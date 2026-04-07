Rusia suministra inteligencia satelital a Irán para coordinar ataques contra fuerzas de Estados Unidos

Un cohete propulsor Soyuz-2.1b con una etapa superior Fregat, que transportaba dos satélites Ionosfera-M y 18 cargas útiles, incluido el satélite de telecomunicaciones iraní Nahid-2, despegó de su plataforma de lanzamiento en el Cosmódromo de Vostochny, en la región de Amur, al extremo oriente ruso, el 25 de julio de 2025 Roscosmos/Ivan Timoshenko/Handout vía REUTERS

Satélites rusos han realizado decenas de reconocimientos detallados mediante imágenes de instalaciones militares y puntos críticos en todo el Medio Oriente para ayudar a Irán a atacar a las fuerzas de EEUU y otros objetivos, según una evaluación de la inteligencia ucraniana.

Las conclusiones, revisadas por Reuters, también revelaron que piratas informáticos rusos e iraníes están colaborando en el ámbito cibernético. Estos hallazgos representan el relato más detallado hasta la fecha sobre cómo Rusia ha brindado apoyo secreto a Irán desde que Israel y EEUU lanzaron su ofensiva el 28 de febrero. Según el informe (que no tiene fecha), los satélites rusos realizaron al menos 24 reconocimientos en áreas de 11 países de Medio Oriente entre el 21 y el 31 de marzo, cubriendo 46 “objetivos”, entre los que se incluyen bases militares estadounidenses y de otros aliados, aeropuertos y campos petroleros.

Pocos días después de ser vigilados, las bases y cuarteles militares fueron blanco de misiles balísticos y drones iraníes, en lo que la evaluación describe como un patrón de conducta evidente.

Una fuente militar occidental y otra fuente de seguridad regional confirmaron a Reuters que su propia inteligencia también indicaba una intensa actividad satelital rusa en la región y afirmaron que las imágenes habían sido compartidas con Irán. Nueve de los reconocimientos cubrieron partes de Arabia Saudita, incluyendo cinco sobre la Ciudad Militar Rey Khalid, cerca de Hafar Al-Batin, en lo que parecía ser un esfuerzo por localizar componentes del sistema de defensa aérea THAAD, de fabricación estadounidense.

Zonas de Turquía, Jordania, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos también estuvieron bajo vigilancia satelital en dos ocasiones, mientras que puntos en Israel, Qatar, Irak, Baréin y en la base militar en la isla Diego García lo estuvieron una vez.

Como parte de una tendencia emergente, la evaluación añadió que los satélites rusos vigilan activamente el Estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por la que transita una quinta parte del flujo mundial de petróleo y GNL, donde Irán ha impuesto un bloqueo de facto a todos los buques, excepto a los considerados “no hostiles”.

Canal de comunicación permanente

El Ejército iraní asegura que ha destruido cuatro radares THAAD en sus ataques a las bases del Golfo REUTERS/U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters ATTENTION

Reuters no pudo confirmar de manera independiente el contenido del informe ucraniano.

La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, afirmó que ningún apoyo externo de cualquier país hacia Irán estaba afectando el éxito operativo de los Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán no emitió comentarios inmediatos. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia, país que invadió Ucrania hace cuatro años, no respondió a las solicitudes de información.

Los líderes europeos presionaron al Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, sobre este asunto durante una reunión del G7 el mes pasado. Dos diplomáticos señalaron que Rubio no respondió a las acusaciones, aunque públicamente ha restado importancia a la ayuda rusa a Irán, calificándola de insignificante.

La evaluación ucraniana sostiene que el intercambio de imágenes satelitales se organiza a través de un canal de comunicación permanente utilizado por Rusia e Irán, y que también podría estar siendo facilitado por espías militares rusos destacados en Teherán.

La fuente de seguridad regional confirmó un incidente específico detallado en el informe ucraniano que fue revelado por el presidente Volodimir Zelensky la semana pasada.

En dicho incidente, un satélite ruso tomó imágenes de la Base Aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita días antes de que Irán atacara la instalación el 27 de marzo, alcanzando un sofisticado avión E-3 Sentry AWACS de EEUU. Un satélite ruso volvió a pasar sobre el mismo lugar el 28 de marzo para evaluar los daños del ataque.

Alianza estratégica integral

Un avión de alerta temprana y control aerotransportado Boeing E-3 Sentry estadounidense dañado tras un ataque iraní a la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel. La imagen fue publicada en redes sociales el 29 de marzo de 2026 REDES SOCIALES/vía REUTERS

Rusia e Irán han profundizado sus lazos militares desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

En particular, Ucrania y Occidente sostienen que Irán suministró drones de ataque de largo alcance Shahed a Rusia, que a su vez los utilizó para bombardear territorio ucraniano mientras desarrollaba sus propias variantes más sofisticadas. Irán niega el suministro de armas utilizadas contra Ucrania.

Putin y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, firmaron un Tratado de Asociación Estratégica Integral en enero del año pasado. El Artículo Cuatro de dicho tratado establece que, “con el fin de fortalecer la seguridad nacional y contrarrestar amenazas comunes, los servicios de inteligencia y seguridad de las Partes Contratantes intercambiarán información y experiencia”.

Operaciones cibernéticas

06/05/2022 Rusia Europa Press/Contacto/La Nacion

La inteligencia ucraniana y la fuente de seguridad regional señalaron que Rusia parece estar prestando asistencia a Irán en el terreno de la ciberseguridad.

Grupos de hackers controlados por Irán han intensificado sus operaciones desde finales de febrero, apuntando principalmente a infraestructuras críticas y empresas de telecomunicaciones en el Golfo.

El informe ucraniano indica que grupos de hackers rusos e iraníes interactúan vía Telegram y destaca la colaboración entre los grupos rusos “Z-Pentest Alliance”, “NoName057(16)” y “DDoSia Project” con el grupo iraní “Handala Hack”.

Por ejemplo, el mes pasado, grupos como Handala Hack publicaron una advertencia en Telegram sobre ataques a los sistemas de información y comunicación de empresas energéticas israelíes. Simultáneamente, los grupos rusos publicaron credenciales de acceso a los sistemas de control de instalaciones de infraestructura crítica en Israel.

Los grupos de hackers iraníes también han empleado técnicas que sugieren haber sido obtenidas de piratas informáticos de la inteligencia militar rusa. Por ejemplo, los grupos iraníes “Homeland Justice” (UAC-0074) y “Karmabelow80” utilizaron ProfitServer, un proveedor de servidores rusos de Chelyabinsk, para registrar dominios.

(Con información de Reuters)