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El precio del petróleo cayó y el Brent marcó su nivel más bajo desde abril

La cotización en Londres para agosto retrocedió hasta 91,45 dólares tras marcar un mínimo intradiario de 89,57, mientras el WTI para julio cedió 3,40% en una jornada volátil por Oriente Medio

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El precio del petróleo cayó y el Brent marcó su nivel más bajo desde abril. EFE/Mike Nelson
El precio del petróleo cayó y el Brent marcó su nivel más bajo desde abril. EFE/Mike Nelson

El precio del barril de petróleo registró una caída pronunciada este martes, arrastrado por el optimismo del mercado ante una posible resolución del conflicto en Oriente Medio, aunque un nuevo incidente en el estrecho de Ormuz frenó el descenso y reavivó la tensión entre Washington y Teherán.

El Brent del mar del Norte para entrega en agosto bajó un 2,97% —equivalente a USD 2,80— hasta los USD 91,45 en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, tras cerrar la sesión anterior en USD 94,25. En su punto más bajo, llegó a los USD 89,57, nivel no visto desde el 17 de abril. El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio retrocedió un 3,40%, hasta los USD 88,20.

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La baja se aceleró después de que el Ejército iraní anunciara el fin de sus operaciones militares contra Israel, pero el mercado revirtió parte del movimiento al conocerse que Irán derribó un helicóptero Apache estadounidense mientras patrullaba el estrecho de Ormuz. El ataque no causó víctimas.

El presidente Donald Trump reaccionó a través de su red Truth Social y acusó a Irán de ser responsable del incidente. “Debe, necesariamente, responder a este ataque”, escribió el mandatario. El mensaje contrasta con declaraciones previas en las que Trump había afirmado que la diplomacia se encontraba en la “fase final” de las negociaciones para poner fin a las hostilidades.

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Pese al repunte de tensión, la mayoría de los operadores mantenía hasta ese momento una lectura constructiva sobre el conflicto. “La mayoría de los actores del mercado siguen creyendo que el conflicto se resolverá pronto, porque probablemente sería lo más conveniente para todas las partes implicadas”, señaló Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

Fritsch explicó que el mantenimiento de los precios en niveles muy inferiores al pico registrado al inicio de la guerra “puede explicarse por la adaptación del mercado petrolero a la perturbación del suministro”. Entre los factores de ajuste, Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, destacó que China recurrió a sus reservas para reducir sus importaciones de crudo un 29% interanual y un 50% frente a los niveles de principios de año.

La baja se aceleró después de que el Ejército iraní anunciara el fin de sus operaciones militares contra Israel. EFE/Hussein Al-Mousawi
La baja se aceleró después de que el Ejército iraní anunciara el fin de sus operaciones militares contra Israel. EFE/Hussein Al-Mousawi

Estados Unidos, por su parte, extrajo más de 50 millones de barriles de su reserva estratégica para compensar el corte. Analistas advierten, no obstante, que estas medidas son de carácter temporal y no reflejan una menor demanda estructural de petróleo.

El estrecho de Ormuz permanece cerrado al tráfico desde el 28 de febrero, fecha en que estalló el conflicto, y por él transita habitualmente el 20% del flujo marítimo mundial de crudo. La nueva escalada aleja por el momento la posibilidad de un acuerdo próximo entre Washington y Teherán y, con ello, la reapertura de esa vía.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este martes que el tráfico de crudo en Ormuz está aumentando, aunque no proporcionó datos concretos, y advirtió que la normalización de los flujos requerirá tiempo. El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, expresó en un comunicado su preocupación por la situación que enfrentan los buques que intentan cruzar el paso.

“La situación actual en Ormuz sigue siendo muy inestable, sin que existan garantías de seguridad fiables. En tales circunstancias, no puede considerarse que exista un paso seguro”, afirmó Domínguez. Mientras el bloqueo persista, existe “un nivel mínimo para los precios del petróleo” que limita su caída, estimó Kathleen Brooks, analista de XTB.

(Con información de AFP y EFE)

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