiene un crush con alguna celebridad es con el cantante británico y ex miembro de One Direction.

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Dentro del reality, el stylist no ha profundizado en los detalles de su historia de amor, pero sí ha confirmado que la relación continúa y que Gerardo sigue siendo, como él mismo escribió en aquella publicación de 2023, su persona favorita.