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El Ministerio de Defensa de Israel anuncia un plan para acelerar la fabricación de misiles Arrow

La iniciativa involucra la cooperación de firmas locales y estadounidenses, así como nuevas asignaciones presupuestarias, para expandir la cobertura antimisiles y sostener el liderazgo tecnológico

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ARCHIVO: El sistema de defensa Arrow 3 de Israel (MOD Israel)
ARCHIVO: El sistema de defensa Arrow 3 de Israel (MOD Israel)

La producción del interceptor Arrow se incrementará a un ritmo sin precedentes luego de la aprobación, por parte del Comité Ministerial para Adquisiciones de Israel, del plan presentado por el Ministerio de Defensa. Esta decisión permitirá aumentar significativamente tanto la tasa de fabricación como las reservas del sistema Arrow, según informó el propio ministerio.

El refuerzo de la defensa aérea se perfila como una respuesta directa a la intensificación del conflicto actual con el régimen de Irán, con el fin de garantizar que la capacidad operativa y el margen de acción de Israel permanezcan intactos durante el tiempo que amerite el enfrentamiento.

Una de las novedades resaltadas en las últimas fases de desarrollo del programa es el aumento sostenido del ritmo de producción mensual, una tendencia que se ha consolidado desde el inicio de la operación Roaring Lion, según precisó el director general del Ministerio de Defensa, el mayor general retirado Amir Baram.

Las medidas tomadas desde el comienzo junto a la industria han sido fundamentales para asegurar la resistencia operativa de las Fuerzas de Defensa de Israel”, afirmó Baram, quien adelantó que la reciente aprobación presupuestaria permitirá reforzar la preparación ante los próximos desafíos de seguridad.

El sistema Arrow tras los ataques desde Irán y Yemen

La aceleración en la fabricación de los interceptores Arrow responde a la necesidad de fortalecer el segmento superior de la defensa israelí frente a amenazas balísticas de largo alcance. El ministro de defensa, Israel Katz, detalló que Israel cuenta actualmente con reservas suficientes de interceptores para resguardar a la población, mientras que la agilización de la línea de montaje apunta a mantener la libertad de acción y “la intensidad operativa que la situación exige”.

La declaración del ministro fue contundente: “El régimen de los ayatolás debe saber que Israel es resiliente y fuerte, está preparado para sostener la campaña el tiempo que sea necesario, y continúa reforzando sus capacidades defensivas y ofensivas mientras combate”, expresó Katz.

En el último año, el Ministerio de Defensa operó en modalidad de emergencia, particularmente tras el inicio de la operación Roaring Lion, para aumentar la disponibilidad de todos los sistemas de defensa en capas, priorizando el Arrow. El director de la organización de defensa antimisiles de Israel (IMDO), Moshe Patel, lidera el plan de aceleración con apoyo del Departamento de Presupuesto y otras áreas del ministerio.

Cómo es el moderno sistema Hetz-Arrow que utilizó Israel para interceptar los misiles balísticos iraníes

El Arrow se ha convertido en la piedra angular de la defensa israelí contra proyectiles balísticos, y ha probado su eficacia al interceptar numerosos misiles de alcance significativo lanzados desde Irán y Yemen en el marco del conflicto en curso, según datos del Ministerio de Defensa de Israel.

El director de la Dirección de Investigación y Desarrollo para la Defensa (DDR&D), brigadier general retirado Daniel Gold, destacó que “el sistema Arrow constituye la capa superior de la defensa antimisiles israelí y ha mostrado una actuación sobresaliente frente a misiles iraníes y yemeníes en los últimos años”. Gold remarcó que reforzar la producción y aumentar la adquisición de interceptores es un paso crucial para mantener la ventaja cualitativa de Israel y asegurar la protección de la sociedad y las bases militares.

El desarrollo del Arrow: alianza entre Israel y Estados Unidos

El sistema Arrow es fruto de un programa conjunto entre Israel y la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos (MDA), con integración tecnológica y financiera de ambas naciones. La empresa estatal Israel Aerospace Industries (IAI) desempeña el rol de contratista principal a través de su división MLM, en colaboración con el fabricante estadounidense STARK Aerospace. En el proceso intervienen otras firmas destacadas como ELTA y TMM (ambas divisiones de IAI), Elbit Systems, Tomer y Rafael Advanced Defense Systems.

