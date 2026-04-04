El régimen iraní lanzó un nuevo ataque con bombas de racimo sobre el centro de Israel: al menos seis heridos

Irán sigue lanzando bombas de racimo contra la población civil israelí (REUTERS/Florion Goga)

Fragmentos de misil de racimo iraní impactaron el sábado en zonas residenciales del centro de Israel, dañando viviendas, incinerando automóviles y dejando seis personas con heridas leves, de acuerdo con portavoces y servicios de emergencia. Ramat Gan, Petah Tikva y Bnei Brak figuran entre las ciudades más afectadas en el marco de la escalada regional.

El régimen persa lanzó misiles balísticos con cabezas de munición de racimo sobre localidades céntricas israelíes, lo que provocó afectaciones considerables. La ofensiva causó daños en edificios y vehículos, cortes de electricidad y la activación de sirenas en Tel Aviv, Ramat Gan, Rosh Ha’ayin y otras urbes, según ambas fuentes. El saldo oficial es de seis heridos leves, principalmente por fragmentos de vidrio y efectos de explosiones.

El Ejército israelí atribuyó a Irán el uso de munición de racimo, tecnología que dispersa un gran número de bombas menores sobre áreas extensas e incrementa el peligro para civiles. Representantes militares calificaron estos ataques contra zonas urbanas como “crimen de guerra” debido al riesgo para la población.

Los ataques de este sábado dejaron heridos, viviendas dañadas y vehículos destrozados (REUTERS/Florion Goga)

Equipos de emergencia se desplegaron rápidamente en los sectores afectados. Bomberos y sanitarios inspeccionaron viviendas, atendieron a los heridos y confirmaron la existencia de daños materiales importantes, aunque no se detectaron víctimas atrapadas. El Magen David Adom informó de casos como el de un hombre de 45 años herido por cristales en Bnei Brak y otro de 24 que sufrió intoxicación por humo tras los impactos.

El personal de bomberos subrayó la complejidad de las municiones de racimo, que dispersan metralla de modo indiscriminado y aumentan el peligro en contextos urbanos. Un portavoz del Magen David Adom indicó: “Llegamos al lugar en cuestión de minutos y vimos destrucción, fuego, cristales rotos en el suelo y una densa humareda. Iniciamos una búsqueda exhaustiva en la zona y, afortunadamente, no encontramos heridos”.

La ofensiva ocurrida en el centro de Israel se inscribe en un periodo de intensificación del conflicto entre Irán e Israel, que en las últimas semanas han intercambiado ataques directos sobre infraestructuras estratégicas. La Fuerza Aérea israelí respondió este sábado con bombardeos en instalaciones iraníes, entre ellas una refinería petroquímica, una planta cementera y áreas próximas a la central nuclear de Bushehr.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad en las zonas afectadas por los ataques iraníes (REUTERS/Florion Goga)

En paralelo, Irán efectuó ataques contra intereses en el Golfo. Un dron iraní causó incendios en una refinería de la compañía nacional de petróleo de Kuwait, y otros ataques alcanzaron una planta de energía y desalación. En Bahréin, fragmentos de drones interceptados provocaron cuatro personas heridas, mientras que en Dubái dos edificios resultaron dañados por restos de aparatos, uno de ellos sede de la empresa estadounidense Oracle.

La ola actual de ataques constituye la cuarta serie de lanzamientos de misiles desde Irán el sábado, dirigidos a Israel y otros objetivos regionales. Desde el inicio de las hostilidades conjuntas con Estados Unidos el 28 de febrero, el número de víctimas mortales en Israel se eleva a 19 personas. En Irán, los fallecidos superan el millar, aunque no existen datos oficiales, según ambas fuentes.

Teherán registró una progresiva vuelta a la normalidad este sábado, pese a que la ciudad continuó en alerta tras el periodo de festividades del Noruz y bajo ataques aéreos.