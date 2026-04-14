Flota fantasma: cuáles son los tres petroleros sancionados por EEUU que cruzaron el estrecho de Ormuz pese al bloqueo

Mapa satelital muestra las ubicaciones de los petroleros MURLIKISHAN, PEACE GULF y RICH STARRY cruzando el estrecho de Ormuz, a pesar de las sanciones de Estados Unidos.

En el primer día completo del bloqueo naval en el estratégico estrecho de Ormuz, al menos tres petroleros vinculados a circuitos sancionados lograron atravesar la zona, en un movimiento que vuelve a poner el foco en las redes marítimas asociadas a Irán y sus mecanismos para sostener exportaciones energéticas pese a las restricciones internacionales.

La medida, que entró en vigencia la tarde de este lunes, fue ordenada el domingo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el fracaso de las negociaciones nucleares en Islamabad, con el objetivo de cortar los ingresos del régimen iraní y presionar sobre su programa atómico. Sin embargo, los tres petroleros detectados —aunque vinculados a circuitos sancionados— navegaban hacia destinos no iraníes, lo que les permitió cruzar el estrecho sin violar técnicamente la disposición estadounidense. El avance de estos buques evidencia cómo Teherán continúa apoyándose en estructuras opacas para mantener parte de su comercio petrolero activo.

El vacío operativo

El primero de los buques es el Peace Gulf, un petrolero de rango medio con bandera panameña que se dirige al puerto de Hamriyah, en Emiratos árabes Unidos. De acuerdo con datos del sector, este barco suele transportar nafta iraní —una materia prima petroquímica clave— hacia centros logísticos regionales desde donde luego se reexporta, principalmente hacia Asia. Su ruta ilustra una de las prácticas habituales de evasión: triangulación de cargas para ocultar el origen.

El barco Peace Gulf, bajo bandera panameña, muestra estrategias como la triangulación de cargas para maquillar el origen del petróleo iraní. (AP/ARCHIVO)

A este caso se suma el Murlikishan, anteriormente conocido como MKA, que tiene previsto arribar a Irak para cargar fuelóleo. El historial del buque incluye transporte tanto de crudo ruso como iraní, lo que lo ubica dentro de los circuitos energéticos más vigilados por Washington. Su tránsito por Ormuz evidencia cómo estos buques operan en zonas grises regulatorias, alternando rutas y cargas para minimizar riesgos.

El tercer caso, y quizás el más significativo, es el del Rich Starry, considerado el primer petrolero en abandonar el golfo Pérsico tras el inicio del bloqueo. La embarcación, sancionada por Estados Unidos junto a su operador, la compañía china Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, transporta alrededor de 250.000 barriles de metanol. Había cargado previamente en Hamriyah y cuenta con tripulación china a bordo, lo que refuerza el papel de actores asiáticos en estas redes logísticas.

Un bloqueo con fisuras

“El paso de estos tres petroleros pone de relieve una contradicción central: el bloqueo apunta a aislar a Irán, pero permite la circulación de buques vinculados indirectamente con su comercio energético siempre que no operen en puertos iraníes.” En la práctica, esto abre un margen considerable para que la “flota fantasma” continúe funcionando mediante rutas indirectas.

El bloqueo se produce en un contexto de creciente tensión regional tras el colapso del diálogo nuclear. Irán calificó la medida como “piratería” y advirtió sobre posibles represalias, mientras que potencias como China y varios países europeos pidieron restablecer la libertad de navegación. El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, organizarán una cumbre en París el viernes para coordinar los esfuerzos de reapertura del estrecho de Ormuz, según informó Downing Street.

El impacto en los mercados fue inmediato: el precio del petróleo superó los 100 dólares por barril, reflejando el temor a interrupciones prolongadas en uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, por donde transita cerca de un tercio del crudo global.