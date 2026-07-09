Abelardo de la Espriella cumplirá promesa religiosa que hizo en campaña a la virgen de Chiquinquirá: de esto se trata

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, estará en la Diócesis de Chiquinquirá - crédito Sergio Acero/Reuters

El presidente electo Abelardo de la Espriella visitará este jueves 9 de julio de 2026 la ciudad de Chiquinquirá, en Boyacá, para asistir al santuario local y cumplir una promesa religiosa que dijo haber hecho durante la campaña a la virgen del Rosario. La visita estaba prevista para el último fin de semana de junio, pero fue aplazada por ajustes de agenda tras compromisos en Antioquia y Nariño.

Las autoridades de Chiquinquirá confirmaron que a las 11:00 a. m. el líder del movimiento político Defensores de la Patria participará en la plaza de La Libertad de una misa campal en homenaje a Nuestra Señora del Rosario. La ceremonia será presidida por monseñor Ramón Alberto Rolón, obispo de la Diócesis de Chiquinquirá.

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El presidente electo participará de una misa campal en homenaje a Nuestra Señora del Rosario. La ceremonia será presidida por monseñor Ramón Alberto Rolón, obispo de la Diócesis de Chiquinquirá - crédito Google Maps

En el anuncio del aplazamiento, De la Espriella explicó: “Queridos compatriotas de Chiquinquirá, teníamos toda la ilusión de poder estar hoy dándole gracias a nuestra Virgen de Chiquinquirá, porque le hice una promesa. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo no alcanzamos, ya que venimos de San Pedro en los Milagros en Antioquia y de Las Lajas, en el departamento de Nariño y no nos da el tiempo”.

Miembros del equipo del mandatario electo revelaron a La FM que el regreso al departamento está previsto para el 19 de julio de 2026, para una reunión con alcaldes y con el gobernador Carlos Amaya, a quien criticó durante la campaña.

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El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y Abelardo de la Espriella hablarán sobre acciones conjuntas para fortalecer el departamento - crédito Colprensa

Tras la victoria en segunda vuelta del abogado, Amaya señaló que reconocía los resultados y la derrota de su partido Alianza Verde, que apoyó a Iván Cepeda, rival del ganador. “Como demócratas, aceptar los resultados. El pueblo colombiano habló, así sea por un estrecho margen el presidente se definió y a mí como gobernador me toca hacer lo que hice con Duque y con Petro porque tampoco voté, y es trabajar, trabajar por esta tierra hermosa”, dijo.

El gobernador también afirmó: “Ya las elecciones pasaron y no se puede seguir dividiendo un pueblo y un país porque la división al final lo que hace es deteriorar la democracia. Yo tengo siempre toda la voluntad de relacionarme con la institucionalidad. Insisto, yo por el presidente Petro no voté y muchos decían: mire, Amaya no va a tener ni cómo hablar con el gobierno nacional. Tuve las mejores relaciones y las tengo con el gobierno nacional del presidente Petro”.

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El empalme abrió una relación directa con los alcaldes y vigilancia sobre los recursos

El líder del movimiento político Defensores de la Patria anunció desde Cucúta, Norte de Santander, la eliminación de intermediarios entre la Nación y las administraciones locales. Según lo planteado en el encuentro, los alcaldes podrán comunicarse de manera directa con la nueva administración para presentar proyectos y hacer seguimiento a las inversiones, sin acudir a “palancas políticas”.

De la Espriella también advirtió que los recursos destinados a Norte de Santander tendrán seguimiento permanente desde la Presidencia. “Aquí vamos a hacer inversión, pero voy a exigir que se respete cada peso de los colombianos. No voy a aceptar politiquería ni corrupción de ninguna clase”, afirmó.

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Abelardo de la Espriella afirmó que su gobierno priorizará en Norte de Santander la recuperación del territorio, la reactivación del comercio y el destrabe de proyectos - crédito X

Al empalme asistieron el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y seis alcaldes en representación de los municipios del departamento: Jorge Acevedo, de Cúcuta; Klaus Faber Mogollón, de Pamplona; Elkin Caballero, de El Zulia; Alexi Valencia, de Los Patios; Emiro Cañizares, de Ocaña; y Richar Claro, de Tibú.

La jornada dejó además un compromiso entre el Gobierno entrante y las autoridades territoriales para convertir la recuperación de la seguridad en el punto de partida de los proyectos pendientes desde hace años. Ese objetivo incluye reforzar la frontera con Venezuela y devolver al departamento un papel central en la agenda nacional.

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De la Espriella lanzó su mensaje más duro hasta ahora sobre seguridad en el Catatumbo. Desde Cúcuta declaró objetivos militares a alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del Eln, y a alias Andrey, comandante del frente 33 de las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá.

“Aprovecho los micrófonos de todos los medios que nos acompañan para declarar a alias Alfred, del frente de guerra nororiental del ELN, y a alias Andrey, del frente 33 de las Farc, objetivos militares del Gobierno del Tigre”, dijo el presidente electo. Acto seguido fijó el plazo: “Tienen un mes para entregarse; de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les haremos sentir todo el peso de la ley y del Estado de derecho”.

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Ambos cabecillas son señalados por las autoridades de dirigir operaciones armadas en una de las crisis humanitarias más graves que ha enfrentado esa región en las últimas décadas. El impacto incluye numerosos casos de confinamiento que mantienen bajo presión a comunidades rurales de la mayoría de los municipios del Catatumbo.