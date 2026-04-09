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Zelensky se reunió con la minoría húngara en el oeste de Ucrania, antes de las elecciones en Hungría que pueden destrabar fondos europeos

Analistas internacionales consideran que un cambio político en Budapest facilitaría el diálogo bilateral y el acceso a recursos vitales para la resistencia ucraniana

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Ucrania, Volodímir Zelensky, nombró este domingo a Anatoli Krivonozhko como nuevo comandante de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas
El presidente ucraniano agradeció a los húngaros ucranianos por su apoyo en la defensa territorial

Volodímir Zelensky mantuvo un encuentro con la minoría húngara en la región occidental de Ucrania, a pocos días de celebrarse una elección clave en Hungría que podría afectar el vínculo entre ambos países y la relación de Kiev con la Unión Europea.

El presidente ucraniano viajó a Zakarpattia, zona fronteriza con Hungría y Eslovaquia, donde reside la mayoría de la comunidad húngara ucraniana, y destacó el papel de este grupo étnico tanto en la defensa territorial como en la asistencia a desplazados y empresas relocalizadas desde el inicio de la invasión rusa.

La cooperación entre las distintas comunidades nacionales ha sido fundamental para sostener la economía y la vida cotidiana bajo la presión bélica.

La mayoría de la minoría húngara en Ucrania reside en la región fronteriza de Zakarpattia (Reuters)
La mayoría de la minoría húngara en Ucrania reside en la región fronteriza de Zakarpattia (Reuters)

La visita se produce en un contexto de tensiones prolongadas entre Ucrania y el gobierno de Viktor Orbán, primer ministro húngaro, quien ha bloqueado fondos y el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea.

Viktor Orbán ha bloqueado el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea y fondos de ayuda (Reuters)
Viktor Orbán ha bloqueado el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea y fondos de ayuda (Reuters)

Analistas ucranianos esperan que la elección del domingo en Hungría pueda abrir una etapa de relaciones menos conflictivas y facilitar el acceso a recursos vitales para Ucrania frente a Rusia.

La comunidad húngara en Ucrania, que en su mayoría ostenta doble nacionalidad, ha sufrido un éxodo significativo desde el inicio de la guerra. Autoridades locales reportan que numerosos miembros de esta minoría han abandonado el país tras la invasión lanzada por Moscú en 2022.

La comunidad húngara participa activamente en labores de defensa y asistencia humanitaria (Reuters)
La comunidad húngara participa activamente en labores de defensa y asistencia humanitaria (Reuters)

Zelensky remarcó que Ucrania comenzó a reconstruir centrales eléctricas dañadas por ataques rusos empleando recursos propios, mientras busca destrabar un paquete de ayuda de la Unión Europea bloqueado por Hungría, cuyo monto asciende a 90.000 millones de euros.

La negativa del gobierno de Orbán a permitir la transferencia de estos fondos se mantiene en tanto Ucrania no reanude el tránsito de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, interrumpido desde enero tras un ataque con drones atribuido a Rusia.

El corte del flujo, tras un ataque con drones, es un punto de fricción entre Ucrania y Hungría (Reuters)
El corte del flujo, tras un ataque con drones, es un punto de fricción entre Ucrania y Hungría (Reuters)

Las relaciones entre Budapest y Kiev han estado marcadas por declaraciones cruzadas y acusaciones. Desde el gobierno húngaro se responsabiliza a Ucrania de intentar elevar los precios de la energía al cortar el flujo de petróleo, mientras que altos funcionarios ucranianos expresan desencanto ante lo que consideran una postura favorable a Moscú por parte del gabinete de Orbán.

Conversaciones filtradas entre el canciller húngaro, Péter Szijjártó, y su par ruso, Serguéi Lavrov, suscitaron inquietud en Kiev por la coordinación de posiciones y el intercambio de información sensible sobre la política comunitaria europea.

Szijjártó, canciller húngaro, mantiene una comunicación directa con el gobierno ruso (AP)
Szijjártó, canciller húngaro, mantiene una comunicación directa con el gobierno ruso (AP)

En el plano político, la figura de Péter Magyar, líder opositor húngaro, concentra la atención de diversos sectores en Ucrania. Magyar visitó Kiev en julio de 2024 y entregó ayuda humanitaria tras un ataque ruso que dañó el hospital infantil más grande del país, gesto interpretado como una señal de acercamiento.

Magyar entregó ayuda humanitaria tras un ataque ruso al hospital infantil más grande de Ucrania (EFE)
Magyar entregó ayuda humanitaria tras un ataque ruso al hospital infantil más grande de Ucrania (EFE)

Analistas en Kiev consideran que una victoria de Magyar brindaría margen para un diálogo más constructivo, aunque advierten que el nuevo liderazgo difícilmente revierta de inmediato todas las restricciones aplicadas por Budapest.

(Con información de AFP y EFE)

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