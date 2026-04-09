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De la tierra a la mesa: por qué el pistacho es el verdadero “oro verde” de Gaziantep y Turquía

Cada cosecha, celebración o historia familiar en la región gira en torno a este fruto. Cómo este alimento moldeó la identidad y el orgullo de toda una región

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Día Mundial del Pistacho – pistacho – Perú – noticias – 26 febrero
Gaziantep produce más del 70% del pistacho en Turquía, posicionándose como el centro agrícola del 'oro verde' nacional (Freepik)

La ciudad turca de Gaziantep, situada en el sur de Turquía, forjó su identidad, su economía y su tejido familiar en torno a un ingrediente fundamental: el pistacho, conocido localmente como “oro verde”. Este fruto seco marcó el pulso cotidiano de la región y sustentó la repostería local, motor de una economía que nutre celebraciones y posiciona a Gaziantep como destino para quienes buscan dulces tradicionales, según describió el medio internacional BBC News.

Más del 70 % de la producción nacional de pistachos en Turquía proviene históricamente de Gaziantep, una cifra que subraya la relevancia agrícola del territorio. Las condiciones de aridez y el intenso calor estival obligaron a los árboles a desarrollar raíces profundas, lo que dio como resultado un fruto con sabor más dulce y coloración más intensa en comparación con otras zonas. Cada septiembre, la ciudad vive el mes central de la cosecha, aunque parte de los pistachos más pequeños y de color esmeralda se recolecta cerca de un mes antes para satisfacer la demanda de panaderos y confiteros en busca de máxima frescura y sabor.

El vínculo milenario de la región con el pistacho fue documentado por el Museo del Pistacho, institución cultural local cuya estructura imita la forma del fruto y que exhibe semillas halladas en Oylum Höyük. Los registros arqueológicos sitúan los primeros vestigios de esta cultura agrícola en torno a 3.400 a.C.; estos hallazgos coinciden con la existencia de pequeñas comunidades establecidas a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad actual.

En el día a día de Gaziantep, el pistacho está presente en todos los ámbitos. Los mercados cubiertos exhiben montículos del fruto tanto fresco como tostado, mientras que el polvo de pistacho recubre especialidades como el Turkish delight y rollos dulces que muchos viajeros eligen para llevar. El bazar de los caldereros, Bakırcılar Çarşısı, y numerosos comercios destacan la palabra “fıstık” (pistacho) en carteles de color verde intenso. En el lenguaje cotidiano, este término se transformó en un adjetivo afectuoso, utilizado para expresar aprecio y pertenencia local, reforzando el vínculo comunitario en torno a su producto local.

Postre cremoso, flan casero, pistache, dulzura tradicional, sabor único. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El pistacho de Gaziantep destaca por su sabor más dulce y color intenso, resultado de condiciones climáticas áridas y raíces profundas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pistacho como eje de la vida social y festiva en Gaziantep

El pistacho se consolidó como elemento central en los acontecimientos más importantes y en las comidas cotidianas de los habitantes de Gaziantep. Hatice Pekmez, profesora asociada de la Universidad de Gaziantep, explicó al medio que compartir dulces a base de pistacho no solo es una tradición, sino que “es una forma de reforzar los vínculos comunitarios”.

La trascendencia de las preparaciones dulces atraviesa las distintas etapas de la vida. Las bandejas de baklava bañada en almíbar reciben a los recién nacidos, mientras la halva de sémola acompaña los ritos fúnebres. Matrimonios y festividades religiosas se encuentran en el katmer, un pastel hojaldrado relleno de pistacho y crema. Mehmet Özsimitçi, propietario de la pastelería centenaria Katmerci Zekeriya Usta, relató que las parejas comparten su primer alimento juntos con el deseo de iniciar su vida hablando y comiendo dulcemente.

Los panaderos mantienen técnicas tradicionales con especial dedicación. Comienzan su jornada antes del amanecer y utilizan hornos de leña de encina, que aportan un calor puro y sin humo. El respeto por el ingrediente local es un principio esencial para los maestros pasteleros, quienes atribuyen el sabor de preparaciones como el katmer y el baklava a la calidad de los pistachos de cercanía y la mantequilla clarificada proveniente de rebaños locales.

Pequeñas bolitas de chocolate rellenas de pistache, perfectas como bocadillo dulce o un postre elegante y casero. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las celebraciones y rituales en Gaziantep, como bodas y funerales, incorporan dulces locales elaborados con pistacho como símbolo de unión comunitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herencia del baklava y la cultura repostera de Gaziantep

El baklava ocupa un lugar central en la repostería de Gaziantep, convertido en referencia del trabajo artesanal. Filiz Hösükoğlu, experta en gastronomía e integrante de la asociación gastronómica local, comparó el dominio repostero de la ciudad con el legado de Miguel Ángel en Florencia.

La historia de la especialidad local se remonta a mediados del siglo XIX, cuando Güllü Çelebi, fundador de la pastelería Güllüoğlu —abierta desde 1871—, viajó a La Meca y conoció la baklava de nuez en Damasco y Alepo. Al regresar, sustituyó las nueces por pistachos autóctonos, lo que transformó el perfil repostero local, según expuso Hösükoğlu.

La devoción por el baklava forjó un lazo familiar con panaderías específicas, que se mantienen generación tras generación, especialmente durante el Ramadán y otras festividades religiosas. Talleres históricos como İmam Çağdaş, fundado en 1887, reúnen a panaderos con más de medio siglo de experiencia, quienes extienden manualmente hojas de masa extremadamente finas.

El aprendizaje en la elaboración del baklava requiere un proceso disciplinado. Burhan Çağdaş, cuarta generación al frente de la pastelería homónima y quien comenzó en el negocio familiar a los doce años, detalló: “Hace falta un mínimo de cinco años para formar a un gran maestro del baklava”. Ahora, a los 63 años, identifica el trabajo repostero como vínculo central que une a la ciudad y sus familias en torno a ritos y celebraciones. Lo resumió en una frase que sintetiza el sentir colectivo: “Es una cultura, una forma completa de vida. Aquí hay aire, hay agua y hay baklava”.

Pistacho
La repostería tradicional de Gaziantep, encabezada por el baklava, mantiene técnicas ancestrales y uso de ingredientes locales como la mantequilla y el pistacho

Innovación, patrimonio y proyección actual

Cada año, el valor patrimonial del pistacho cobra protagonismo durante el GastroAntep Festival, evento de alcance nacional que se celebra en septiembre y que incluye talleres y cenas temáticas abiertas a locales y visitantes.

La relación de Gaziantep con el pistacho trasciende la producción: la posesión de tierras con este cultivo es símbolo de riqueza y prestigio social. Así lo puntualizó Emir Özgüler, hijo del chef Mustafa y miembro de una familia local de chefs, durante una visita a una plantación municipal heredada después de los terremotos de 2023.

El lenguaje cotidiano reafirma la centralidad cultural del pistacho. Llamar a alguien “mi pistacho” es una muestra local de cariño y aprecio. Esta trayectoria histórica y la vitalidad actual del pistacho han consolidado a Gaziantep como referencia de la cultura gastronómica turca.

El fruto sostiene la estructura social, económica y sentimental de un territorio identificado por estudios arqueológicos como una de las ciudades habitadas sin interrupción más antiguas del mundo.

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