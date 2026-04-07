Reino Unido registró récord de incendios de bicicletas y monopatines eléctricos en 2025, según datos oficiales

En 2025, los incendios de ebikes y e-scooters en Reino Unido alcanzaron cifras récord debido al uso de baterías de litio y la compra en plataformas en línea poco reguladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los incendios provocados por e-bikes y e-scooters (bicicletas y monopatines eléctricos) alcanzaron su nivel más alto en el Reino Unido durante 2025, con un incremento marcado en la frecuencia de estos siniestros atribuido al uso de baterías de litio y a la proliferación de productos adquiridos en plataformas en línea poco reguladas, según datos obtenidos por la agencia de noticias Press Association y difundidos por el medio británico The Guardian. El fenómeno reavivó la preocupación sobre los riesgos inherentes a estos dispositivos y la urgencia de imponer regulaciones más estrictas en el mercado digital.

De acuerdo con las cifras recopiladas a partir de solicitudes de acceso a la información dirigidas a los 49 cuerpos de bomberos británicos, con respuesta de 37 de ellos, se documentaron al menos 432 incendios de ebikes en 2025, lo que representa un aumento del 38 % en comparación con los 313 incidentes registrados en 2024 y más de cinco veces la cifra de 84 en 2021. En el mismo periodo, se contabilizaron 147 incendios de e-scooters, un alza del 20 % respecto a los 123 reportados el año anterior.

Los datos revelan una concentración geográfica: la brigada de bomberos de Londres encabezó las estadísticas nacionales, con 171 incendios de ebikes y 35 de e-scooters durante el año. Otras regiones, como Nottinghamshire, reportaron 30 incendios de ebikes, seguida de Greater Manchester (13) y Avon (10), mientras que fuera de Londres, Greater Manchester tuvo la mayor cantidad de incidentes de e-scooters (13), superando a Avon (10).

Un total de 432 incendios de ebikes y 147 de e-scooters fueron documentados en Reino Unido durante 2025, incrementándose en más del 38% y 20% respecto al año anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escalada de incendios en Reino Unido: cifras por región

Este aumento progresivo de siniestros encendió las alarmas de expertos y autoridades. Los incendios que involucran baterías de litio utilizadas en e-bikes y e-scooters pueden propagarse rápidamente y generar vapores tóxicos. Detrás del fenómeno se identifican fallos en baterías, kits de conversión o cargadores —especialmente aquellos que provienen de mercados digitales no regulados—, que presentan una mayor propensión a la defectuosidad en comparación con productos vendidos por minoristas establecidos, de acuerdo con la información.

Nick Bailey, representante de la empresa BatteryIQ, que desarrolla sistemas para controlar la seguridad de baterías, afirmó: “Las ebikes y e-scooters implicados en incendios son siempre productos de bajo costo vendidos a través de plazas en línea con controles de calidad deficientes”, informó el medio. Bailey advirtió también sobre la proliferación de un mercado negro de baterías fabricadas artesanalmente o falsificadas, orientadas a repartidores, ensambladas con celdas extraídas de cigarrillos electrónicos desechables: “No guardaría una batería en mi casa sin un monitoreo constante, sin importar lo que indique el fabricante”.

Consecuencias humanas y testimonios institucionales

En 2024 se registró una muerte relacionada directamente con este tipo de incidentes: Eden Abera Siem, de 30 años, falleció en el hospital tras un incendio en su domicilio del norte de Londres que, según las investigaciones, fue causado probablemente por la falla de una batería de e-bike en proceso de carga, de acuerdo con datos de la investigación.

La dimensión del riesgo ha sido subrayada por diversas voces institucionales. Lesley Rudd, directora ejecutiva de la organización benéfica Electricidad Segura Electrical Safety First, declaró: “Las baterías y accesorios de fabricación deficiente, que a menudo se comercializan a través de mercados en línea poco regulados, nos preocupan y constituyen una vía principal de entrada de dispositivos peligrosos a los hogares”. A su vez, advirtió: “Sin cambios sólidos y exigibles, las vidas están en serio peligro y es previsible que ocurran más muertes”.

Por su parte, Spencer Sutcliff, subcomisionado de la brigada de bomberos de Londres, indicó: “Estamos extremadamente preocupados por el problema de los incendios de ebikes y e-scooters y el impacto devastador que pueden tener en vidas y medios de subsistencia”, e informó que sus efectivos “siguen acudiendo a una cantidad preocupante de estos incidentes”.

Batería de litio de e-bike calcinada tras incendio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Normativa y respuesta de autoridades

El marco normativo actual ha intentado responder a los riesgos. Desde diciembre de 2021, los e-scooters privados están prohibidos en la red de Transport for London (TfL) debido al peligro de incendio; esta medida se extendió a la mayoría de las e-bikes no plegables en marzo del año pasado, tras un incendio en una estación del metro Rayners Lane. A nivel nacional, está prohibido el uso público de e-scooters privados, aunque persisten infracciones en numerosas ciudades. Los ensayos legales de alquiler de e-scooters continúan en pueblos y ciudades de Inglaterra desde julio de 2020.

La legislación británica exige que los motores de ebikes se desconecten al alcanzar una velocidad de 15,5 millas por hora (25 km/h), aunque la policía detecta cada vez más modificaciones ilegales que incrementan la velocidad considerablemente.

Sue Davies, responsable de políticas de derechos del consumidor en la organización Which?, señaló: “Las plazas en línea se ven cada vez más saturadas de productos inseguros. Las e-bikes y e-scooters son ejemplos de artículos que pueden poner en serio riesgo a los usuarios y a la vez perjudican a las empresas que cumplen la normativa”.

Davies añadió: “El gobierno ha iniciado una consulta muy necesaria para actualizar el marco de seguridad de productos, lo que incluye imponer obligaciones a las plataformas digitales para evitar que vendedores externos ofrezcan artículos inseguros. Estas obligaciones deben ser firmes y exigibles, con medidas claras para proteger a los consumidores y reducir el riesgo de incendios y otros daños”.