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EN VIVO | Una persona herida y un apagón en el centro de Israel tras un nuevo ataque iraní

Medios israelíes informaron que una persona resultó herida en Bnei Brak, cerca de Tel Aviv, y que fragmentos del misil interceptado cayeron en más de 17 zonas residenciales

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El humo se eleva tras los bombardeos israelíes en Dahieh, en los suburbios meridionales de Beirut, Líbano, 30 de marzo de 2026 (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
El humo se eleva tras los bombardeos israelíes en Dahieh, en los suburbios meridionales de Beirut, Líbano, 30 de marzo de 2026 (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)

Un intenso operativo continúa en el sur de Irán para localizar a un tripulante estadounidense desaparecido tras el derribo de un caza F-15E Strike Eagle el viernes. Fuentes oficiales confirmaron el rescate de uno de los miembros de la tripulación, mientras que se acelera la búsqueda del segundo antes de que lo encuentre Irán. Las circunstancias exactas en torno al incidente permanecen sin aclarar y hasta el momento ni el gobierno ni las fuerzas armadas de Estados Unidos han emitido declaraciones oficiales sobre el suceso.

La agencia estatal iraní instó a la población a buscar a los tripulantes estadounidenses ausentes, prometiendo recompensas a quienes los entreguen. Mientras tanto, la Casa Blanca informó que Donald Trump ha sido informado del incidente, aunque el presidente estadounidense no ha hecho comentarios públicos. A NBC News declaró que el hecho no afectará las negociaciones con Irán, y evitó responder a The Independent sobre la postura estadounidense si el piloto desaparecido es capturado. El equipo de seguridad nacional del presidente se ha mantenido reunido en la Casa Blanca, proporcionando actualizaciones constantes sobre el derribo.

Se reportó que un segundo avión estadounidense fue alcanzado por fuego iraní tras el derribo inicial. Se trató de un A-10 Thunderbolt, conocido como Warthog, que había sido desplegado para apoyar la operación de búsqueda y rescate. El piloto de este aparato también fue rescatado sin daños graves. Además, Irán impactó a dos helicópteros UH 60 Blackhawk involucrados en las tareas de rescate. Un funcionario estadounidense indicó a NBC News que hubo lesiones menores entre los militares tras ese ataque, pero todos se encuentran a salvo.

La agencia semi-oficial Fars de Irán informó que Teherán rechazó una propuesta estadounidense para un alto el fuego de 48 horas, citando a una fuente no identificada. Según ese reporte, la propuesta fue transmitida el miércoles a través de un tercer país, cuyo nombre no fue revelado. Estados Unidos no confirmó ni comentó de inmediato la información. Previamente, The Wall Street Journal reportó que Irán comunicó oficialmente a intermediarios su negativa a reunirse con representantes estadounidenses en Islamabad en los próximos días.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

En pocas líneas:

06:25 hs04/04/2026

Israel bombardeó sistemas de defensa aérea y emplazamientos de misiles en Teherán

Se eleva humo tras una explosión en Teherán, Irán, el 7 de marzo (REUTERS)
Se eleva humo tras una explosión en Teherán, Irán, el 7 de marzo (REUTERS)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a través de X que continúan los ataques contra los sistemas de defensa antiaérea y centros clave del régimen iraní en Teherán. Según el comunicado, la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Agencia de Inteligencia de la Defensa y la Inteligencia Militar, completó una oleada de bombardeos dirigidos a la infraestructura militar iraní en la capital.

Durante la operación, las FDI atacaron emplazamientos de defensa aérea de las fuerzas del régimen, incluido un sitio de la Guardia Revolucionaria donde se almacenaban misiles destinados a impactar contra aeronaves. También se bombardeó otro emplazamiento militar cuya función era proteger los centros de investigación y desarrollo de armas.

De manera simultánea, las fuerzas israelíes atacaron instalaciones donde se almacenaban misiles balísticos, así como otros centros de producción, investigación y desarrollo de armamento. Según la FDI, estos ataques se enmarcan en una fase destinada a profundizar los daños sobre las estructuras centrales y los cimientos del régimen iraní.

05:49 hs04/04/2026

El régimen iraní ejecutó a dos miembros de un grupo de oposición prohibido

Irán ejecutó este sábado a dos hombres condenados por pertenecer al grupo de oposición prohibido Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK) y por realizar acciones subversivas para derrocar a la república islámica, según informó el poder judicial.

Las ejecuciones de Abolhassan Montazer y Vahid Baniamerian se realizaron tras la confirmación de sus sentencias por el Tribunal Supremo, informó el sitio web oficial Mizan Online. Estos hechos se suman a la ejecución de otros cuatro miembros del MEK a principios de semana, en el marco de una ofensiva contra integrantes de este grupo prohibido.

