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Francia se blinda: rearme nuclear, portaaviones gigante y control de exportaciones

En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont explicó cómo Francia impulsa su rearme nuclear, construye el mayor portaaviones europeo y endurece su política de exportaciones militares en un contexto de creciente tensión internacional

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En su columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont analizó cómo Francia atraviesa un proceso de modernización y ampliación de su arsenal nuclear y convencional, en respuesta a la incertidumbre sobre el respaldo de Estados Unidos a Europa y ante el recrudecimiento de la competencia geopolítica global.

Durante su participación en el programa, donde compartió la mesa con Maru Duffard, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, el analista internacional detalló: “Francia está encarando un profundo proceso de rearme, no solo convencional, sino también nuclear”.

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Francia endurece su política nuclear y rompe con la transparencia

Andrei Serbin Pont subrayó que Francia, históricamente autónoma en materia nuclear, decidió abandonar el régimen de transparencia instaurado durante las presidencias de Sarkozy y Hollande. “Habían 540 ojivas nucleares que tenía Francia y esto era información pública que se sostenía bajo el régimen de transparencia y fue mantenida por el presidente Hollande. Después, Macron decidió de que no, acá hay que encarar un proceso de modernización de las fuerzas armadas nucleares, de ampliación, quieren más armas nucleares, y que no se comparta esa información”, puntualizó.

La decisión de reservar los datos sobre el arsenal responde, según el analista, a una nueva doctrina de disuasión avanzada, que incluye la coordinación con socios fuera del espacio tradicional de la OTAN. “Por primera vez empiezan a coordinar con otros socios fuera del espacio de la OTAN. Estamos hablando de Alemania, del Reino Unido, de Polonia, de Países Bajos, con los cuales decide compartir doctrinalmente a medida que va ampliando sus capacidades”, explicó Serbin Pont.

(Infobae en Vivo)
El gobierno francés abandona la transparencia sobre su arsenal nuclear, ampliando sus fuerzas estratégicas bajo una nueva doctrina de disuasión avanzada (Infobae en Vivo)

El rearme europeo y el liderazgo francés

La aceleración del gasto militar no es un fenómeno exclusivo de Francia. Maru Duffard recordó cómo en los últimos años varios países europeos comenzaron a replantear sus políticas de defensa tras años de desinversión bajo la protección de Estados Unidos.

Serbin Pont lo confirmó: “Son varios de los países europeos que están teniendo un crecimiento considerable de su presupuesto militar. Este año, por ejemplo, duplicó Francia el presupuesto en comparación a lo que era el 2017”. El país no solo incrementó los fondos, sino que aceleró el calendario de inversiones, adelantando objetivos marcados para 2032.

El analista tomó como ejemplo la crisis en Medio Oriente para ilustrar la capacidad operativa francesa: “Francia logró desplegar 19 de sus 23 principales buques de superficie, incluido portaaviones y las escoltas, al Mediterráneo en preparación para lo que pudiera llegar a ser algún tipo de operativo futuro. Esto te demuestra no solo la inversión en el material, sino la inversión necesaria para sostener todo eso y vos lo puedas operar”. Contrastó este despliegue con el caso británico, señalando que Inglaterra no pudo movilizar su propio portaaviones por falta de buques de escolta.

Exportaciones, energía nuclear y reservas de oro: el triángulo estratégico francés

El dinamismo francés también se refleja en el mercado internacional de armas. “Hoy en día, son el segundo mayor exportador de armamento después de los Estados Unidos. Y eso significa una variación entre 2016 y 2020 del 21%”, precisó Serbin Pont, quien remarcó que Francia vende tecnología militar avanzada a países como India y Brasil, no solo para obtener recursos, sino para consolidar alianzas estratégicas de largo plazo.

(Infobae en Vivo)
Francia inicia un proceso de rearme nuclear y modernización militar ante la creciente tensión internacional y la incertidumbre sobre el respaldo de Estados Unidos (Infobae en Vivo)

Sobre la regulación de estas ventas, aclaró: “La mayoría de los países europeos también tiene estos mecanismos de control que inhiben de que el ejecutivo tome decisiones medio unilateralmente sobre a quién le vende armamento o no y que establece mecanismos para asegurarte de: che, ¿a quién le estás vendiendo armamento?”.

La estrategia abarca también el plano financiero y energético. Francia repatrió 129 toneladas de lingotes de oro que tenía en el exterior y apuesta a la energía nuclear para garantizar su autonomía: “Desarrollan tecnología nuclear y mientras Alemania cerraba centrales nucleares, ellos vienen invirtiendo fuertemente en la energía nuclear, porque es más limpia, porque es más segura y porque aparte te reduce tus dependencias del exterior”.

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