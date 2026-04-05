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Cómo la IA le permitió a Israel mejorar su sistema de alerta de misiles en medio de la guerra con el régimen de Irán

La incorporación de nuevas tecnologías ha permitido que las advertencias se emitan solo en áreas específicas, optimizando la respuesta ante ataques y reduciendo el tiempo que la población permanece en refugios durante conflictos armados

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Misiles interceptados por Israel.
Misiles interceptados por Israel.

En la guerra en la Franja de Gaza y en sus dos guerras con Irán en menos de un año, Israel emplea la inteligencia artificial para perfeccionar su sistema de alerta temprana de misiles.

En junio del año pasado, durante el conflicto de doce días con el régimen persa, la llegada de misiles activaba alertas aéreas en toda la ciudad y los israelíes tenían que correr a refugiarse, a menudo varias veces al día.

Pero ahora los sistemas que advierten de un ataque inminente son más sofisticados y localizados.

Sarah Chemla es una madre de 32 años, cuyo segundo hijo nació en una sala de partos habilitada en un búnker subterráneo en Tel Aviv durante la guerra de 2025 con Irán.

En aquel entonces, cada alerta que sonaba se aplicaba a toda la ciudad pero ahora el sistema es más preciso. “Pasamos menos tiempo en los refugios, aunque el estrés sigue ahí”, asegura.

Gente refugiada en una estación de metro subterránea mientras las sirenas antiaéreas alertan de un misil iraní entrante en Ramat Gan, Israel, el martes 10 de marzo de 2026. (AP Foto/Oded Balilty)
Gente refugiada en una estación de metro subterránea mientras las sirenas antiaéreas alertan de un misil iraní entrante en Ramat Gan, Israel, el martes 10 de marzo de 2026. (AP Foto/Oded Balilty)

Desde el 28 de febrero y el nuevo ataque de Israel y Estados Unidos a Irán que desató la actual guerra en Oriente Medio, el país vuelve a estar en alerta.

Pero ahora Chemla ya no tiene que despertar a sus hijos bruscamente cada vez que suena una sirena y algunas noches incluso logran dormir del tirón.

“Antes, las alarmas sonaban en todo Tel Aviv cada vez que un misil se dirigía a la zona”, explicó a la AFP. “Ahora las alertas están ultralocalizadas. Si un proyectil se dirige al sur de la ciudad, solo recibo una prealerta y ya no tengo que despertar a mis hijos”.

En los últimos meses la defensa civil israelí ha modernizado su sistema para hacer la vida más llevadera bajo la constante amenaza de los misiles.

El cambio ha sido posible gracias a la IA, que ayuda a predecir dónde es probable que caigan los proyectiles.

“Se han disparado contra Israel más de 60.000 misiles, cohetes, drones y amenazas aéreas”.
“Se han disparado contra Israel más de 60.000 misiles, cohetes, drones y amenazas aéreas”.

1.700 zonas de alerta

Desde el brutal ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 perpetrado por el grupo extremista palestino Hamas, y que desencadenó la guerra de Gaza, “se han disparado contra Israel más de 60.000 misiles, cohetes, drones y amenazas aéreas”, dijo a la AFP el excomandante de la defensa aérea Ran Kochav.

“Cada lanzamiento ha sido objeto de un análisis completo (...) que incorpora todas sus características: trayectoria, tiempo, meteorología, ángulo de lanzamiento y firma de radar”, explica, unos datos que se procesan con ayuda de la IA.

La empresa de defensa israelí Elbit Systems también ha desplegado su sistema SkyEye, según medios locales.

“La IA recopila millones de datos y realiza lo que se conoce como fusión de datos”, explica Yehoshua Kalisky, especialista en láser e investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Tel Aviv.

Para cada lanzamiento desde Irán o Líbano —donde Israel también está en guerra con Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán—, la predicción se transmite al Mando de la Retaguardia del ejército, responsable de la protección de los civiles.

Una persona pasea a sus perros en un estacionamiento subterráneo utilizado como refugio antibombas público mientras los israelíes celebran el Seder de Pésaj, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, durante la festividad judía de Pésaj, en Tel Aviv, Israel, el 1 de abril de 2026. REUTERS/Ammar Awad
Una persona pasea a sus perros en un estacionamiento subterráneo utilizado como refugio antibombas público mientras los israelíes celebran el Seder de Pésaj, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, durante la festividad judía de Pésaj, en Tel Aviv, Israel, el 1 de abril de 2026. REUTERS/Ammar Awad

Hace casi 20 años, durante la guerra de 2006 con Hezbollah, “el país estaba dividido en 25 zonas de alerta”, dijo a la AFP una fuente del Mando de la Retaguardia bajo condición de anonimato, peo ahora “hay 1.700”.

Las principales ciudades están ahora divididas en subzonas para evitar el confinamiento innecesario de millones de personas en refugios.

La principal vía de comunicación es una aplicación, descargada en más de cuatro millones de teléfonos, que transmite alertas geolocalizadas en tiempo real.

(con información de AFP)

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