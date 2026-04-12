Emiratos Árabes Unidos afirmó que el estrecho de Ormuz “nunca ha sido propiedad de Irán como para cerrarlo”

Sultan Ahmed Al-Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y Director General y CEO del Grupo ADNOC. REUTERS/Raghed Waked/Foto de archivo

El ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Sultan Al Jaber, afirmó este domingo que el estrecho de Ormuz nunca ha sido propiedad de Irán como para que este pueda cerrarlo o restringir la navegación a través de él.

“El estrecho de Ormuz nunca ha sido propiedad de Irán como para que este pueda cerrarlo o restringir la navegación a través de él”, escribió el también Al Jaber, también director general y consejero delegado de ADNOC, en su perfil oficial de X.

En un escueto mensaje, el ministro emiratí afirmó que “cualquier intento de hacerlo no es meramente una cuestión regional, sino más bien una interrupción de una arteria económica mundial vital y una amenaza directa para la seguridad energética, alimentaria y sanitaria de todas las naciones”.

“Este comportamiento es ilegal, peligroso e inaceptable, y el mundo no puede permitirse tolerarlo ni permitir que suceda”, agregó Al Jaber.

Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con el gobierno Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer//Fotografía de archivo

El ministro emiratí afirmó que desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán, al menos 22 buques han sido objeto de ataques, 10 tripulantes han fallecido, aproximadamente 20 000 marineros se encuentran varados y no pueden transitar con seguridad, y alrededor de 800 buques comerciales se encuentran varados, incluidos casi 400 petroleros.

En esta jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país tomará el control del estrecho de Ormuz “con efecto inmediato” después de que las negociaciones con Irán en Pakistán finalizaran sin un acuerdo para su reapertura.

La situación del oleoducto

El Ministerio de Energía de Arabia Saudí ha anunciado este domingo que los daños causados por los ataques iraníes contra el oleoducto Este-Oeste, que recorre la península arábiga hasta Bahrein y Qatar sin atravesar el estrecho de Ormuz, bajo control de Teherán, se encuentran ya reparados y el conducto está listo para reanudar sus operaciones de bombeo.

En un comunicado, el Ministerio de Energía saudí ha anunciado “el éxito de los esfuerzos operativos y técnicos para restablecer la plena capacidad de bombeo a través del oleoducto Este-Oeste, que asciende a aproximadamente siete millones de barriles por día”.

El bombardeo del oleoducto.

Hace solo tres días, el Ministerio saudí informaba de que las operaciones en el oleoducto habían quedado suspendidas por los ataques iraníes a las instalaciones energéticas del país. Los especialistas saudíes han aprovechado estos días de alto el fuego para ponerse manos a la obra con las tareas de reparación, finalmente exitosas.

En su mismo comunicado de este domingo, las autoridades saudíes informan también de que la producción del yacimiento de Manifa están recuperando la normalidad y pronto volverá a los niveles habituales de 300.000 barriles diarios. El de Khurais, que produce otros 300.000 barriles diarios todavía se encuentra bajo labores de reparación.

“Esta rápida recuperación refleja la alta capacidad de respuesta operativa y la eficiencia en la gestión de crisis” de la petrolera estatal Saudi Aramco y “del ecosistema energético del Reino en su conjunto, lo que mejora la fiabilidad y la continuidad del suministro a los mercados locales y mundiales, y apoya la economía global”, remacha el comunicado.

(con información de EFE)