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El líder supremo de Irán dijo que la muerte de su jefe de inteligencia no frenará la ofensiva en Medio Oriente

El régimen iraní insistió en que la Guardia Revolucionaria Islámica mantendrá su cohesión pese a la pérdida de varios de sus principales mandos

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Imagen de archivo de Mojtaba Khamenei en un encuentro en Teherán, años antes de asumir la conducción política y religiosa de Irán (REUTERS)
Imagen de archivo de Mojtaba Khamenei en un encuentro en Teherán, años antes de asumir la conducción política y religiosa de Irán (REUTERS)

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, dijo este lunes que la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, no alterará la continuidad de las operaciones militares iraníes ni la línea estratégica de sus fuerzas armadas.

En un mensaje difundido por medios estatales, sostuvo que los “asesinatos” de mandos no pueden detener “los ideales de la yihad” ni “la senda de la verdad y la justicia”, en referencia al ataque registrado en las últimas horas contra uno de los principales cuadros de seguridad del régimen.

Khamenei atribuyó la muerte de Khademi a lo que definió como “terrorismo sionista”, al sostener que el enemigo, tras “sucesivas derrotas en la guerra impuesta a la nación”, volvió a recurrir al asesinato selectivo de un alto oficial de inteligencia.

En su declaración, presentó al jefe militar muerto como un funcionario que dedicó décadas a tareas de seguridad, defensa e inteligencia, y afirmó que alcanzó “la gracia del martirio”.

El pronunciamiento del líder iraní llega en un momento de máxima presión sobre Teherán.

Irán confirma la muerte de Majid Khademi, jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria
Irán confirma la muerte de Majid Khademi, jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria

La muerte de Khademi se produjo mientras sigue abierta la guerra iniciada el 28 de febrero tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre instalaciones iraníes, un conflicto que ya dejó miles de muertos y expandió la tensión a frentes energéticos, marítimos y diplomáticos.

En el texto oficial, Khamenei insistió en que la estructura militar iraní mantendrá su cohesión pese a la pérdida de uno de sus principales responsables de inteligencia.

La leal fila de combatientes y muyahidines es ya tan larga y firme que el terrorismo y el crimen no pueden detener sus ideales”, afirmó.

La frase fue interpretada como una señal de continuidad en la cadena de mando de la Guardia Revolucionaria, incluso bajo ataques directos contra sus cuadros superiores.

La reacción del régimen fue acompañada por un mensaje del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien calificó el asesinato como una muestra de que Estados Unidos e Israel intentan compensar “la debilidad en el campo de batalla con cobardes asesinatos”. También advirtió que a sus adversarios “les esperan golpes más duros”, en una nueva amenaza de represalias.

El régimen iraní insistió en que la Guardia Revolucionaria Islámica mantendrá su cohesión pese a la pérdida de varios de sus principales mandos
El régimen iraní insistió en que la Guardia Revolucionaria Islámica mantendrá su cohesión pese a la pérdida de varios de sus principales mandos

Las declaraciones se suman al endurecimiento del discurso iraní frente al ultimátum planteado por Donald Trump, quien fijó hasta el martes por la noche el plazo para que Teherán permita nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Desde Irán ya anticiparon que no reabrirán el paso como parte de una tregua temporal, mientras el propio Ghalibaf advirtió el domingo que las decisiones de Washington pueden arrastrar a la región a un “infierno viviente”.

La muerte de Khademi adquiere además un peso estratégico por el rol que ocupaba dentro del sistema de seguridad del régimen. Como jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, estaba vinculado al seguimiento interno, la contrainteligencia y la coordinación de operaciones sensibles en el exterior. Su caída se produce en paralelo con bombardeos sobre complejos petroquímicos, infraestructura energética y posiciones militares iraníes.

El mensaje de Khamenei apunta a reafirmar la continuidad operativa del aparato militar y sostener la narrativa de resistencia del régimen mientras crece la presión internacional por la crisis en Ormuz, la suba del petróleo y la posibilidad de nuevos ataques sobre infraestructura estratégica.

Donald Trump fijó hasta el martes por la noche el plazo para que Teherán permita nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz (REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump fijó hasta el martes por la noche el plazo para que Teherán permita nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz (REUTERS/Kevin Lamarque)

Con el plazo impuesto por la Casa Blanca a punto de expirar y la Guardia Revolucionaria prometiendo una “venganza aplastante”, las palabras del líder supremo marcan una nueva señal de que Irán no muestra intención de retroceder en el conflicto abierto con Washington e Israel.

(Con información de Europa Press y AFP)

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