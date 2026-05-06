Gobernación niega presunta investigación de EEUU en contra de Mario Delgado y Adán Augusto López

Segob aclara situación de Adán Augusto López y Mario Delgado sobre presunta investigación de Estados Unidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Luego de que se diera a conocer que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya junto a tres funcionarios en activo y 6 más que formaron parte de su administración, estarían siendo acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, las especulaciones sobre investigaciones en contra de otros morenistas han comenzado a circular en redes sociales y algunos medios de comunicación.

Segob desmiente investigación en contra de dos morenistas

La tarde de este 5 de mayo, luego de que el vocero del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Di Costanzo, publicara el siguiente mensaje, la Secretaría de Gobernación (Segob) se pronunció sobre el tema:

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“ÚLTIMA HORA: El día de hoy la titular de la Secretaría de Gobernación informó a Mario Delgado y Adán López que están siendo investigados en EUA, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores solicitó información sobre sus movimientos financieros a las instituciones bancarias”.

En un comentario, Gobernación negó esta noticia con un breve texto: “La Secretaría de Gobernación aclara: ES FALSA ESTA INFORMACIÓN”.

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el secretario de Educación, Mario Delgado, durante 'La Mañanera' de este lunes. Crédito: Cuartoscuro

Morena no iniciará proceso interno en contra de Rubén Rocha Moya

Tras los señalamientos en contra de Rocha Moya, la dirigencia nacional de Morena informó que no iniciará un proceso interno en su contra, al menos hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya sus investigaciones. La secretaria general del partido, Carolina Rangel, señaló que Morena no encubrirá a ningún militante, pero sólo actuará con base en resoluciones oficiales y pruebas institucionales.

Morena sostuvo que no habrá sanciones ni intervenciones anticipadas contra el gobernador con licencia de Sinaloa y subrayó que la Comisión de Honestidad y Justicia sólo evaluará abrir un procedimiento interno si la FGR determina responsabilidades. Mientras tanto, enfatizan que el respeto a los procesos legales y la soberanía nacional debe prevalecer, descartando la influencia de actores extranjeros en el caso.

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Morena esperará el avance de la FGR antes de definir cualquier acción interna contra Rubén Rocha Moya.

Reconocen decisión de gobernador con licencia

La dirigencia reconoció la decisión de Rocha Moya de solicitar licencia y perder el fuero, lo que, dicen, facilita las investigaciones. Rocha Moya, por su parte, manifiesta su disposición para colaborar y permanecer en el país.

La investigación de la FGR, derivada de señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y otras actividades ilícitas, sigue en etapa inicial. Autoridades mexicanas afirman que hasta ahora no existen pruebas suficientes para acciones inmediatas como una detención o extradición.

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Morena reiteró que su postura es esperar los resultados institucionales antes de tomar cualquier decisión interna, a fin de mantener la legalidad y rendición de cuentas de cara al proceso electoral de 2027.