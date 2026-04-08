Israel respaldó el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán

El primer ministro Benjamin Netanyahu (EP)

El Gobierno de Israel anunció este miércoles que apoyó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender durante dos semanas los ataques contra Irán, aunque aclaró que el alto el fuego “no incluye al Líbano”, donde mantiene un frente de conflicto abierto.

En un comunicado difundido por la Oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, Israel sostuvo que “apoya la decisión” de Trump bajo ciertas condiciones. “Israel apoya la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán por dos semanas sujeto a que Irán abra inmediatamente los estrechos y detenga todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región”, indicó el texto.

El anuncio se produjo luego de que Washington y Teherán acordaran el martes una tregua de dos semanas, poco antes de que venciera el plazo fijado por Trump. El entendimiento apunta a abrir una instancia de negociación para poner fin al conflicto. Según lo informado, las conversaciones comenzarán el viernes en Pakistán.

Desde Irán señalaron que garantizarán el tránsito seguro en el estrecho de Ormuz durante el período de la tregua y precisaron que el cese de hostilidades servirá para mantener conversaciones con Estados Unidos con el objetivo de terminar la guerra.

El anuncio se produjo luego de que Washington y Teherán acordaran el martes una tregua de dos semanas, poco antes de que venciera el plazo fijado por Trump (EFE)

El Gobierno israelí reiteró su respaldo a los objetivos de Washington en relación con Irán. En ese sentido, afirmó que “apoya el esfuerzo de Estados Unidos para garantizar que Irán ya no represente una amenaza nuclear, de misiles y de terrorismo”.

Sin embargo, el comunicado israelí estableció diferencias con declaraciones previas sobre el alcance del acuerdo. Según Israel, el alto el fuego “no incluye al Líbano”, en contradicción con lo afirmado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien actúa como mediador.

Sharif sostuvo que Estados Unidos y sus aliados acordaron un cese de hostilidades “en todas partes, incluido el Líbano”, y afirmó que la tregua entró en vigor inmediatamente después del anuncio. “Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, CON VIGENCIA INMEDIATA”, publicó en la red social X.

“Esperamos sinceramente que las ‘Conversaciones de Islamabad’ logren una paz sostenible y deseamos compartir más buenas noticias en los próximos días”, añadió el mandatario.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (REUTERS)

El frente en el Líbano se abrió tras el lanzamiento de cohetes por parte del grupo Hezbollah, financiado por el régimen d Irán, contra Israel. Ese ataque derivó en una ofensiva israelí que incluyó operaciones aéreas y terrestres dentro del territorio libanés.

De acuerdo con reportes de las autoridades de ambos países, los ataques dejaron más de 1.500 muertos y 4.800 heridos desde el inicio de la ofensiva. El conflicto en esa zona permanece activo, según la posición expresada por Israel en su comunicado.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se presenta como una pausa temporal para avanzar en negociaciones, mientras persisten diferencias sobre su alcance, en particular respecto al frente en el Líbano.

(Con información de EFE y AFP)