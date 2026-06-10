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Abelardo de la Espriella domina las redes sociales mientras Ivan Cepeda acelera su estrategia digital para la segunda vuelta

La narrativa, los símbolos de campaña y la inversión en publicidad digital marcan diferencias entre las candidaturas en la recta final de las elecciones presidenciales

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Ilustración acuarela de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda mirando un teléfono móvil. Símbolos de redes sociales emergen del dispositivo.
Campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda intensifican su actividad digital en la recta final de la segunda vuelta presidencial. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, las redes sociales se han consolidado como uno de los principales escenarios de disputa entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. De acuerdo con un análisis publicado por El Tiempo, ambos candidatos afrontan esta etapa de la campaña con estrategias digitales distintas, marcadas por diferencias en posicionamiento, narrativa y presencia en plataformas digitales.

Según el diario, la campaña ha estado acompañada por el uso de inteligencia artificial, videos virales y una creciente actividad en redes sociales. Sin embargo, expertos consultados por el medio coinciden en que existe una ventaja de De la Espriella en este frente, producto de una estrategia que viene desarrollándose desde el inicio de la contienda electoral.

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Una narrativa digital consolidada

Desde el arranque de la campaña, De la Espriella apostó por una presencia constante en redes sociales, respaldada por una identidad visual definida y una narrativa que ha mantenido a lo largo del proceso electoral.

Entre los elementos que han caracterizado su estrategia se encuentran símbolos como el tigre, el saludo militar y la camiseta de la Selección Colombia, así como consignas como “Firme por la Patria” y la idea de una “Patria Milagro”, conceptos que han sido utilizados de manera recurrente en sus publicaciones digitales.

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De acuerdo con El Tiempo, en esta etapa de la campaña el candidato ha combinado su actividad en redes con recorridos regionales y eventos públicos, sin abandonar la producción constante de contenido para plataformas digitales. Parte de estos elementos simbólicos quedaron cobijados por una medida provisional emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, mientras se resuelve una acción judicial relacionada con el uso de símbolos patrios durante la campaña.

Para el analista político Carlos Arias, citado por el diario, una de las fortalezas de la candidatura ha sido la consistencia de su narrativa.

“En comunicación política los símbolos son fundamentales para generar identificación emocional con los electores”, explicó el experto, quien considera que la campaña ha logrado posicionar mensajes y elementos visuales fácilmente reconocibles y amplificables en redes sociales.

Abelardo de la Espriella ha fortalecido una narrativa digital basada en símbolos como el tigre y mensajes de alta recordación, acompañada de una producción constante de contenido. - crédito Infobae Colombia
Abelardo de la Espriella ha fortalecido una narrativa digital basada en símbolos como el tigre y mensajes de alta recordación, acompañada de una producción constante de contenido. - crédito Infobae Colombia

Cepeda acelera ajustes tras la primera vuelta

En contraste, la campaña de Iván Cepeda mantuvo durante gran parte del proceso un enfoque centrado en recorridos territoriales, encuentros ciudadanos y actos públicos.

No obstante, tras los resultados de la primera vuelta presidencial, en la que quedó por detrás de De la Espriella por menos de 700.000 votos, el equipo del candidato ha intensificado sus esfuerzos para fortalecer su presencia digital.

Esta necesidad de reajuste fue reconocida por Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social y dirigente cercano al Pacto Histórico. En declaraciones a Blu Radio, Bolívar aseguró que existió un “exceso de optimismo” dentro de la campaña, lo que habría dificultado la preparación anticipada para una eventual segunda vuelta.

De acuerdo con sus declaraciones, la reorganización de la estrategia consumió varios días después de conocerse los resultados electorales, tiempo que ahora buscan recuperar mediante nuevos mensajes y una identidad visual más definida.

Iván Cepeda - crédito Lina Gasca/Colprensa/@jinkookalien/X
La campaña de Cepeda refuerza su presencia digital con nuevos símbolos como el corazón coreano impulsado por seguidores del k-pop, en medio de su intento por acelerar su estrategia en redes tras la primera vuelta. - crédito Lina Gasca/Colprensa/@jinkookalien/X

El desafío de construir una identidad digital

Uno de los cambios recientes más visibles en la campaña de Cepeda ha sido la adopción del llamado corazón coreano como símbolo de respaldo en redes sociales, impulsado por seguidoras del movimiento k-pop que apoyan su candidatura.

Sin embargo, Arias señaló al medio, que dicho símbolo no necesariamente genera una interpretación uniforme entre distintos sectores del electorado. Según explicó, algunas personas lo asocian con dinero, situación que ha derivado en comentarios críticos y burlas en plataformas digitales.

El analista considera además que uno de los principales retos de la campaña de Cepeda es ampliar su alcance más allá de los espacios digitales donde tradicionalmente se concentra su base de apoyo.

“Cepeda sigue en ecosistemas digitales de la izquierda y es víctima de los mensajes del Presidente, que tienen un eco digital muy poderoso y que ocasionalmente opacan al de su candidato”, afirmó.

La importancia de reaccionar con rapidez

Una visión similar fue planteada por Alessandro Iacono, experto en comunicación política consultado por el diario, quien considera que la diferencia entre ambas campañas se evidenció incluso la noche de la primera vuelta.

Según explicó, mientras la campaña de De la Espriella reaccionó rápidamente con contenidos dirigidos a consolidar una narrativa favorable tras los resultados, la de Cepeda tardó más tiempo en fijar un mensaje unificado.

Para Iacono, la velocidad en la comunicación digital es determinante en campañas electorales modernas.

“La gente suele acercarse a quien percibe como ganador. Incluso en una derrota hay que encontrar algo que celebrar y comunicarlo rápidamente”, señaló.

El experto agregó que los formatos espontáneos y directos suelen tener mejores resultados frente a contenidos más estructurados, debido a las dinámicas actuales de los algoritmos en plataformas digitales.

Registros de Meta Ads y Google muestran que mientras Cepeda invierte en redes sociales, De la Espriella registra mayor actividad a través de anunciantes externos. - crédito Meta Ads y Google Ads
Registros de Meta Ads y Google muestran que mientras Cepeda invierte en redes sociales, De la Espriella registra mayor actividad a través de anunciantes externos. - crédito Meta Ads y Google Ads

La pauta digital también refleja diferencias

La disputa entre ambas campañas también se observa en la inversión publicitaria.

Según los registros de Meta Ads, durante los últimos siete días la campaña oficial de Cepeda habría invertido cerca de 20 millones de pesos en publicidad en Facebook e Instagram, con especial énfasis en departamentos considerados estratégicos, como Valle del Cauca y Antioquia.

En contraste, la campaña de De la Espriella no aparece pautando directamente desde sus cuentas oficiales en Meta. Sin embargo, plataformas de transparencia publicitaria registran cuentas afines que han difundido mensajes favorables al candidato y críticas contra Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

En Google Ads también se evidencia una actividad significativa relacionada con la candidatura del abogado. Según el reporte citado por el medio, durante la última semana se registraron cerca de 200 anuncios asociados a mensajes favorables a De la Espriella, difundidos por anunciantes externos. En contraste, el partido Pacto Histórico reportó apenas tres anuncios en el mismo periodo.

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