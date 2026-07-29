Presuntos integrantes del Clan del Golfo atacaron a la Policía en Salgar, Antioquia: hubo intercambio de disparos

Cerca de diez hombres que se movilizaban en cinco motocicletas habrían participado en el ataque y luego huyeron hacia la vereda La Clara. - crédito Colprensa

Guardar

Un intercambio de disparos entre uniformados de la Policía Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo se registró en la tarde del martes 28 de julio en el municipio de Salgar, Antioquia. El hecho ocurrió en una vía cercana al casco urbano de la población y terminó con la huida de los hombres armados hacia una zona rural del municipio.

De acuerdo con la información entregada por la Policía y conocida por Blu Radio, el enfrentamiento se registró cuando unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) realizaban labores de verificación tras recibir información sobre la presencia de varios hombres armados que se movilizaban en motocicletas.

PUBLICIDAD

El enfrentamiento ocurrió cerca del casco urbano de Salgar

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron cerca de una estación de servicio, sobre la vía que comunica el sector de Peñalisa con el casco urbano de Salgar.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Muñoz, explicó que los uniformados identificaron a un grupo conformado por entre seis y ocho hombres con armamento de largo alcance, quienes, según las primeras hipótesis, serían presuntos integrantes del Clan del Golfo.

El oficial indicó que algunos de estos hombres ya habían sido observados días atrás por las autoridades, aunque en ese momento lograron evadir los controles policiales.

“Divisan a estos sujetos, cerca de 6 u 8 sujetos con armamento largo, y les hacen disparos la policía a ellos. Disparos al aire, pero ellos también reaccionan y no se presentó, pues, ninguna novedad”, manifestó el coronel Luis Muñoz al medio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la emisora, el intercambio de disparos se prolongó durante aproximadamente cinco minutos, tras lo cual los hombres armados huyeron hacia la vereda La Clara, donde las autoridades iniciaron labores para ubicarlos e identificarlos plenamente.

El intercambio de disparos ocurrió en una vía cercana al casco urbano de Salgar, en el suroeste de Antioquia. - crédito Antioquia es Mágica

No hubo policías lesionados ni daños a vehículos oficiales

Tras el intercambio de disparos, las autoridades no reportaron policías heridos ni afectaciones a vehículos institucionales.

Tampoco existe, por el momento, un reporte oficial sobre personas lesionadas entre quienes participaron en el ataque.

Sin embargo, Caracol Radio indicó que las autoridades activaron un plan de verificación en los centros asistenciales del suroeste antioqueño con el fin de establecer si alguna persona ingresa con heridas por arma de fuego que puedan estar relacionadas con estos hechos.

PUBLICIDAD

De igual forma, la Policía solicitó a la ciudadanía suministrar información que permita identificar a los responsables y facilitar su ubicación.

Policía y Ejército reforzarán la seguridad en Salgar

Como parte de la respuesta institucional, la Policía anunció un incremento del pie de fuerza en el municipio y confirmó que el Ejército también apoyará las labores de patrullaje.

El coronel Luis Muñoz informó que inicialmente fueron enviados siete uniformados adicionales, con el propósito de fortalecer la presencia policial y atender cualquier requerimiento operativo.

“Ya se reforzó el municipio de Salgar con la reacción, que son 7 policías más. Entonces, un promedio de 10 policías u 11 para hacer los diferentes patrullajes. Y también va ir un refuerzo adicional de unos componentes de Ejército para hacer esos patrullajes”, explicó el oficial.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán tanto en el casco urbano como en las zonas rurales cercanas al lugar donde escaparon los hombres armados.

La Policía reforzó el pie de fuerza en Salgar y anunció patrullajes conjuntos con el Ejército tras el ataque. - crédito Colprensa - Camila Díaz

El ataque ocurrió horas después de un triple homicidio en Andes

El enfrentamiento registrado en Salgar se conoció menos de 12 horas después del hallazgo de tres personas asesinadas en la vereda Alto Carvajal, del corregimiento Santa Inés, en el municipio de Andes, también en el suroeste antioqueño.

Inicialmente, las autoridades reportaron el hallazgo de dos cuerpos, entre ellos el de Doney Bedoya Montoya, de 15 años. Posteriormente se conoció que había una tercera víctima en la misma zona, cuya verificación judicial estaba pendiente.

Las autoridades investigan si el triple homicidio registrado en el municipio de Andes estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en esa zona del suroeste antioqueño. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sobre ese caso, el coronel Luis Muñoz indicó que una de las líneas de investigación apunta a que las víctimas serían presuntos integrantes del Clan del Golfo, aunque aclaró que esa información estaba siendo verificada por las autoridades.

PUBLICIDAD

“Al parecer serían integrantes del Clan del Golfo, entre ellos un menor de 15 años. Se está ya, pues, las verificaciones, Ejército tratando de llegar a la zona también para verificar o validar realmente lo que aconteció ahí en esa zona”, afirmó el oficial según el medio.