Esposa de Eruviel Ávila lo acusa de violencia psicológica y amenazas: “Vivo con el temor de perder a mis hijos”

La esposa del senador acusó que ha sido amenzada directamente con procesos legales en su contra. | Tomada de X / X- Eruviel Ávila

María Irene Dipp, esposa de Eruviel Ávila, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exgobernador del Estado de México, acusó al legislador de violencia psicológica y de amenazarla con iniciar procesos legales en su contra tras separarse de él.

En un video, Dipp narró que tras varis intentos de llegar a una “solución pacífica”, tomó la decisión de separarse del diputado, junto con sus hijos, debido al “ambiente tóxico” en el que vivían.

La mujer indicó que el exgobernador mexiquense comenzó a amenazarla con iniciar un proceso legal en su contra, entre otras afectaciones directas y civiles, por lo que vive “con el miedo constante” de perder a sus hijos.

“Te hablo con claridad y desde mi verdad. Desde tiempo atrás, he sufrido amenazas y violencia psicológica por parte de mi marido, Eruviel Ávila Villegas. He recibido amenazas de que va a proceder legalmente en mi contra y vivo con el temor constante de perder a mis hijos”, afirmó.

Argumentó que se separó del legislador para “intentar proteger, ayudar y librar” a sus hijos, así como por el temor a que sí cumpla sus amenazas.

“Hoy, esta situación nos ha orillado a apartarnos de él, por el temor a que sí cumpla sus amenazas y nos haga daño.

“Intenté de todas las maneras llegar a una solución pacífica, buscando siempre el bien de nuestros hijos, pero recibí amenazas directas, civiles y penales en mi contra”, aseveró.

En este sentido, María Irene Dipp hizo responsable al legislador de cualquier situación que afecte tanto su integridad, como la de sus hijos Juan Pablo y María Ávila Dipp.

El diputado no ha emitido ninguna declaración al respecto; sin embargo, diversos colectivos han expresado su solidaridad con la mujer.

¿Quién es Eruviel Ávila?

Entre 1994 y 1996, Eruviel Ávila ocupó el cargo de secretario del gobierno municipal de Ecatepec, Estado de México. Posteriormente, de 2001 a 2003, se desempeñó como presidente municipal de Ecatepec, responsabilidad que volvió a asumir entre 2006 y 2009.

En el ámbito estatal, ejerció como subsecretario de Gobierno del estado de México en la región de Nezahualcóyotl entre 2011 y 2017. Más adelante, asumió la gubernatura del Estado de México, cargo que ocupó desde 2017.

A esto se suma que entre 2006 y 2017, fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado de México.

Durante ese periodo, también se desempeñó como presidente de la Federación Nacional de Municipios de México y ocupó la coordinación de las comisiones de asuntos internacionales y de salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Además, participó activamente en el PRI y en 2017 fue vicecoordinador de la precampaña presidencial de ese partido.

En 2017 asumió la presidencia del PRI en la Ciudad de México y, posteriormente, a partir de 2024, se integró al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).