Seúl aclaró que la reducción de tropas en la frontera intercoreana será gradual hasta 2040

Un soldado del ejército surcoreano hace guardia en un puesto fronterizo (AFP/Archivo)

El Gobierno de Corea del Sur anunció que disminuirá de manera paulatina el número de tropas en la frontera con Corea del Norte hasta el año 2040. La medida busca lograr una administración más eficiente en las Fuerzas Armadas, que se ven afectadas por cambios demográficos.

El ministro de Defensa, Anh Gyu-back, detalló en una rueda de prensa que la intención es reducir los efectivos en la zona fronteriza de los 22.000 actuales a 6.000.

Estos puestos serán reemplazados por sistemas de vigilancia que emplean tecnología de inteligencia artificial, según información de la agencia Yonhap.

Las declaraciones del ministro generaron inquietud sobre un posible debilitamiento en la capacidad de vigilancia del Ejército. Ante esto, Anh utilizó sus redes sociales para aclarar que la reducción se realizará de forma progresiva.

“Procederemos por etapas. Los 6.000 efectivos fronterizos que mencioné representan un objetivo previsto para alrededor de 2040, tras revisiones escalonadas de viabilidad operativa. Debemos evitar interpretar esto con el mismo tono alarmista que sugiera que las tropas se reducirán mañana”, escribió en su perfil de Facebook.

El ministro también subrayó que una gestión eficiente de las operaciones de vigilancia en las unidades fronterizas constituye “una necesidad, no una opción”, en un contexto de descenso demográfico al que el país debe adaptarse.

Soldados del ejército surcoreano en la frontera intercoreana en Cheorwon, Corea del Sur, el 12 de diciembre de 2018 (AFP)

Corea del Norte reconoció varias pruebas de misiles

Por su parte, Corea del Norte reconoció este jueves haber realizado varias pruebas de misiles en los últimos días, incluida una con un misil balístico equipado con una ojiva de racimo, después de que Corea del Sur y Japón denunciasen ayer los lanzamientos.

Según la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, las pruebas fueron realizadas los días 6, 7 y 8 de abril bajo la dirección del general Kim Jong Sik, vicedirector de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.

Una de las pruebas sirvió para “estimar las aplicaciones de combate” del misil balístico Hwasongpho-11 Ka equipado con una ojiva de racimo.

El armamento “puede reducir a cenizas cualquier objetivo que cubra un área de 6,5 a 7 hectáreas con la máxima potencia”, detalló el medio estatal norcoreano.

Además, las autoridades del hermético régimen probaron un “sistema de armamento electromagnético y bombas de fibra de carbono” y un sistema móvil de misiles antiaéreos de corto alcance.