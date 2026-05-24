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Sus amigos lo vieron morir: un tiburón mató a un pescador en el segundo ataque mortal en una semana en Australia

El hombre de 39 años fue atacado mientras pescaba con arpón frente a la Gran Barrera de Coral. Es el tercer ataque mortal en el país en lo que va del año

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Un cartel señaliza el lugar de un ataque fatal de tiburón en la playa Dee Why de Sídney, en una imagen de archivo. Australia registró el domingo su tercer ataque mortal de tiburón en 2026, el segundo en menos de una semana. (AP Foto/Mark Baker, Archivo)
Un cartel señaliza el lugar de un ataque fatal de tiburón en la playa Dee Why de Sídney, en una imagen de archivo. Australia registró el domingo su tercer ataque mortal de tiburón en 2026, el segundo en menos de una semana. (AP Foto/Mark Baker, Archivo)

Un hombre de 39 años murió el domingo tras ser atacado por un tiburón mientras pescaba con arpón en Kennedy Shoal, un arrecife en aguas profundas frente a la costa norte del estado australiano de Queensland, informó la policía local. Es el tercer ataque de tiburón con resultado fatal en Australia en lo que va del año.

La víctima, residente de Cairns, se encontraba en el agua con tres amigos cuando fue atacada. “Estaba pescando con arpón cuando fue atacado y murió a causa de una lesión crítica en la cabeza”, declaró a los periodistas la inspectora de policía Elaine Burns.

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Uno de los acompañantes rescató al hombre del agua y los tres llamaron a los guardacostas desde su embarcación privada poco antes del mediodía. Durante más de una hora navegaron hacia la costa con su amigo gravemente herido. Los paramédicos los esperaban en la rampa de botes de Hull River Heads, pero el hombre falleció antes de poder recibir atención médica. El servicio de ambulancias indicó que la víctima había “sufrido lesiones incompatibles con la vida”.

“Es un incidente trágico para todos los involucrados”, dijo Burns, quien pidió a la población que continuara disfrutando de la costa pero con atención al entorno.

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Kennedy Shoal, ubicado a unos 160 kilómetros al sur de Cairns, es un arrecife conocido entre pescadores y buceadores recreativos. También atrae a buzos por la presencia del Lady Bowen, un barco hundido del siglo XIX.

Tiburones toro en la zona

Pescadores que operaban en las inmediaciones reportaron haber visto tiburones toro en el área antes del ataque. Gererd Pike, de la empresa Hooked Up Fishing, dijo que su embarcación se encontraba a unos diez kilómetros del lugar y que había observado grandes cantidades de tiburones toro que calificó de “feroces e impredecibles”.

“Estábamos cazando caballas españolas y un banco de seis tiburones nos devoró una a cuatro metros del borde del bote. No íbamos a meter ni un dedo en el agua”, declaró Pike a la AFP.

Un tiburón toro nada en el Ocearium de Le Croisic, Francia, en una imagen de archivo. Expertos señalaron que esta especie es una de las principales sospechosas del ataque que mató el domingo a un pescador en la Gran Barrera de Coral. (AFP/Loic Venance)
Un tiburón toro nada en el Ocearium de Le Croisic, Francia, en una imagen de archivo. Expertos señalaron que esta especie es una de las principales sospechosas del ataque que mató el domingo a un pescador en la Gran Barrera de Coral. (AFP/Loic Venance)

El experto en tiburones Daryl McPhee, de la Universidad Bond de Queensland, señaló que los ataques fatales son poco frecuentes en el norte del estado. “Ha habido seis mordeduras fatales en Queensland desde 2020”, dijo. El último ataque mortal en aguas abiertas entre Townsville y Cairns había ocurrido en 1990.

McPhee indicó que aún no se puede determinar con certeza qué especie atacó a la víctima, aunque los candidatos más probables son el tiburón toro o el tiburón tigre. Agregó que la pesca con arpón “representa un perfil de riesgo diferente al de otras actividades y requiere enfoques de mitigación distintos a los del surf”.

Tercer ataque fatal del año

Un guardavidas patrulla la playa North Steyne de Sídney en una imagen de archivo tomada tras el cierre de playas por ataques de tiburón en enero de 2026, cuando un niño de 12 años murió días después de ser atacado frente a las costas de la ciudad. (REUTERS/Jeremy Piper/Archivo)
Un guardavidas patrulla la playa North Steyne de Sídney en una imagen de archivo tomada tras el cierre de playas por ataques de tiburón en enero de 2026, cuando un niño de 12 años murió días después de ser atacado frente a las costas de la ciudad. (REUTERS/Jeremy Piper/Archivo)

El incidente se produjo una semana después de que Steve Mattabonni, de 38 años, muriera atacado por un tiburón mientras pescaba con arpón en un arrecife frente a la isla Rottnest, cerca de la costa suroeste del estado de Australia Occidental, el 16 de mayo. Se sospecha que el responsable fue un tiburón blanco de aproximadamente cinco metros.

La primera víctima del año fue Nico Antic, de 12 años, quien murió en un hospital días después de ser atacado por un presunto tiburón toro frente a una playa de Sídney el 18 de enero.

Australia ha promediado más de tres ataques mortales de tiburón por año en las últimas décadas.

(Con información de AFP y AP)

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