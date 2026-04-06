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El tráfico de buques en el estrecho de Ormuz alcanzó su nivel más alto en semanas: qué países fueron beneficiados

Mientras el mundo aguarda posibles avances de una difícil negociación entre Washington y Teherán, la adaptación de rutas y banderas flexibilizaron la circulación comercial, pero sin garantías sobre la estabilidad futura

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21 navíos pudieron atravesar el estrecho en dos días, una cifra que marca un crecimiento inédito (REUTERS/Francis Mascarenhas/Archivo)
21 navíos pudieron atravesar el estrecho en dos días, una cifra que marca un crecimiento inédito (REUTERS/Francis Mascarenhas/Archivo)

Mientras prosiguen las negociaciones para alcanzar un alto el fuego, el estrecho de Ormuz ha registrado un aumento en el tráfico marítimo, con veintiún buques cruzando este paso estratégico durante el último fin de semana. Las embarcaciones asociadas a Irak, India, China, Japón, Francia, Pakistán, Turquía, Grecia y Tailandia lograron pasar, pese a la presión diplomática y las estrictas medidas implementadas por Irán.

Durante el reciente fin de semana, Irak consiguió una exención especial de Irán y un petrolero con crudo iraquí atravesó el estrecho. India, por su parte, logró que ocho de sus buques de gas licuado de petróleo realizaran el cruce, reanudando así las compras de GNL iraní tras varios años. El resto de países mencionados también aseguraron el paso de algunos barcos, lo que ilustra que la capacidad de negociación bilateral es clave para el tránsito en la zona.

La cifra de 21 buques cruzando el estrecho de Ormuz en dos días representa el mayor flujo desde las primeras semanas del conflicto, aunque permanece lejos de los 135 barcos diarios que se transitaban antes de la guerra. El reciente repunte coincide con el endurecimiento de las condiciones impuestas por Irán, que exige pagos especiales por el paso y ajusta las exenciones de acuerdo con los intereses políticos y económicos de Teherán.

Entre los barcos autorizados, trece salieron hacia el mar Arábigo. La lista incluyó embarcaciones iraníes y barcos relacionados con otras naciones. Destaca el caso de las naves vinculadas a Francia y Japón, ya que los detalles de sus acuerdos permanecen poco claros y en algunos casos no se conoce con certeza el intermediario que gestionó la autorización.

Turquía anunció que tres de sus buques han atravesado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra
Turquía anunció que tres de sus buques han atravesado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra

Control iraní del Estrecho de Ormuz y peajes de tránsito

La gestión de Irán sobre el estrecho de Ormuz se ha vuelto más estricta conforme avanza la disputa. Las autoridades de Teherán anunciaron que solo permitirán el flujo marítimo una vez que los ingresos obtenidos por el peaje cubran los daños de guerra. Este control se traduce en un sistema formal de tarifas que, según armadores y operadores, resulta complejo y poco transparente.

En paralelo, Irán avanza en la aprobación de una nueva ley para regular oficialmente la administración del paso y el cobro de peajes. Las decisiones sobre exenciones, tarifas y rutas dependen de la evaluación política iraní, lo que deja a los operadores sujetos a criterios cambiantes y de difícil anticipación.

Un buque de carga en el golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con el Gobierno Musandam de Omán, en medio del conflicto entre EEUU e Israel con Irán, en Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Stringer/Archivo)
Un buque de carga en el golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con el Gobierno Musandam de Omán, en medio del conflicto entre EEUU e Israel con Irán, en Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Stringer/Archivo)

Acuerdos bilaterales y nacionalidades de los buques

Las negociaciones con Irán no obedecen a un protocolo estándar. Países como Irak recibieron exenciones específicas, mientras que otros, como Pakistán, obtuvieron recientemente una oferta para sacar veinte barcos del golfo Pérsico, cifra mayor a la de su flota retenida. Esta situación ha llevado a considerar la incorporación de otras embarcaciones o incluso el cambio de bandera de algunas naves para asegurar el suministro de bienes esenciales.

La variabilidad de las condiciones otorgadas por Irán responde tanto a consideraciones políticas como económicas. Muchos de los detalles acerca de los acuerdos bilaterales y las rutas elegidas se mantienen bajo cierta opacidad.

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Cambios en rutas marítimas y rol de Omán

La mayoría de los buques autorizados recientemente ha navegado cerca de la costa iraní, cumpliendo con las directrices de Teherán. Sin embargo, ya se registran más rutas por la costa opuesta, abriendo alternativas para algunos armadores.

Omán, país que comparte aguas del estrecho, confirmó la realización de conversaciones para agilizar y proteger el comercio marítimo a través del canal. Su función como mediador cobra importancia a medida que la región busca equilibrar las demandas de Irán con la necesidad internacional de mantener abierto el tránsito.

Aunque Irán ha dado salida a embarcaciones de varios socios en los últimos días, el control y la posibilidad de restricciones futuras dependen de las próximas decisiones que adopte Teherán, en función del desarrollo del conflicto.

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