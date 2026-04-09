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Taiwán refuerza la protección de cables submarinos ante la amenaza del régimen chino

La administración ha implementado nuevas normas legales y estrategias técnicas para robustecer la infraestructura digital y prevenir interrupciones, ante potenciales sabotajes en los nodos críticos de comunicaciones

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ARCHIVO: En esta imagen publicada por la Guardia Costera taiwanesa, guardacostas se preparan para embarcar al carguero con bandera de Togo Hongtai, sospechoso de haber cortado un cable submarino de comunicaciones entre la costa oeste de la isla principal de Taiwán y las islas periféricas Penghu la mañana del martes 25 de febrero de 2025. (Guardia Costera taiwanesa via AP)
ARCHIVO: En esta imagen publicada por la Guardia Costera taiwanesa, guardacostas se preparan para embarcar al carguero con bandera de Togo Hongtai, sospechoso de haber cortado un cable submarino de comunicaciones entre la costa oeste de la isla principal de Taiwán y las islas periféricas Penghu la mañana del martes 25 de febrero de 2025. (Guardia Costera taiwanesa via AP)

El gobierno democrático de Taiwán ha intensificado sus esfuerzos para reforzar la infraestructura de cables submarinos tras identificar que los incidentes vinculados a anclas representan el principal factor de interrupciones en sus líneas costeras.

La preocupación creciente por la seguridad de estas comunicaciones críticas ha llevado a la ministra de Asuntos Digitales Lin Yi-jing a anunciar una estrategia nacional que prioriza la protección física de las conexiones, combinada con iniciativas legales y apoyo a operadores, según reportó el medio Taipei Times. Este enfoque responde no solo a riesgos accidentales, sino a la posibilidad de sabotajes, con consecuencias directas sobre la conectividad y el funcionamiento de los sectores estratégicos.

La administración ha modificado el artículo 72 de la Ley de Gestión de Telecomunicaciones, autorizado a partir del 5 de enero, lo que permite confiscar embarcaciones o equipos en caso de comprobarse la ruptura deliberada de cables, explicó Lin durante una comparecencia en el Comité de Transporte del Legislativo, de acuerdo con Taipei Times. Esta nueva atribución legal refuerza el margen de maniobra del gobierno frente a posibles actos de interferencia, en un contexto de sensibles tensiones regionales y riesgos crecientes.

Las acciones para reducir la vulnerabilidad abordan tanto la infraestructura existente como nuevos proyectos en desarrollo. El gobierno de Taiwán ha exhortado a las empresas de telecomunicaciones a desplegar cables submarinos de mayor resistencia, protegidos con revestimientos de acero y enterrados a mayor profundidad.

China - Taiwán - Internet - Cables
Chunghwa Telecom, el mayor proveedor de servicios de Taiwán y propietario de los dos cables submarinos, afirma que embarcaciones chinas cortaron los cables que abastecen a las islas Matsu.

Según Lin, las iniciativas involucran coordinación con la Comisión Nacional de Comunicaciones y asociaciones público-privadas, así como la expansión de sistemas de respaldo terrestres, enlaces de microondas y sistemas de alerta temprana mejorados con nuevos subsidios estatales este año. Entre los proyectos de infraestructura resaltan los cables Taiwán-Matsu N.º 4, Taiwán-Penghu N.º 4 y Penghu-Kinmen N.º 4, cuya finalización está prevista para este año.

El fortalecimiento de los puntos de desembarco de cables, identificados como áreas especialmente expuestas tanto a daños accidentales como a posibles sabotajes, forma parte del plan de acción presentado por Lin. Según detalló la ministra, los programas de subsidios lanzados el año pasado serán ampliados, lo que evidencia un cambio estructural hacia una resiliencia en capas de la infraestructura digital taiwanesa.

Un segmento específico de la estrategia gubernamental es la integración de operadores nacionales en los grandes sistemas de cables regionales, destacando la participación en los proyectos Southeast Asia-Japan 2 y Apricot. Estos enlaces internacionales resultan clave para asegurar redundancia y mantener la conectividad en caso de cortes, especialmente dada la localización estratégica de Taiwán en el contexto del tráfico global de datos.

MODA, el Ministerio de Asuntos Digitales de Taiwán, planea aumentar las capacidades de monitoreo y de respuesta rápida ante incidentes, además de mejorar los recursos para atribuir responsabilidades en episodios de sabotaje. El apoyo estatal cubre actividades de reparación acelerada y desarrollo de sistemas de respaldo, con el objetivo de minimizar el impacto de cualquier interrupción.

Taiwán aumenta la vigilancia ante amenazas de sabotaje

El contexto global también impulsa el énfasis sobre la seguridad de las infraestructuras críticas en la isla. Según datos del Taipei Times, las interrupciones recientes han motivado que el gobierno coordine estrechamente con operadores privados y organismos reguladores en la protección de los puntos de vulnerabilidad. El propósito es salvaguardar la conectividad y la integridad de las telecomunicaciones en un entorno donde las amenazas pueden provenir tanto de incidentes fortuitos como de acciones deliberadas.

La respuesta de Taiwán a los desafíos actuales incluye no solo la protección y expansión de cables submarinos, sino también iniciativas legales, desarrollo de sistemas de respaldo y programas de subsidios a operadores. El resultado es una arquitectura nacional enfocada en la resistencia ante riesgos técnicos y geopolíticos, en un entorno donde la seguridad digital se consolida como prioridad estratégica.

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