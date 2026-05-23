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David Faitelson revela la primera ‘bomba’ que llegaría a los Rayados de Matías Almeyda

Durante la transmisión del duelo entre México y Ghana, el comentarista reveló el nombre que sería prioridad para el técnico argentino

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Las versiones sobre jugadores vinculados al estratega argentino resurgen tras confirmarse su regreso al futbol mexicano.
Las versiones sobre jugadores vinculados al estratega argentino resurgen tras confirmarse su regreso al futbol mexicano.

El retorno de Matías Almeyda al futbol mexicano ya es un hecho y la noticia ha provocado distintas reacciones entre los aficionados. Sin embargo, el detalle que más ha llamado la atención es que su nueva etapa en la Liga MX no será con Chivas, equipo con el que conquistó títulos y dejó una huella importante, sino con los Rayados de Monterrey.

La llegada del estratega argentino a la escuadra regiomontana ya estaría acompañada de movimientos en el mercado de fichajes. Aunque muchos imaginaban que Almeyda buscaría futbolistas identificados con Chivas o elementos mexicanos formados en Verde Valle, los rumores apuntan hacia un perfil completamente distinto.

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Durante la transmisión del encuentro entre Selección Mexicana y su similar de Ghana, el comentarista David Faitelson aseguró que Monterrey ya tendría definido al primer refuerzo para el proyecto del “Pelado”.

“Luego les digo la exclusiva. Pero (Edson Álvarez) va a ser el primer refuerzo de Matías Almeyda”, sentenció el polémico comunicador.

La declaración generó revuelo debido a que Edson Álvarez es reconocido por haber surgido de las fuerzas básicas de Club América, situación que rompería con la idea de que Almeyda apostaría por futbolistas ligados al Guadalajara.

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Nov 18, 2025; San Antonio, Texas, USA; Mexico midfielder Edson Alvarez (4) stands for the Mexico national anthem during prematch introductions before a match against Paraguay at the Alamodome. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images
Nov 18, 2025; San Antonio, Texas, USA; Mexico midfielder Edson Alvarez (4) stands for the Mexico national anthem during prematch introductions before a match against Paraguay at the Alamodome. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

En semanas recientes también comenzó a tomar fuerza la versión de que Hugo Camberos podría convertirse en objetivo de Rayados. No obstante, hasta ahora no existe un anuncio oficial que confirme negociaciones entre ambas instituciones.

El nombre del juvenil rojiblanco ya había aparecido anteriormente en rumores relacionados con el futbol europeo, particularmente con el Sevilla FC, club que en ese momento era dirigido por Almeyda. Esa coincidencia alimentó especulaciones sobre un posible interés del técnico argentino en llevarlo a alguno de sus proyectos deportivos.

ZAPOPAN, MEXICO - MAY 28: Matias Almeyda coach of Chivas lifts the champions trophy after the Final second leg match between Chivas and Tigres UANL as part of the Torneo Clausura 2017 Liga MX at Chivas Stadium on May 28, 2017 in Zapopan, Mexico. (Photo by Hector Vivas/LatinContent/Getty Images)
ZAPOPAN, MEXICO - MAY 28: Matias Almeyda coach of Chivas lifts the champions trophy after the Final second leg match between Chivas and Tigres UANL as part of the Torneo Clausura 2017 Liga MX at Chivas Stadium on May 28, 2017 in Zapopan, Mexico. (Photo by Hector Vivas/LatinContent/Getty Images)

Por ahora, Monterrey sigue construyendo expectativas alrededor de la nueva era encabezada por Almeyda, mientras las versiones sobre posibles incorporaciones continúan creciendo rumbo al próximo torneo.

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