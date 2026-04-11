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Volodimir Zelensky afirmó que Ucrania responderá “de la misma forma” a cualquier violación de la tregua por parte de Rusia

El presidente ucraniano se refirió al alto el fuego temporal de 32 horas durante la Pascua ortodoxa

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Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)
Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Ucrania acatará el alto el fuego temporal de 32 horas durante la Pascua ortodoxa, previsto a partir de este sábado por la tarde, pero advirtió que responderá del mismo modo a cualquier ataque ruso durante ese periodo.

El presidente Volodimir Zelensky subrayó que la decisión busca cumplir la tregua, añadiendo que solo la ausencia total de agresiones garantizará el fin de los combates.

Si Rusia viola el alto el fuego durante la Pascua ortodoxa, Ucrania ha comunicado que responderá proporcionalmente a cualquier agresión en aire, tierra o mar. Esta postura, reiterada por Zelensky, establece que el cumplimiento de la tregua depende de la ausencia de acciones ofensivas rusas, bajo una respuesta inmediata ante cualquier violación.

La suspensión de hostilidades anunciada por Moscú entrará en vigor a las 16:00 (13:00 GMT) de este sábado y se mantendrá hasta el final del domingo, según informaron autoridades rusas. El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y el jefe del ejército, Valery Gerasimov, recibieron instrucciones para cesar todas las operaciones en el frente durante estas 32 horas.

Zelensky recordó que Kiev manifestó repetidamente su disposición a un alto el fuego para la Semana Santa, remarcando que la tregua tiene lugar en un contexto bélico y diplomático complejo.

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov negó que exista coordinación con Ucrania o Estados Unidos para este alto el fuego, desvinculando la medida de cualquier avance en las negociaciones de paz. El año pasado, también se pactó una pausa limitada para estas fechas religiosas, pero tanto rusos como ucranianos muestran escepticismo sobre la duración de la suspensión actual.

Una vivienda destruida tras un ataque ruso en Odessa (REUTERS/Nina Liashonok)
Una vivienda destruida tras un ataque ruso en Odessa (REUTERS/Nina Liashonok)

Ataques recientes y situación en el terreno

Horas antes del inicio de la tregua, la violencia continuó en Ucrania. Un ataque ruso en Odessa la madrugada del sábado dejó dos civiles muertos. Autoridades de Poltava y Sumy reportaron una persona fallecida y al menos quince heridas por bombardeos el viernes.

La Fuerza Aérea ucraniana indicó que Rusia lanzó 128 drones contra diferentes regiones del país durante la noche previa y la madrugada anterior a la tregua.

En el este, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) señaló que la línea del frente permanece casi inalterada desde finales de 2025. Moscú ha logrado solo pequeñas ganancias, mientras que Kiev ha conseguido algunos retrocesos limitados de las fuerzas rusas en el sureste. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa y desfavorable para Ucrania en la región de Donetsk, específicamente cerca de Kramatorsk y Sloviansk.

Analistas citados por AFP afirman que Moscú controla aproximadamente el 19% del territorio ucraniano, en su mayoría ocupado durante las primeras fases del conflicto. El uso restringido de satélites Starlink y el bloqueo de aplicaciones de mensajería como Telegram influyen en la dinámica del enfrentamiento actual.

El presidente ruso, Vladimir Putin (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)
El presidente ruso, Vladimir Putin (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Negociaciones y contexto internacional

Las negociaciones de paz promovidas por Estados Unidos no han producido avances significativos para detener la ofensiva rusa. Desde el Kremlin, Peskov reiteró que Rusia no discutió el alto el fuego con Kiev ni con Washington, precisando que la suspensión es unilateral y no responde a un proceso de paz estructurado.

Moscú mantiene exigencias de concesiones territoriales y políticas consideradas inaceptables por el gobierno de Ucrania, lo que mantiene el diálogo en punto muerto y acentúa tensiones internacionales, también reflejadas en otros conflictos activos.

En el plano económico, el gobierno estadounidense concedió una exención temporal de 30 días para permitir la compraventa internacional de petróleo ruso sancionado, medida que vence coincidiendo con la tregua. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aclaró que la disposición busca estabilizar los mercados energéticos globales ante los efectos de la guerra y el bloqueo de rutas estratégicas.

Ante este escenario, Zelensky remarcó la necesidad de restablecer completamente las sanciones energéticas a Rusia y destacó la importancia de sostener la presión económica para limitar la financiación del esfuerzo bélico ruso.

Simultáneamente a la pausa anunciada en Ucrania y a los altos el fuego recientes en Medio Oriente, Zelensky insistió en su llamado a reforzar el aislamiento internacional del petróleo ruso, convencido de que restaurar plenamente estas restricciones es determinante para el desenlace del conflicto.

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