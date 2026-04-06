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Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, murió en un ataque aéreo

La acción dirigida por mandos de inteligencia impactó a la figura clave del brazo armado del régimen, acusada de organizar ataques internacionales y controlar la represión interna

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Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron la eliminación del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en Teherán tras una operación nocturna. (EFE/ARCHIVO)
Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron la eliminación del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en Teherán tras una operación nocturna. (EFE/ARCHIVO)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abatieron al jefe de la organización de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en Teherán. El ataque, realizado durante la noche, tuvo como objetivo a Majid Khatem-Hosseini Khadami, identificado como presidente de la organización de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Según el comunicado oficial, la operación fue ejecutada por la Fuerza Aérea bajo la guía precisa de la Dirección de Inteligencia de las FDI.

El comunicado israelí describe a Khadami como uno de los comandantes más experimentados de la Guardia Revolucionaria, con años de trayectoria en asuntos militares y de seguridad. Había sido nombrado jefe de la organización tras la muerte de Muhammad Khatami en la Operación “Am Kalavi”. Durante su gestión, Khadami se encargó de recopilar información estratégica y elaborar informes para los altos mandos del régimen iraní, especialmente durante la Operación “El Rugido del Harrier”.

La información difundida por las FDI señala que Khadami desempeñó un papel central en la campaña de inteligencia iraní. Los datos que obtuvo fueron utilizados para planificar y ejecutar operaciones terroristas. Además, se le atribuye la promoción de actos contra el Estado de Israel y la comunidad judía en todo el mundo, así como la participación en intentos de atacar objetivos estadounidenses.

Primer plano de un hombre de mediana edad con barba, vistiendo un uniforme militar verde oliva con insignias doradas, mirando hacia la izquierda. Se ve un anillo en su mano izquierda
Majid Khatem-Hosseini Khadami, líder de la inteligencia iraní, fue identificado como el objetivo principal y presidía una organización clave en la Guardia Revolucionaria.

El comunicado destaca que Khadami también fue responsable de la vigilancia sobre ciudadanos iraníes como parte de la represión de protestas internas en Irán. Su eliminación, de acuerdo con las FDI, se suma a la de decenas de comandantes del régimen iraní que han sido neutralizados durante la operación en curso.

La eliminación de Majid Khatem-Hosseini Khadami representa, según las FDI, un golpe considerable para los sistemas de mando y control de la Guardia Revolucionaria. El comunicado sostiene que este hecho limita la capacidad de la organización para llevar a cabo actividades terroristas contra Israel y otros países, y forma parte de una serie de acciones dirigidas contra altos mandos del régimen iraní, en un ambiente de tensión creciente en la región. El mensaje subraya que la operación busca debilitar la infraestructura de inteligencia y las capacidades operativas de la Guardia Revolucionaria, considerada responsable de acciones hostiles a nivel internacional.

Otra baja en Teherán

El ejército israelí afirmó este domingo haber matado en Teherán a Mohammad Reza Ashrafi Kahi, a quien identifica como el responsable comercial del Cuartel General del Petróleo de la Guardia Revolucionaria iraní, en un ataque ejecutado el viernes que forma parte de una campaña sostenida contra figuras clave del aparato energético y militar de Irán.

Israel abatió al responsable comercial del Cuartel del Petróleo de la Guardia Revolucionaria iraní (REUTERS/ARCHIVO)
Israel abatió al responsable comercial del Cuartel del Petróleo de la Guardia Revolucionaria iraní (REUTERS/ARCHIVO)

Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Ashrafi Kahi administraba operaciones comerciales valuadas en miles de millones de dólares anuales y era pieza central en el financiamiento de las capacidades militares de la Guardia Revolucionaria. Israel sostiene que el Cuartel General del Petróleo “permite la continuidad de las actividades y el rearme militar” del cuerpo de élite iraní mediante la venta de crudo, eludiendo así las sanciones internacionales impuestas al régimen.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán operando contra los comandantes y líderes del régimen terrorista iraní donde sea necesario”, advirtió el comunicado.

La muerte de Ashrafi Kahi se produjo un día después de que Israel eliminara a Jamshid Eshaqi, a quien califica como ex comandante del mismo Cuartel General del Petróleo. Ambas bajas, producidas en apenas 48 horas, apuntan a desarticular la estructura que, según Tel Aviv, permite a Irán financiar su esfuerzo bélico a través de la exportación de hidrocarburos pese a las restricciones internacionales.

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