Las ejecuciones ocurrieron en el contexto de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel en Medio Oriente

05:15 hs04/04/2026

Ante la presión de EEUU e Israel, el régimen iraní designó a un nuevo portavoz de la Guardia Revolucionaria

El mando militar de Irán se reestructuró tras la pérdida de uno de sus principales voceros, mientras la actual escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán incrementa la presión sobre la administración del CGRI

Ali Mohammad Naini, ex vocero de la Guardia Revolucionaria de Irán, se dirige a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa (Archivo)
Ali Mohammad Naini, ex vocero de la Guardia Revolucionaria de Irán, se dirige a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa (Archivo)

La Guardia Revolucionaria iraní enfrenta un proceso de reorganización interna tras la muerte de su portavoz, en medio de la actual ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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04:40 hs04/04/2026

Las consecuencias del ataque iraní con misiles en Bnei Brak, Israel

04:10 hs04/04/2026

El régimen de Irán amenazó con paralizar el tráfico marítimo a través del estrecho clave del Mar Rojo

La advertencia de la república islámica se da tras reiterados ataques a barcos en la región del paso de Bab al Mandeb por parte de los rebeldes hutíes de Yemen y podría profundizar el impacto económico que ya genera el cierre del estrecho de Ormuz

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, habla durante una conferencia de prensa en Teherán, Irán (REUTERS)
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, habla durante una conferencia de prensa en Teherán, Irán (REUTERS)

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con bloquear el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Bab al Mandeb, un paso estratégico en el mar Rojo. Hasta el momento, el régimen de la república islámica mantiene un cierre completo del estrecho de Ormuz, el punto crítico por el que normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

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03:37 hs04/04/2026

Una persona herida y un apagón en el centro de Israel tras un ataque iraní

Un edificio dañado tras un ataque con misiles lanzados desde Irán, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel, en Ramat Gan, Israel, el 4 de abril de 2026 (REUTERS/Florion Goga)
Un edificio dañado tras un ataque con misiles lanzados desde Irán, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel, en Ramat Gan, Israel, el 4 de abril de 2026 (REUTERS/Florion Goga)

La agencia indicó que un impacto en una región de Rosh Haayin también causó daños importantes y un apagón, y que se encontraron fragmentos cerca de un jardín de infancia.

El medio de comunicación Ynet News informó de daños en las carreteras de Givatayim y Tel Aviv, y señaló el derrumbe de un edificio en Ramat Gan. Añadió que también se incendiaron coches en Bnei Brak.

Esto se produce después de que los medios israelíes informaran de que otro ataque con misiles procedente de Irán en el sur del país provocó un incendio en una zona industrial de la región del Néguev.

03:02 hs04/04/2026

Dos bombardeos israelíes alcanzaron Beirut

Fuertes explosiones se registraron en Beirut este viernes, según reportó un periodista de la AFP, mientras el ejército israelí anunció el inicio de ataques contra la “infraestructura de Hezbollah” en la capital libanesa.

El corresponsal de AFP en la ciudad escuchó al menos dos explosiones en un intervalo de treinta minutos y observó una densa columna de humo en uno de los incidentes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a través de Telegram que “han comenzado a atacar objetivos de infraestructura de Hezbollah en Beirut”.

02:17 hs04/04/2026

La Guardia Revolucionaria designó un nuevo portavoz tras la muerte del anterior en la ofensiva de EEUU e&nbsp;Israel

Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) (REUTERS)
Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) (REUTERS)

La Guardia Revolucionaria de Irán designó a Hosein Mohabi como nuevo jefe interino de la Subdirección de Relaciones Públicas y portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), tras el fallecimiento de su predecesor en el contexto de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó la agencia Fars.

El nombramiento de Mohabi se estableció luego de la muerte de Ali Mohamad Naini. La decisión fue tomada por Hojatoleslam Haji Sadeghi, representante del Líder Supremo en el cuerpo.

Mohabi asume provisionalmente las funciones de comunicación y vocería en el CGRI, en medio de un proceso de reorganización interna tras el fallecimiento de Ali Mohammad Naini, cuya muerte fue confirmada el 20 de marzo por la propia Guardia Revolucionaria.

01:18 hs04/04/2026

Estados Unidos duplicó a USD 40.000 millones su reaseguro para buques en el estrecho de Ormuz

La medida busca reactivar el tránsito marítimo y contener la crisis energética mundial tras el bloqueo iraní, con la incorporación de aseguradoras como AIG y Berkshire Hathaway al programa estadounidense de garantías

FOTO DE ARCHIVO: Buques cisterna permanecen anclados debido a la disminución del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Mascate, Omán. 10 de marzo de 2026. REUTERS/Benoit Tessier
FOTO DE ARCHIVO: Buques cisterna permanecen anclados debido a la disminución del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Mascate, Omán. 10 de marzo de 2026. REUTERS/Benoit Tessier

Estados Unidos duplicará, hasta alcanzar los 40.000 millones de dólares, su compromiso de proporcionar garantías de reaseguro a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, con la incorporación de nuevos socios aseguradores, entre ellos AIG y Berkshire Hathaway.

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00:42 hs04/04/2026

Cómo es un F-15E Strike Eagle, el caza de Estados Unidos que fue derribado en Irán

La tripulación del caza F-15E Strike Eagle fue blanco de una operación de rescate tras el siniestro, logrando recuperar a uno de sus integrantes, mientras que la ubicación del segundo ocupante sigue sin confirmarse

Un F-15E Strike Eagle despega para un vuelo de combate en apoyo de la Operación Furia Épica durante la guerra de Irán en un lugar no revelado, 21 de marzo de 2026. Fuerza Aérea de EE. UU./vía REUTERS
Un F-15E Strike Eagle despega para un vuelo de combate en apoyo de la Operación Furia Épica durante la guerra de Irán en un lugar no revelado, 21 de marzo de 2026. Fuerza Aérea de EE. UU./vía REUTERS

Un avión militar estadounidense fue derribado en Irán el viernes y ha sido identificado como un F-15E Strike Eagle.

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