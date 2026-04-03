EN VIVO | Una persona herida y un apagón en el centro de Israel tras un nuevo ataque iraní

El humo se eleva tras los bombardeos israelíes en Dahieh, en los suburbios meridionales de Beirut, Líbano, 30 de marzo de 2026 (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)

Un intenso operativo continúa en el sur de Irán para localizar a un tripulante estadounidense desaparecido tras el derribo de un caza F-15E Strike Eagle el viernes. Fuentes oficiales confirmaron el rescate de uno de los miembros de la tripulación, mientras que se acelera la búsqueda del segundo antes de que lo encuentre Irán. Las circunstancias exactas en torno al incidente permanecen sin aclarar y hasta el momento ni el gobierno ni las fuerzas armadas de Estados Unidos han emitido declaraciones oficiales sobre el suceso.

La agencia estatal iraní instó a la población a buscar a los tripulantes estadounidenses ausentes, prometiendo recompensas a quienes los entreguen. Mientras tanto, la Casa Blanca informó que Donald Trump ha sido informado del incidente, aunque el presidente estadounidense no ha hecho comentarios públicos. A NBC News declaró que el hecho no afectará las negociaciones con Irán, y evitó responder a The Independent sobre la postura estadounidense si el piloto desaparecido es capturado. El equipo de seguridad nacional del presidente se ha mantenido reunido en la Casa Blanca, proporcionando actualizaciones constantes sobre el derribo.

Se reportó que un segundo avión estadounidense fue alcanzado por fuego iraní tras el derribo inicial. Se trató de un A-10 Thunderbolt, conocido como Warthog, que había sido desplegado para apoyar la operación de búsqueda y rescate. El piloto de este aparato también fue rescatado sin daños graves. Además, Irán impactó a dos helicópteros UH 60 Blackhawk involucrados en las tareas de rescate. Un funcionario estadounidense indicó a NBC News que hubo lesiones menores entre los militares tras ese ataque, pero todos se encuentran a salvo.

La agencia semi-oficial Fars de Irán informó que Teherán rechazó una propuesta estadounidense para un alto el fuego de 48 horas, citando a una fuente no identificada. Según ese reporte, la propuesta fue transmitida el miércoles a través de un tercer país, cuyo nombre no fue revelado. Estados Unidos no confirmó ni comentó de inmediato la información. Previamente, The Wall Street Journal reportó que Irán comunicó oficialmente a intermediarios su negativa a reunirse con representantes estadounidenses en Islamabad en los próximos días.