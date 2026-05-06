Confirman primer caso de gusano barrenador en CDMX: activan cerco sanitario en Tlalpan

La detección del gusano barrenador en la Ciudad de México encendió las alertas sanitarias en la capital.

La presencia del gusano barrenador del ganado encendió las alertas sanitarias en la Ciudad de México luego de que autoridades federales confirmaran el primer caso activo en la capital.

El hallazgo ocurrió en un perro dóberman de 12 años, lo que derivó en la implementación de medidas de contención para evitar la propagación de esta plaga.

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Primer caso de gusano barrenador en CDMX: así fue detectado

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que el caso corresponde a una miasis —infestación por larvas— localizada en la base de la oreja izquierda del animal.

La herida fue consecuencia de una pelea con otro perro, lo que facilitó la infección.

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El reporte fue realizado el pasado 26 de abril a través de líneas de emergencia, tras lo cual el can fue trasladado a una clínica veterinaria en Topilejo, alcaldía Tlalpan.

Ahí, un médico veterinario confirmó la presencia del parásito y notificó a las autoridades sanitarias.

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Caso aislado y bajo control, aseguran autoridades

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, no se han detectado contagios secundarios hasta el momento. Debido a las condiciones climáticas y la altitud de la zona donde se presentó el caso, se considera una “incursión”, es decir, un evento aislado.

El animal permanece en tratamiento, mientras que el caso sigue en fase activa bajo supervisión de especialistas. Las autoridades destacaron que existe vigilancia permanente y protocolos de respuesta inmediata para atender este tipo de situaciones.

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Activan estrategia de contención y vigilancia epidemiológica

Tras la confirmación, se desplegó un operativo sanitario en la zona con diversas acciones para frenar cualquier posible propagación del gusano barrenador. Entre las principales medidas implementadas se encuentran:

Refuerzo de la vigilancia epidemiológica , tanto activa como pasiva

Investigación retrospectiva y prospectiva del caso

Desinfestación de la vivienda donde habitaba el animal

Brigadas de rastreo epidemiológico en zonas aledañas

Recorridos casa por casa mediante encuestas sanitarias

Campañas informativas en territorio, redes sociales y medios

Estas acciones buscan detectar oportunamente nuevos casos y promover la prevención entre la población.

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Qué es el gusano barrenador y por qué es peligroso

El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimenta de tejido vivo de mamíferos.

La infestación ocurre cuando las moscas depositan sus huevos en heridas abiertas, donde las larvas se desarrollan rápidamente.

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Esta plaga representa un riesgo importante para la salud animal y, en algunos casos, también puede afectar a humanos. Si no se trata a tiempo, puede provocar infecciones graves e incluso la muerte del huésped en un periodo corto.

Síntomas y señales de alerta en animales

Las infecciones por miasis suelen presentar signos clínicos específicos que permiten su identificación:

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Heridas abiertas con secreción y mal olor

Presencia visible de larvas en el tejido

Fiebre y decaimiento del animalPérdida de apetito

Disminución en la actividad o producción (en ganado)

La detección temprana es clave para evitar complicaciones mayores.

Aumentan casos a nivel nacional

El caso en la Ciudad de México ocurre en un contexto de incremento de contagios en el país.

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Datos oficiales reportan más de mil 600 animales afectados en al menos 25 entidades federativas, principalmente en estados del norte.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la población para revisar constantemente a sus mascotas y animales, mantener limpias las heridas y reportar cualquier sospecha de infestación.

La vigilancia y la prevención continúan siendo las principales herramientas para contener la propagación del gusano barrenador en el país.