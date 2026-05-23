David Faitelson revela la primera ‘bomba’ que llegaría a los Rayados de Matías Almeyda

El retorno de Matías Almeyda al futbol mexicano ya es un hecho y la noticia ha provocado distintas reacciones entre los aficionados. Sin embargo, el detalle que más ha llamado la atención es que su nueva etapa en la Liga MX no será con Chivas, equipo con el que conquistó títulos y dejó una huella importante, sino con los Rayados de Monterrey.
La llegada del estratega argentino a la escuadra regiomontana ya estaría acompañada de movimientos en el mercado de fichajes. Aunque muchos imaginaban que Almeyda buscaría futbolistas identificados con Chivas o elementos mexicanos formados en Verde Valle, los rumores apuntan hacia un perfil completamente distinto.
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Durante la transmisión del encuentro entre Selección Mexicana y su similar de Ghana, el comentarista David Faitelson aseguró que Monterrey ya tendría definido al primer refuerzo para el proyecto del “Pelado”.
“Luego les digo la exclusiva. Pero (Edson Álvarez) va a ser el primer refuerzo de Matías Almeyda”, sentenció el polémico comunicador.
La declaración generó revuelo debido a que Edson Álvarez es reconocido por haber surgido de las fuerzas básicas de Club América, situación que rompería con la idea de que Almeyda apostaría por futbolistas ligados al Guadalajara.
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En semanas recientes también comenzó a tomar fuerza la versión de que Hugo Camberos podría convertirse en objetivo de Rayados. No obstante, hasta ahora no existe un anuncio oficial que confirme negociaciones entre ambas instituciones.
El nombre del juvenil rojiblanco ya había aparecido anteriormente en rumores relacionados con el futbol europeo, particularmente con el Sevilla FC, club que en ese momento era dirigido por Almeyda. Esa coincidencia alimentó especulaciones sobre un posible interés del técnico argentino en llevarlo a alguno de sus proyectos deportivos.
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Por ahora, Monterrey sigue construyendo expectativas alrededor de la nueva era encabezada por Almeyda, mientras las versiones sobre posibles incorporaciones continúan creciendo rumbo al próximo torneo.
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