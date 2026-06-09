La ONU documentó ejecuciones públicas y torturas cometidas por Hamas en Gaza

Milicianos palestinos montan guardia el día en que los rehenes retenidos en Gaza desde el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 son entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el marco de un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel, en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza. 13 de octubre de 2025. REUTERS/Ramadan Abed

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado publicó el martes un informe que documenta ejecuciones sumarias, disparos en las rodillas, fracturas de huesos con tubos metálicos y palizas sistemáticas perpetradas por fuerzas vinculadas a Hamas y unidades policiales en Gaza. Los investigadores concluyeron que esos actos constituyen crímenes de guerra y que fueron deliberadamente difundidos para infundir terror en la población civil.

El organismo, presidido desde este año por el jurista indio Srinivasan Muralidhar, identificó 249 casos de violencia física grave entre agosto de 2024 y enero de 2026, que dejaron 108 muertos y 384 heridos. Fuerzas afiliadas a Hamas participaron en al menos 60 de esos incidentes, entre ellos dos ejecuciones públicas en las que once hombres fueron abatidos a tiros ante multitudes. Los perpetradores justificaron los castigos alegando colaboración con Israel, saqueo de ayuda humanitaria o vínculos con grupos rivales, sin intervención de tribunales ni procedimiento legal alguno.

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El informe describe con detalle al menos dos de esas ejecuciones filmadas. En septiembre de 2025, tres hombres con los ojos vendados fueron fusilados por hombres enmascarados frente al Hospital Shifa ante una muchedumbre de civiles. Un mes después, ocho personas fueron arrastradas a una plaza pública en Ciudad de Gaza y ejecutadas de igual forma. La comisión señala que a ambos grupos se los acusó públicamente de espionaje y traición antes de ser asesinados, sin proceso alguno que respaldara esas acusaciones.

Militantes palestinos hacen guardia durante un intercambio de rehenes en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. 13 octubre 2025. REUTERS/Ramadan Abed

Muralidhar subrayó que las fuerzas de Hamas “han explotado el vacío creado por los incesantes ataques israelíes y la destrucción generalizada de Gaza” para consolidar un gobierno basado en el miedo. El informe aclara que el uso de instalaciones hospitalarias donde también se documentaron castigos no hace que esos recintos pierdan su protección bajo el derecho internacional humanitario.

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Hamas gobierna Gaza desde 2007, cuando desplazó por la fuerza a la Autoridad Palestina. Desde que un alto el fuego detuvo en octubre de 2025 más de dos años de guerra a gran escala con Israel, el movimiento consolidó su control sobre las zonas que aún administra. Casi 73.000 palestinos murieron durante el conflicto, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El informe no limita sus conclusiones a Hamas. En Cisjordania, la comisión denuncia una escalada de ataques de colonos israelíes: al menos siete palestinos murieron y 832 resultaron heridos en 2025, más del doble que el año anterior. Los investigadores señalan que esa violencia “funciona como un medio para aplicar la política del Estado israelí”, ya que colonos y fuerzas gubernamentales “trabajan hacia los mismos objetivos estratégicos”, incluidos el afianzamiento de asentamientos ilegales y el desplazamiento de palestinos. Desde el inicio del conflicto, 1.098 palestinos —incluidos al menos 240 niños— han sido asesinados por tropas israelíes o colonos en Cisjordania, según cifras de la ONU.

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Israel rechazó las conclusiones. La misión israelí ante la ONU en Ginebra sostuvo que el informe “busca establecer una falsa equivalencia moral entre los terroristas de Hamas y los civiles israelíes”. El informe será debatido en el 62.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, con los palestinos de Gaza atrapados, según el propio documento, entre fuerzas israelíes y el gobierno de Hamás.