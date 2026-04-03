EN VIVO | Una persona herida y un apagón en el centro de Israel tras un nuevo ataque iraní

Un intenso operativo continúa en el sur de Irán para localizar a un tripulante estadounidense desaparecido tras el derribo de un caza F-15E Strike Eagle el viernes. Fuentes oficiales confirmaron el rescate de uno de los miembros de la tripulación, mientras que se acelera la búsqueda del segundo antes de que lo encuentre Irán. Las circunstancias exactas en torno al incidente permanecen sin aclarar y hasta el momento ni el gobierno ni las fuerzas armadas de Estados Unidos han emitido declaraciones oficiales sobre el suceso.
La agencia estatal iraní instó a la población a buscar a los tripulantes estadounidenses ausentes, prometiendo recompensas a quienes los entreguen. Mientras tanto, la Casa Blanca informó que Donald Trump ha sido informado del incidente, aunque el presidente estadounidense no ha hecho comentarios públicos. A NBC News declaró que el hecho no afectará las negociaciones con Irán, y evitó responder a The Independent sobre la postura estadounidense si el piloto desaparecido es capturado. El equipo de seguridad nacional del presidente se ha mantenido reunido en la Casa Blanca, proporcionando actualizaciones constantes sobre el derribo.
Se reportó que un segundo avión estadounidense fue alcanzado por fuego iraní tras el derribo inicial. Se trató de un A-10 Thunderbolt, conocido como Warthog, que había sido desplegado para apoyar la operación de búsqueda y rescate. El piloto de este aparato también fue rescatado sin daños graves. Además, Irán impactó a dos helicópteros UH 60 Blackhawk involucrados en las tareas de rescate. Un funcionario estadounidense indicó a NBC News que hubo lesiones menores entre los militares tras ese ataque, pero todos se encuentran a salvo.
La agencia semi-oficial Fars de Irán informó que Teherán rechazó una propuesta estadounidense para un alto el fuego de 48 horas, citando a una fuente no identificada. Según ese reporte, la propuesta fue transmitida el miércoles a través de un tercer país, cuyo nombre no fue revelado. Estados Unidos no confirmó ni comentó de inmediato la información. Previamente, The Wall Street Journal reportó que Irán comunicó oficialmente a intermediarios su negativa a reunirse con representantes estadounidenses en Islamabad en los próximos días.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a través de X que continúan los ataques contra los sistemas de defensa antiaérea y centros clave del régimen iraní en Teherán. Según el comunicado, la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Agencia de Inteligencia de la Defensa y la Inteligencia Militar, completó una oleada de bombardeos dirigidos a la infraestructura militar iraní en la capital.
Durante la operación, las FDI atacaron emplazamientos de defensa aérea de las fuerzas del régimen, incluido un sitio de la Guardia Revolucionaria donde se almacenaban misiles destinados a impactar contra aeronaves. También se bombardeó otro emplazamiento militar cuya función era proteger los centros de investigación y desarrollo de armas.
De manera simultánea, las fuerzas israelíes atacaron instalaciones donde se almacenaban misiles balísticos, así como otros centros de producción, investigación y desarrollo de armamento. Según la FDI, estos ataques se enmarcan en una fase destinada a profundizar los daños sobre las estructuras centrales y los cimientos del régimen iraní.
Irán ejecutó este sábado a dos hombres condenados por pertenecer al grupo de oposición prohibido Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK) y por realizar acciones subversivas para derrocar a la república islámica, según informó el poder judicial.
Las ejecuciones de Abolhassan Montazer y Vahid Baniamerian se realizaron tras la confirmación de sus sentencias por el Tribunal Supremo, informó el sitio web oficial Mizan Online. Estos hechos se suman a la ejecución de otros cuatro miembros del MEK a principios de semana, en el marco de una ofensiva contra integrantes de este grupo prohibido.
Las ejecuciones ocurrieron en el contexto de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel en Medio Oriente
La Guardia Revolucionaria iraní enfrenta un proceso de reorganización interna tras la muerte de su portavoz, en medio de la actual ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con bloquear el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Bab al Mandeb, un paso estratégico en el mar Rojo. Hasta el momento, el régimen de la república islámica mantiene un cierre completo del estrecho de Ormuz, el punto crítico por el que normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.
La agencia indicó que un impacto en una región de Rosh Haayin también causó daños importantes y un apagón, y que se encontraron fragmentos cerca de un jardín de infancia.
El medio de comunicación Ynet News informó de daños en las carreteras de Givatayim y Tel Aviv, y señaló el derrumbe de un edificio en Ramat Gan. Añadió que también se incendiaron coches en Bnei Brak.
Esto se produce después de que los medios israelíes informaran de que otro ataque con misiles procedente de Irán en el sur del país provocó un incendio en una zona industrial de la región del Néguev.
Fuertes explosiones se registraron en Beirut este viernes, según reportó un periodista de la AFP, mientras el ejército israelí anunció el inicio de ataques contra la “infraestructura de Hezbollah” en la capital libanesa.
El corresponsal de AFP en la ciudad escuchó al menos dos explosiones en un intervalo de treinta minutos y observó una densa columna de humo en uno de los incidentes.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a través de Telegram que “han comenzado a atacar objetivos de infraestructura de Hezbollah en Beirut”.
La Guardia Revolucionaria de Irán designó a Hosein Mohabi como nuevo jefe interino de la Subdirección de Relaciones Públicas y portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), tras el fallecimiento de su predecesor en el contexto de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó la agencia Fars.
El nombramiento de Mohabi se estableció luego de la muerte de Ali Mohamad Naini. La decisión fue tomada por Hojatoleslam Haji Sadeghi, representante del Líder Supremo en el cuerpo.
Mohabi asume provisionalmente las funciones de comunicación y vocería en el CGRI, en medio de un proceso de reorganización interna tras el fallecimiento de Ali Mohammad Naini, cuya muerte fue confirmada el 20 de marzo por la propia Guardia Revolucionaria.
Estados Unidos duplicará, hasta alcanzar los 40.000 millones de dólares, su compromiso de proporcionar garantías de reaseguro a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, con la incorporación de nuevos socios aseguradores, entre ellos AIG y Berkshire Hathaway.
Un avión militar estadounidense fue derribado en Irán el viernes y ha sido identificado como un F-15E Strike Eagle.