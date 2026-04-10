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Trump y Starmer acordaron impulsar un “plan práctico” para reabrir el estrecho de Ormuz y normalizar el tráfico marítimo

Ambos mandatarios dialogaron sobre la importancia de restaurar la navegación comercial en la zona y destacaron la cooperación internacional para garantizar la estabilidad regional

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Keir Starmer y Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. (Kevin Lamarque / Reuters)
Ambos líderes coincidieron en la urgencia de definir un plan práctico para restablecer el tráfico marítimo (Kevin Lamarque / Reuters)

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos coincidieron en la urgencia de definir un plan práctico para reanudar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

La conversación abordó la necesidad de restablecer la libertad de navegación lo antes posible, tras la entrada en vigor de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El estrecho de Ormuz es un paso clave para el comercio internacional (Reuters)
El estrecho de Ormuz es un paso clave para el comercio internacional (Reuters)

Al mismo tiempo de esta comunicación, Starmer visitó países del golfo y sostuvo reuniones con dirigentes y responsables militares, a quienes expuso la importancia de coordinar acciones para asegurar la circulación de embarcaciones en esta zona clave para el comercio global.

El primer ministro británico realiza una gira diplomática por Oriente Próximo (Europa Press)
El primer ministro británico realiza una gira diplomática por Oriente Próximo (Europa Press)

En la misma línea, un portavoz de Downing Street citado por Reuters detalló que Starmer y Trump coincidieron en que, tras la implementación del alto el fuego y el acuerdo para reabrir el estrecho, la situación ha entrado en una nueva fase, centrada en lograr una resolución duradera.

Trump y Starmer destacaron la importancia de la reapertura del paso marítimo para la economía global (Reuters)
Trump y Starmer destacaron la importancia de la reapertura del paso marítimo para la economía global (Reuters)

Ambos dirigentes acordaron mantener el contacto en los próximos días, en función de la evolución de los acontecimientos y la respuesta de los actores involucrados.

El primer ministro sostuvo encuentros con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, en Yeda, y tiene previsto reunirse con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en las próximas horas.

El encuentro se centró en coordinar acciones para la reapertura del estrecho de Ormuz (Reuters)
El encuentro se centró en coordinar acciones para la reapertura del estrecho de Ormuz (Reuters)

La reapertura del estrecho de Ormuz se presenta como uno de los temas más sensibles para la economía británica y global, dado que el cierre de la vía por parte de Irán, en respuesta a ataques israelíes contra posiciones de Hezbollah en Líbano, provocó un aumento en los precios internacionales del petróleo.

Las autoridades británicas exigen que la navegación sea segura y libre de peajes (Reuters)
Las autoridades británicas exigen que la navegación sea segura y libre de peajes (Reuters)

La posición británica, reiterada por la ministra de Exteriores Yvette Cooper, es que la navegación comercial debe mantenerse libre de cargos y sin restricciones impuestas de manera unilateral por ningún actor estatal.

Yvette Cooper, ministra de Exteriores británica, pidió navegación libre de peajes en Ormuz (Reuters)
Yvette Cooper, ministra de Exteriores británica, pidió navegación libre de peajes en Ormuz (Reuters)

Además, la funcionaria britanica sostuvo que las rutas entre Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait, Irak, Arabia Saudita y Omán han sido vulneradas por la política iraní, lo que ha generado un impacto directo sobre la economía internacional.

En ese sentido, el presidente Donald Trump manifestó en redes sociales que cualquier intento de Irán de cobrar tasas a los buques en tránsito por el estrecho de Ormuz será considerado inaceptable. “Si están cobrando, deben detenerlo ahora mismo”, publicó el mandatario estadounidense.

Trump advirtió a Irán que no cobre tasas a los buques en el estrecho de Ormuz (Reuters)
Trump advirtió a Irán que no cobre tasas a los buques en el estrecho de Ormuz (Reuters)

La presión internacional aumentó luego de que Irán volviera a cerrar el paso tras nuevos ataques israelíes en Beirut, lo que puso en duda la vigencia del alto el fuego y complicó las negociaciones para estabilizar la región.

Bajo este contexto, el vicepresidente estadounidense JD Vance precisó que el acuerdo con Irán no incluye a Líbano, lo que provocó un malentendido que derivó en la reacción iraní.

JD Vance señaló que hubo un malentendido legítimo sobre los términos del cese de hostilidades (Reuters)
JD Vance señaló que hubo un malentendido legítimo sobre los términos del cese de hostilidades (Reuters)

El gobierno británico, en coordinación con Canadá y aliados europeos, emitió un comunicado conjunto solicitando que la tregua se aplique de manera integral, incluyendo el territorio libanés, para evitar que la tensión escale nuevamente.

Además, Starmer insistió en la necesidad de que Israel detenga los bombardeos sobre Líbano y se incorpore plenamente al alto el fuego, con el objetivo de allanar el camino hacia una paz sostenible.

(Con información de Europa Press y Reuters

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