El Arrow funciona como columna vertebral de un entramado de defensa multicapa que incluye otros sistemas como David’s Sling y Cúpula de Hierro (Iron Dome), todos bajo la supervisión de la DDR&D y la IMDO. Esta cooperación estratégica garantiza a Israel un liderazgo tecnológico sostenido en defensa aérea.

IAI ha resaltado la relevancia de la tecnología Arrow 3, capaz de interceptar misiles balísticos a gran altitud y con alta precisión. Boaz Levy, presidente y consejero delegado de IAI, declaró: “En pleno operativo Roaring Lion y frente a amenazas balísticas activas, la necesidad del Arrow 3 se ha vuelto más evidente que nunca. Nuestro conocimiento técnico sumado a la dedicación y profesionalismo del equipo aseguran que seguiremos al frente, fortaleciendo la seguridad nacional y ofreciendo la protección más avanzada del mundo”.

Características técnicas y antecedentes de despliegue

El programa Arrow abarca dos variantes principales: Arrow-2 y Arrow-3, ambas integradas exclusivamente en la capa superior del sistema defensivo israelí.

El Arrow-2 actúa frente a misiles de alcance medio y largo. Su desarrollo se intensificó en 1991, como respuesta al lanzamiento de misiles Scud sobre Israel durante la Primera Guerra del Golfo. El 29 de noviembre de 1998, la Fuerza Aérea israelí puso en operación su primer sistema Arrow-2, instalando una segunda batería en noviembre de 2002. El sistema integra el centro de comando Citron Tree, diseñado por Elbit Systems, que mantiene enlaces esenciales con la Fuerza Aérea y el Comando de la Retaguardia de las Fuerzas de Defensa de Israel, así como un radar Green Pine —y su variante Super Green Pine— fabricados por Elta, filial de IAI, especializados en la detección y seguimiento de misiles de largo alcance.

Una imagen distribuida por el Ministerio de Defensa de Israel el 28 de julio de 2019 muestra el lanzamiento del misil hipersónico antibalístico Arrow-3 en un lugar no revelado de Alaska (Ministerio de Defensa de Israel)
Una imagen distribuida por el Ministerio de Defensa de Israel el 28 de julio de 2019 muestra el lanzamiento del misil hipersónico antibalístico Arrow-3 en un lugar no revelado de Alaska (Ministerio de Defensa de Israel)

En cuanto al Arrow-3, se trata de la pieza más avanzada del repertorio defensivo israelí. Esta tecnología, también desarrollada con el apoyo de la MDA, permite interceptar misiles a gran altura fuera de la atmósfera terrestre, y su integración quedó en manos de MLM (IAI), con asistencia clave de Boeing, Tomer, Rafael y Elisra (subsidiaria de Elbit Systems). El Arrow-3 fue transferido a la Fuerza Aérea israelí el 18 de enero de 2017 y ese mismo año recibió el premio nacional de defensa. En julio de 2019, Israel y Estados Unidos realizaron una serie de pruebas de impacto directo en Alaska que evidenciaron la capacidad del sistema para destruir objetivos de alta altitud fuera del ambiente atmosférico, según informó el Ministerio de Defensa de Israel.

La reconfiguración de la defensa antimisiles

La Dirección de Investigación y Desarrollo para la Defensa (DDR&D), dependiente del Ministerio de Defensa, es reconocida globalmente por su tarea en investigación militar y es responsable de dotar a las Fuerzas de Defensa de Israel y a la estructura nacional de defensa de tecnología de vanguardia y soporte logístico.

La Israel Missile Defense Organization (IMDO) gestiona el desarrollo de sistemas activos de defensa como Iron Dome, David’s Sling y las diferentes versiones del Arrow, manteniendo una colaboración constante con la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos. La adaptabilidad y crecimiento conjunto de la industria local e internacional han resultado determinantes para que Israel mantenga la iniciativa táctica ante amenazas balísticas de evolución constante.

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