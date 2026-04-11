Ucrania denunció más de 400 violaciones del alto el fuego por parte de Rusia apenas horas después de entrar en vigor la tregua

Rusia continuó atacando posiciones ucranianas con drones tras el inicio de la tregua (Reuters)

El mando militar de Ucrania reportó 469 violaciones del alto el fuego apenas horas después de la entrada en vigor de la tregua de Pascua ortodoxa acordada con Rusia.

El estado mayor del ejército ucraniano, a través de una publicación en Facebook, especificó que desde el inicio de la tregua se registraron acciones hostiles, entre ellas ofensivas, bombardeos aéreos y ataques con drones.

El estado mayor de Ucrania publicó en Facebook que las violaciones del alto el fuego incluyeron varias modalidades de ataque (Reuters)

El cese de hostilidades comenzó a las 16:00, hora local, de este sábado, tras semanas de gestiones diplomáticas y declaraciones públicas de ambas partes.

Este acuerdo representa el cuarto intento formal de alto el fuego desde el inicio del conflicto a gran escala en febrero de 2022.

Las autoridades militares ucranianas advirtieron que responderían de inmediato ante cualquier violación, y el presidente Volodímir Zelensky afirmó en sus redes sociales que la reacción sería “simétrica” a los ataques rusos.

El presidente ucraniano solicitó una pausa de 30 días en los combates, con respaldo internacional (Captura de video)

En un comunicado previo, el líder ruso Vladímir Putin había anunciado el cese de hostilidades hasta el término del 12 de abril de 2026, instruyendo a las fuerzas rusas a detener cualquier operación ofensiva durante ese lapso.

Vladímir Putin anunció el cese de hostilidades “por motivos humanitarios” durante la Pascua ortodoxa (Reuters)

El Kremlin calificó el alto el fuego como una medida de “carácter humanitario” vinculada a la festividad y aseguró que las tropas rusas estarían listas para contrarrestar cualquier provocación. Moscú remarcó que la tregua no debía utilizarse para obtener ventajas militares, reagruparse o mejorar posiciones defensivas.

El fuego de artillería se interrumpió en la intersección de las regiones de Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporiyia, pero que los drones rusos mantuvieron su actividad ofensiva contra posiciones ucranianas.

El presidente Zelensky reiteró que Kiev se adheriría a la tregua y que solo respondería ante agresiones. “La ausencia de ataques rusos por tierra, mar y aire significará que no habrá respuesta por nuestra parte”, escribió en sus cuentas oficiales.

Zelensky comunicó oficialmente a Rusia la disposición de Kiev para extender la tregua si cesan las hostilidades (Reuters)

También señaló que la postura ucraniana había sido comunicada formalmente a las autoridades rusas y que existía disposición para extender el alto el fuego más allá de los dos días previstos, si se presentaba la oportunidad.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que Rusia no busca únicamente una pausa temporal, sino una “paz duradera y sostenible”, aunque subrayó que la extensión de la tregua solo se consideraría por motivos humanitarios y no para favorecer movimientos militares del adversario.

El portavoz Dmitri Peskov aseguró que Rusia busca una “paz duradera y sostenible”, no solo una tregua temporal (EFE)

Desde el Ministerio de Exteriores ruso, Rodión Miróshnik recalcó que la pausa bélica no debía ser aprovechada por Ucrania para modificar su situación en el campo de batalla.

En los días previos a la tregua, la tensión en el frente se mantuvo elevada. Ataques con drones rusos en la ciudad portuaria de Odesa provocaron la muerte de al menos dos personas y dejaron a otras dos heridas, apenas horas antes del inicio formal del alto el fuego.

En Jersón, un trolebús fue alcanzado por un dron ruso, ocasionando la muerte de su conductor poco antes del comienzo de la tregua, según informó el jefe regional Oleksandr Prokudin.

La Fuerza Aérea ucraniana contabilizó el lanzamiento de 160 drones rusos durante la noche previa a la Pascua, de los cuales 133 fueron interceptados. A su vez, el Ministerio de Defensa ruso reportó el derribo de 99 drones ucranianos sobre territorio ruso y la península de Crimea ocupada.

La noche previa a la tregua, se lanzaron 160 drones rusos contra Ucrania, con la mayoría interceptados (AP)

La tregua de Pascua se produce en un contexto de negociaciones de paz estancadas desde hace casi dos meses, principalmente por el impacto del conflicto en Irán y la falta de avances en los puntos centrales del diálogo.

(Con información de AFP y AP)